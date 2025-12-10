Диетический самообман: как обезжиренные продукты крадут красоту и вредят костям

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Обезжиренные молочные продукты не только не способствуют снижению веса, но и могут привести к проблемам со здоровьем, особенно у женщин. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Она отметила, что мода на обезжиренные продукты возникла из-за стремления людей быстро похудеть, однако научных оснований под этим подходом нет. Белоусова подчеркнула, что снижение веса зависит не от полного отказа от жиров, а от общего баланса рациона и качества употребляемых продуктов.

"Очень часто люди, которые в погоне за обезжиренностью своего рациона убирают молочные продукты нормальной жирности, не осознают, что перебирают по жирам за счет других продуктов. А резко обезжиренный рацион, который применяется для похудения, очень вредит, и прежде всего, вредит женщинам фертильного возраста, потому что жиры нужны для формирования половых гормонов", — пояснила Белоусова.

По словам специалиста, недостаток жиров в рационе негативно отражается на состоянии кожи и волос, а также может ускорить процессы старения. Кроме того, отказ от молочных продуктов нормальной жирности снижает усвоение кальция, что повышает риск развития остеопороза, особенно после 35 лет.

"Обезжиренные молочные продукты препятствуют полноценному усвоению кальция, поскольку этот элемент усваивается только при наличии жиров. В результате стремления снизить калорийность рациона можно непреднамеренно нанести вред костной системе. Такие продукты допустимы лишь в лечебных диетах, но не в повседневном рационе здорового человека", — подчеркнула Белоусова.

Диетолог рекомендовала отдавать предпочтение молоку жирностью 3,2–5% и творогу около 5%, отметив, что это естественные показатели для молочных продуктов, соответствующие их сезонной жирности. По словам Белоусовой, именно такая жирность обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, не перегружая рацион лишними калориями и помогая сохранить нормальный вес без вреда для здоровья.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
