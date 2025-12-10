рипп из Гонконга возвращается: эти первые симптомы могут обернуться опасным осложнением

Подъём заболеваемости в крупных городах вновь привлёк внимание к штамму H3N2, известному как "гонконгский грипп". Приводя разъяснения эпидемиолога Геннадия Онищенко, который фиксирует распространение вируса на фоне сезонного роста ОРВИ. Лидирующие показатели в нескольких мегаполисах пока не меняют общей картины, но требуют от жителей большей осторожности.
Эпидемиолог подчёркивает, что циркуляция H3N2 остаётся под контролем, а его характеристики заранее учтены в профилактических мерах. Он напоминает, что штамм официально включён ВОЗ в актуальный перечень и лег в основу отечественной вакцины. Мониторинг показывает: уже привито 78 миллионов россиян, что создаёт заметный иммунный барьер в преддверии пика сезонных вирусов.
По словам Онищенко, динамика распространения ОРВИ в целом остаётся в пределах многолетних ориентиров. Несколько крупных городов на 48-й неделе демонстрируют превышение фона, но эпидемиолог трактует это как ожидаемое колебание, не влияющее на общенациональный уровень. В регионах ситуация развивается спокойно, а структура циркулирующих штаммов совпадает с теми, что использованы при вакцинации.
Кампания по иммунизации близка к завершению и проходит в установленном Минздравом порядке.
"Вакцинация в соответствие с планом Минздрава практически завершилась", — добавил Онищенко. наличие актуальных штаммов в составе препарата повышает эффективность защиты и снижает вероятность осложнений во время сезонного подъёма вирусов.", — подчёркивает эпидемиолог.
Эта рекомендация направлена на снижение бытовой передачи инфекции и защиту групп, наиболее уязвимых к осложнениям.
"Если почувствовали недомогание, повысилась температура, появились признаки острой респираторной инфекции, не надо геройствовать, лучше вызвать врача и сделать все необходимое, чтобы не заразить детей и пожилых людей — главных в группе риска", — сказал эпидемиолог Геннадий Онищенко.
Разные варианты вируса гриппа проявляют себя по-своему, хотя в бытовом понимании их часто воспринимают как единое заболевание. H3N2, известный как "гонконгский грипп", относится к вирусам типа A и характеризуется быстрым распространением, особенно среди взрослых. Этот штамм нередко даёт более выраженные симптомы и повышает риск осложнений у пожилых пациентов, что делает его отдельным объектом мониторинга.
Штамм H1N1, получивший широкую известность после пандемии 2009 года, чаще поражает молодые возрастные группы. Он может сопровождаться внезапным началом болезни, высокой температурой и выраженной интоксикацией. Несмотря на мощное медиавнимание, его течение сегодня лучше контролируется благодаря обновлённым протоколам вакцинации.
Сезонные варианты гриппа типа B протекают иначе. Они реже вызывают масштабные вспышки, однако нередко проявляются в виде длительного недомогания и сильной слабости. Этот тип вируса особенно заметен среди детей и школьников, что ежегодно формирует отдельные локальные очаги. Так складывается картина, в которой каждый штамм имеет свою эпидемиологическую специфику и требует дифференцированного подхода.
Различия между штаммами формируют неоднородную картину сезонных вспышек, где сочетание скорости распространения, особенностей клинической картины и восприимчивости разных групп населения требует взвешенной стратегии наблюдения. Сопоставление H3N2, H1N1 и вирусов типа B показывает, что каждый вариант влияет на эпидемиологическую ситуацию по-своему и требует адаптированных мер профилактики, основанных на мониторинге и готовности реагировать на изменения в структуре циркулирующих вирусов — aif.ru.
