Семь лет в желудке — миф: жвачка уходит быстрее, но таит опасность в количестве

Проглоченную жвачку назвали безопасной при единичном случае — врач Гостроус

С детства многим знакомо пугающее предупреждение о жвачке, которая якобы "застревает в желудке на семь лет", но подобные утверждения не выдерживают научной проверки.

Об этом сообщает врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Анастасия Гостроус, которая поясняет: отдельный случай проглатывания жвачки для здорового человека не представляет опасности, однако существуют ситуации, когда риск все же реален.

Как организм выводит жвачку

Гостроус объясняет, что основа жевательной резинки состоит из эластичных полимеров, не поддающихся расщеплению желудочным соком. Именно это свойство и стало причиной многочисленных мифов.

При этом пищеварительная система работает иначе, чем представляется в подобных историях: волнообразные сокращения продвигают содержимое вперед, выводя неперевариваемые элементы естественным образом. Врач подчеркивает, что одна случайно проглоченная жвачка покидает организм через 24-72 часа и не задерживается на долгие годы.

"Все мы с детства слышали суровое предупреждение: "Не глотай жвачку, а то она прилипнет к желудку и будет перевариваться семь лет!". Это утверждение давно стало частью фольклора, и многие воспринимают его как страшилку", — отметила Анастасия Гостроус.

Она подчеркивает, что такие представления не имеют научного подтверждения, а единичные случаи не создают угрозы для здорового организма.

Когда возникает реальный риск

По словам специалиста, значительная опасность связана с регулярным проглатыванием жвачки в больших количествах. Она указывает, что липкие комки могут соединяться друг с другом и остатками пищи, формируя безоары — инородные образования, способные вызвать кишечную непроходимость.

В мировой практике известны случаи, когда у детей, часто глотавших резинку, такие конгломераты приходилось удалять хирургическим путем. Для возникновения проблемы требуется длительное систематическое проглатывание нескольких подушечек в день, однако сам риск остается, сообщает Газета.Ru.

Отдельно Гостроус обращает внимание на угрозу удушья у детей: при неудачном вдохе или попытке проглотить жвачку она может перекрыть дыхательные пути. Эта опасность возникает мгновенно и требует контроля со стороны взрослых. Дети — основная группа риска, поскольку хуже осознают процесс жевания и обладают меньшими анатомическими параметрами пищевода и кишечника.

Индивидуальные состояния и рекомендации

Эксперт поясняет, что существуют и медицинские факторы, способные осложнить ситуацию. У людей с нарушениями моторики кишечника даже единичный эпизод проглатывания может вызвать затруднения прохождения. При синдроме раздраженного кишечника резинка способна усилить неприятные симптомы, а жевание на голодный желудок потенциально уменьшает усвоение части ферментов и микроэлементов, хотя этот эффект выражен слабо.

Гостроус рекомендует родителям контролировать процесс жевания у детей до 5-7 лет, объяснять правило "жуем, но не глотаем" и выбирать более безопасные альтернативы — растворимые жевательные сладости.

Она подчеркивает, что случайное проглатывание не опасно, но превращать это в привычку нельзя. Основные риски связаны с удушьем у детей и возможностью кишечной непроходимости при систематическом попадании жвачки в пищеварительный тракт.