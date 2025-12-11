Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Акне не заразно и связано с внутренними нарушениями организма — дерматолог Вишня
Несмытая мицеллярная вода приводит к закупорке пор и покраснению — Malatec
Крем обретает бархатность и акцентный хруст благодаря какао-крупке
Изменение цвета и формы родинки требует осмотра врача — дерматолог Вишня
Винил снижает износ кузова при езде по трассе
Тренировку Стэтхэма для нового боевика раскрыли специалисты — Men's Journal
Хищные птицы могли указать местонахождение пропавшей семьи — орнитолог Коблик
Раскрыт обожжённый очаг возрастом 400000 лет — куратор Ник Эштон
Агата Муцениеце благодарит врачей, присутствовавших на родах

Семь лет в желудке — миф: жвачка уходит быстрее, но таит опасность в количестве

Проглоченную жвачку назвали безопасной при единичном случае — врач Гостроус
Здоровье

С детства многим знакомо пугающее предупреждение о жвачке, которая якобы "застревает в желудке на семь лет", но подобные утверждения не выдерживают научной проверки.

Женщина с жевательной резинкой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с жевательной резинкой

Об этом сообщает врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Анастасия Гостроус, которая поясняет: отдельный случай проглатывания жвачки для здорового человека не представляет опасности, однако существуют ситуации, когда риск все же реален.

Как организм выводит жвачку

Гостроус объясняет, что основа жевательной резинки состоит из эластичных полимеров, не поддающихся расщеплению желудочным соком. Именно это свойство и стало причиной многочисленных мифов.

При этом пищеварительная система работает иначе, чем представляется в подобных историях: волнообразные сокращения продвигают содержимое вперед, выводя неперевариваемые элементы естественным образом. Врач подчеркивает, что одна случайно проглоченная жвачка покидает организм через 24-72 часа и не задерживается на долгие годы.

"Все мы с детства слышали суровое предупреждение: "Не глотай жвачку, а то она прилипнет к желудку и будет перевариваться семь лет!". Это утверждение давно стало частью фольклора, и многие воспринимают его как страшилку", — отметила Анастасия Гостроус.

Она подчеркивает, что такие представления не имеют научного подтверждения, а единичные случаи не создают угрозы для здорового организма.

Когда возникает реальный риск

По словам специалиста, значительная опасность связана с регулярным проглатыванием жвачки в больших количествах. Она указывает, что липкие комки могут соединяться друг с другом и остатками пищи, формируя безоары — инородные образования, способные вызвать кишечную непроходимость.

В мировой практике известны случаи, когда у детей, часто глотавших резинку, такие конгломераты приходилось удалять хирургическим путем. Для возникновения проблемы требуется длительное систематическое проглатывание нескольких подушечек в день, однако сам риск остается, сообщает Газета.Ru.

Отдельно Гостроус обращает внимание на угрозу удушья у детей: при неудачном вдохе или попытке проглотить жвачку она может перекрыть дыхательные пути. Эта опасность возникает мгновенно и требует контроля со стороны взрослых. Дети — основная группа риска, поскольку хуже осознают процесс жевания и обладают меньшими анатомическими параметрами пищевода и кишечника.

Индивидуальные состояния и рекомендации

Эксперт поясняет, что существуют и медицинские факторы, способные осложнить ситуацию. У людей с нарушениями моторики кишечника даже единичный эпизод проглатывания может вызвать затруднения прохождения. При синдроме раздраженного кишечника резинка способна усилить неприятные симптомы, а жевание на голодный желудок потенциально уменьшает усвоение части ферментов и микроэлементов, хотя этот эффект выражен слабо.

Гостроус рекомендует родителям контролировать процесс жевания у детей до 5-7 лет, объяснять правило "жуем, но не глотаем" и выбирать более безопасные альтернативы — растворимые жевательные сладости.

Она подчеркивает, что случайное проглатывание не опасно, но превращать это в привычку нельзя. Основные риски связаны с удушьем у детей и возможностью кишечной непроходимости при систематическом попадании жвачки в пищеварительный тракт.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Авто
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Нарушение прав семей с детьми при аренде квартир указал активист Иванов
Недвижимость
Нарушение прав семей с детьми при аренде квартир указал активист Иванов
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Садоводство, цветоводство
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Популярное
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники

Rак часто необходимо тренироваться, чтобы достичь устойчивых результатов. Рекомендации специалистов о роли регулярности и необходимой частоте тренировок.

Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Тайцзи-движения повышают устойчивость голеностопов и коленей
Колени перестают скрипеть, а спина — ныть: как медленные движения тайцзи возвращают телу подвижность
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй Вероника Эйнуллаева У Жириновского числилось 13 авто на апрель 2022 года Сергей Милешкин Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер
Планка меняет тело быстрее тренажёрки: упражнение, которое работает на все мышцы сразу
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Последние материалы
Хищные птицы могли указать местонахождение пропавшей семьи — орнитолог Коблик
Проглоченную жвачку назвали безопасной при единичном случае — врач Гостроус
Агата Муцениеце благодарит врачей, присутствовавших на родах
Раскрыт обожжённый очаг возрастом 400000 лет — куратор Ник Эштон
Сосудосуживающие капли нарушают естественную работу сосудов носа — врач Зайцев
Шоковое охлаждение разрушает волокна мяса и ускоряет тушение
Давление воды укрепляет сердце и сосуды — NZZ am Sonntag
В России пенсионеров освободили от уплаты налога на имущество
Крабы реагируют на уксус болевыми сигналами — биолог Элефтериос Касиурас
Высыхание корней требует ритмичного полива для орхидей — Malatec
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.