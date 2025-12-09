Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цена — две тысячи, эффект — как от стопки: на маркетплейсах всплыли сладости, опасные для подростков

Продажу конфет с алкоголем школьникам на маркетплейсах раскритиковал Виталий Милонов
Здоровье

Школьники начали заказывать на маркетплейсах конфеты, внутри которых находится крепкий алкоголь, — такие сладости способны вызывать опьянение. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что намерен добиваться проверки онлайн-площадок и привлечения их к ответственности.

Конфеты
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Lindqvist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Конфеты

Продажа "алкогольных" сладостей и возможные последствия

Милонов подчеркивает, что факт распространения алкоголя среди несовершеннолетних, даже в виде сладостей, нарушает действующее законодательство. Он говорит, что маркетплейсы позволяют реализовывать подобную продукцию без контроля, создавая условия для злоупотреблений.

"Сам факт продажи алкоголя, пускай даже в какой-то псевдо-шоколадной шмурдюковой бутылке — грубое нарушение закона", — заявил он.

Парламентарий сообщил, что намерен обратиться в Генеральную прокуратуру и МВД с просьбой проверить факты таких продаж, сообщает Газета.Ru.

Политик указывает, что надзорные органы, по его словам, не реагируют на подобные нарушения, что вынуждает подключать силовые ведомства. Он отмечает, что ситуация выходит за рамки обычных претензий к интернет-торговле, поскольку речь идёт о рисках для здоровья несовершеннолетних.

Кто должен отвечать за продажу опасных товаров

По мнению Милонова, ответственность должна лежать не на отдельных продавцах, а на самих площадках. Он считает, что маркетплейсы являются участниками процесса поставки товара и фактически обеспечивают его доступность детям.

"Просто я считаю, что именно маркетплейсы, не их продавцы должны ответить. Поскольку они доставляют… это уже совсем другая статья", — сказал парламентарий.

Он подчеркивает, что реализация подобных товаров способна причинить вред здоровью, а значит, платформы обязаны контролировать ассортимент и предотвращать продажу потенциально опасной продукции несовершеннолетним.

Что известно о конфетах и реакции общественности

Сообщения о подобных продажах появились после публикации BAZA, где рассказывалось о случаях недомогания и опьянения у школьников, попробовавших эти конфеты. СМИ указывают, что содержащегося в одной сладости алкоголя достаточно для порции, сопоставимой с рюмкой. По данным издания, стоимость упаковки достигает двух тысяч рублей, что не снижает спрос среди подростков.

Информация вызвала общественный резонанс и стала поводом для обсуждения необходимости усиления контроля за онлайн-торговлей. Милонов считает, что ситуация требует оперативного вмешательства, чтобы предотвратить распространение опасной продукции среди детей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
