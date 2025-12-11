Неправильный бюстгальтер запускает опасный застой: незаметная ошибка, которая меняет работу лимфатической системы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Риск лимфостаза из-за неудобного бюстгальтера указал онколог-маммолог Игнатов
Здоровье

Неправильно подобранное бельё влияет не только на комфорт, но и на здоровье молочных желёз.

Нижнее белье
Фото: unsplash.com by Artem Labunsky is licensed under Free to use under the Unsplash License
Нижнее белье

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук Максим Игнатов отмечает, что выбор бюстгальтера связан с рисками, о которых многие женщины не задумываются.

Как материалы и размер белья влияют на здоровье

Игнатов подчёркивает, что натуральные ткани создают лёгкий лимфодренажный эффект, который поддерживает микроциркуляцию. Он указывает, что состав материала всегда требует внимания, поскольку отдельные красители могут содержать канцерогенные соединения.

"При выборе бюстгальтера предпочтение лучше отдавать хлопку, шелку и гипюру… Иногда встречаются красители, которые могут содержать канцерогены", — сказал Игнатов.

Специалист поясняет, что неудобное или маленькое бельё усиливает давление на ткани груди. По его словам, такое воздействие приводит к застою лимфы и нарушению её оттока. Он отмечает, что вертикальные бретели уменьшают нагрузку на плечи и помогают избежать механического сдавления.

Почему спорт требует дополнительной поддержки

Врач подчёркивает, что при активных нагрузках женщинам нельзя отказываться от белья. Он объясняет, что молочные железы не имеют собственных мощных связок и мышц, которые могли бы удерживать их без поддержки.

"При активных нагрузках без бюстгальтера появляется чувство дискомфорта, а связки Купера, удерживающие грудь, растягиваются", — пояснил Игнатов, слова которого приводит Газета.Ru.

По словам маммолога, спортивный бюстгальтер снижает амплитуду колебаний груди, что помогает предотвратить растяжение тканей и уменьшить риск появления болезненных ощущений. Такой подход также способствует сохранению формы груди.

Опасности "невидимых" наклеек

Игнатов обращает внимание на распространённые силиконовые накладки на грудь и соски. Он поясняет, что плотный материал создаёт перегрев и повышенное потоотделение, что неблагоприятно для молочных желёз.

"Повышенная местная температура… может стать причиной активизации обменных процессов в самой железе", — констатировал Игнатов.

Врач подчёркивает, что речь не идёт о мгновенном повышении онкорисков после одного применения. Однако регулярный перегрев, по его словам, способен привести к нарушениям в тканях железы и спровоцировать проблемы при длительном использовании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
