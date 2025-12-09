Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Надежда приходит бесплатно: в России начали испытания вакцины от рака, которая может всё изменить

Первые три серии вакцины от рака произвёл НИЦ имени Гамалеи — онколог Черемушкин
Здоровье

Тестовый образец новой противораковой вакцины привлёк внимание медиков из-за обещанной доступности для участников испытаний. Разработка Центра имени Гамалеи будет предоставляться безвозмездно всем, кто пройдет предварительный отбор.

Врач держит вакцину
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Врач держит вакцину

Первые серии и принципы разработки

Фабрика научного центра уже выпустила три экспериментальные партии препарата, созданного на основе мРНК-технологии. Эти серии предназначены для оценки того, насколько воспроизводима платформа и как она поведёт себя в условиях клинических исследований. Учёные рассматривают тестовый этап как возможность отточить технологию и определить, какие элементы конструкции требуют доработки.

Испытания должны дать представление о возможном терапевтическом потенциале.

"Тест вакцины пока имеет экспериментальную модель. Технология будет отрабатываться. По итогам испытаний ученые оценят возможный клинический эффект", — сообщил онколог Евгений Черемушкин.

Его комментарий отражает позицию специалистов, которые ожидают от исследования подтверждения безопасности и оценки первого клинического отклика.

Как формируют группы для испытаний

Отбор участников ложится на специальную комиссию, которой предстоит сформировать группы исходя из типа опухоли и общего состояния пациентов. Такой подход позволяет сравнивать результаты внутри однородных категорий и снижать риск статистических искажений. Критерии включения в исследование будут зависеть и от стадии заболевания, и от сопутствующих факторов, способных повлиять на реакцию на препарат.

Для пациентов участие в исследовании означает доступ к инновационной разработке без финансовых затрат. Но комиссия будет учитывать не только медицинские параметры, но и готовность человека соблюдать регламент наблюдения, поскольку корректность клинических данных напрямую определяет ценность испытаний.

Другие направления исследований

Работа над вакциной вписывается в более широкий контекст онкологических разработок в стране. Ранее сообщалось, что в 2026 году планируются клинические испытания препарата, предназначенного для терапии опухолей головного мозга. Эти исследования проведёт Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, и они рассматриваются как важное направление в поиске новых инструментов лечения сложных форм рака.

Подходы к разработке

Две упомянутые в материале инициативы демонстрируют разные траектории онкологических исследований. Вакцина Центра имени Гамалеи опирается на мРНК-технологию и уже прошла этап производства тестовых серий, что позволяет перейти к отбору участников и началу клинической проверки. В этом проекте ключевым становится анализ реакции различных групп пациентов, сформированных с учётом типа опухоли и состояния здоровья.

Разработка, которую планирует исследовать Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, ориентирована на терапию опухолей головного мозга и будет вынесена на клинические испытания только в 2026 году. В отличие от готового тестового образца вакцины, этот препарат находится на этапе подготовки к исследованиям, что подчёркивает различие темпов и целей двух проектов. Но обе инициативы связаны общей задачей — поиском инструментов, способных изменить подход к лечению тяжёлых онкологических заболеваний.

Такой набор инициатив показывает, что исследования в онкологии развиваются сразу по нескольким направлениям. Внимание к ранним экспериментальным моделям помогает выстроить основу для будущих решений, а параллельные проекты усиливают общую динамику. И хотя результаты клинических испытаний ещё предстоит оценить, текущие разработки формируют пространство для дальнейших шагов в поиске эффективных подходов к терапии — издание "Постньюс".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
