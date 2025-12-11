Давление падает, но болезнь остаётся: гипертония возвращается, как только лечение даёт слабину

Возврат роста давления после отмены терапии отметил кардиолог Конев

Рост артериального давления нередко становится хроническим состоянием, которое требует длительного наблюдения и постоянной терапии. Об этом сообщает MosTimes.

Фото: allfreephotos.net by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Давление

Кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Юрий Конев объясняет, что даже при хорошем контроле болезни первопричины продолжают воздействовать на организм.

Почему гипертония возвращается

Конев подчёркивает, что нормализация показателей не означает устранения патологии. Он указывает, что воспалительные процессы и нарушения работы внутренних органов сохраняют влияние, а прекращение лечения чаще всего приводит к новому подъему давления.

"Диагноз, скорее всего, на всю жизнь, потому что даже леченная адекватная гипертония при прекращении лечения может возобновиться", — пояснил Конев.

Он добавил, что первопричина заболевания часто связана с состоянием почек, тогда как системный подход в кардиологии используется не всегда.

Специалист отмечает, что в зарубежной практике гипертонией занимаются нефрологи, поскольку структура сосудистой регуляции тесно связана с функцией почек. В отечественной системе медицина традиционно опирается на кардиологов, хотя природа заболевания шире. Конев подчёркивает важность всесторонней диагностики, которая может включать консультации нескольких профильных специалистов.

Когда повышение давления требует обращения к врачу

Эксперт указывает, что нестабильные скачки давления способны проходить самостоятельно, но подобные случаи встречаются редко. Он поясняет, что регулярные эпизоды повышения давления должны стать поводом для обращения к специалисту, поскольку самостоятельное восстановление в реальной практике почти не происходит.

"Если периодически, эпизодически и само восстанавливается, то тогда ещё теоретически возможно, что само пройдёт, но на практике бывает редко", — заметил врач.

По словам Конева, гипертония относится к сложным состояниям, так как существует множество её разновидностей. Он отмечает, что первичный прием обычно ведёт кардиолог, а при необходимости пациента направляют к нефрологу. Такой маршрут позволяет выявить системные причины, которые нельзя определить при поверхностном обследовании.

Индивидуальная природа болезни

Конев подчеркивает, что причины гипертонии сильно различаются у разных пациентов. Он объясняет, что без комплексного обследования невозможно определить, какие механизмы запускают рост давления в каждом конкретном случае. Поэтому так важна последовательная диагностика, включающая оценку функций органов, участвующих в регуляции сосудистого тонуса.

Специалист напоминает, что корректное лечение требует индивидуального плана и внимательного наблюдения. Только в этом случае удаётся стабилизировать показатели и замедлить развитие осложнений, сохраняя качество жизни пациента.