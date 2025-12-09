Молочные зубы могут подвести в любой момент: наркоз становится щитом, когда обычное лечение бессильно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Лечение зубов у детей нередко требует нестандартных решений, особенно когда маленький пациент не может спокойно перенести вмешательство. Об этом сообщает издание NewsInfo.

Ребенок у стоматолога
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ребенок у стоматолога

В таких ситуациях, отмечает врач-стоматолог Ирина Першина, использование общего наркоза становится не только допустимым, но и наиболее рациональным вариантом.

Когда наркоз становится оправданным

Специалист подчеркивает, что решение принимается индивидуально и формируется после оценки состояния ребенка анестезиологом. По ее словам, объем предстоящего вмешательства играет ключевую роль, поскольку именно он определяет длительность седации и необходимый уровень контроля. Першина отмечает, что такой подход позволяет избежать риска осложнений и создать условия, в которых работа стоматолога и анестезиолога становится согласованной и предсказуемой.

Врач объясняет, что отказ от лечения способен привести к серьезным последствиям. У детей младшего возраста молочные зубы часто служат источником инфекции и провоцируют воспалительные процессы. И если ребенок не готов сотрудничать из-за психологических или неврологических особенностей, каждый пропущенный прием увеличивает вероятность ухудшения состояния.

Взаимодействие врача и анестезиолога

По словам Першиной, именно грамотная командная работа делает лечение под наркозом безопасным и эффективным. Она подчеркивает, что соблюдение временных рамок и точная оценка состояния ребенка позволяют выполнить значительный объем процедур за один визит.

"Если грамотный анестезиолог адекватно оценивает состояние ребенка, лечащий врач укладывается во временные рамки, согласованные с анестезиологом, то в таком тандеме за один сеанс можно все проблемы решить", — отметила Першина.

Эксперт уточняет, что отсутствие лечения становится фактором риска. В раннем возрасте формируются все молочные зубы, и каждый из них может стать очагом инфекции. Она приводит пример, когда четырехлетний ребенок не позволяет проводить лечение, что делает наркоз вынужденной альтернативой. Косвенно специалист подчеркивает: такой подход защищает организм от осложнений и дает возможность выполнить необходимые процедуры без стресса.

Подготовка и объем вмешательства

Першина указывает, что выбор количества зубов, которые можно вылечить за один наркоз, определяется совместно с анестезиологом. Клиническая ситуация анализируется заранее, и только после этого формируется план работы. По словам специалиста, именно тщательная подготовка обеспечивает безопасность процедуры и позволяет врачу сосредоточиться на решении стоматологических задач.

Врач обращает внимание на значение предварительной оценки состояния ребенка и необходимость индивидуального подхода. Такой формат лечения требует аккуратного расчета нагрузки, чтобы совместить эффективность и безопасность. При соблюдении этих условий вмешательство под наркозом становится инструментом, который помогает справиться с проблемами, недоступными при обычном лечении.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
