Обычно винят еду, но правда уходит куда глубже: что на самом деле мешает человеку похудеть

Ожирение невозможно вылечить усилиями одного врача — это междисциплинарная проблема, требующая участия эндокринолога, диетолога, психиатра и других специалистов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.
По словам врача, лишний вес не связан исключительно с питанием. В основе ожирения лежит целый комплекс факторов: гормональные нарушения, низкая физическая активность, возрастные изменения и психоэмоциональные расстройства. Поэтому, подчеркнул Калинчев, бессмысленно полагаться только на диету или обезжиренные продукты — без системного подхода результата не будет.
"Похудение — это комплексный, сложный процесс. Чтобы человек начал терять вес, должны меняться не только питание, но и физическая активность. Часто у людей уже есть сопутствующие состояния — низкий тестостерон, менопауза, гипотиреоз, инсулинорезистентность. А у многих добавляются еще и психические нарушения, в том числе расстройства пищевого поведения", — отметил он.
Калинчев пояснил, что эффективное лечение ожирения требует командной работы нескольких врачей. Только комплексный подход позволяет учитывать все аспекты здоровья — от эндокринных и гинекологических до психиатрических и реабилитационных. При этом важно, чтобы человек сам осознавал необходимость изменений и был мотивирован действовать.
"Ожирение невозможно лечить усилиями одного врача. Нужна работа целой команды — эндокринолога, психиатра, гинеколога, диетолога и реабилитолога. Но даже при идеальной схеме лечения ничего не получится, если у человека нет желания менять себя. Люди часто говорят, что хотят похудеть, но на деле не готовы ничего делать. А без внутренней мотивации любые рекомендации теряют смысл", — подчеркнул врач.
Специалист добавил, что основная проблема большинства пациентов — не в дефиците знаний или доступных продуктов, а в отсутствии готовности работать над собой. По его словам, пока человек не увидит прямую связь между изменением образа жизни и качеством жизни, вероятность успеха остается минимальной.
