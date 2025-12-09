Невидимый перекос: что заставляет один глаз видеть яснее, а другой терять остроту

Катаракта может развиваться только на одном глазу — офтальмолог Левина

Разная острота зрения между глазами может быть связана с нарушением рефракции, анатомическими особенностями или заболеваниями глаз. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

По словам офтальмолога, различие в зрении между глазами — обычное и физиологически объяснимое явление. Оно может быть связано с индивидуальными анатомическими особенностями, неравномерной нагрузкой на глаза, а также с развитием заболеваний, таких как катаракта или нарушения рефракции.

"Каждый глаз — это самостоятельный орган, и у них может различаться острота зрения. Один может иметь нарушение рефракции или быть подвержен заболеванию, тогда как другой остается здоровым. Это примерно как с почками: одна может работать нормально, а другая — нет. То, что на одном глазу развивается катаракта, а на другом нет, вполне возможно", — пояснила Левина.

Она отметила, что при выраженной разнице в зрении необходимо обращаться к специалисту, чтобы выявить причину и скорректировать нагрузку на глаза. Современные методы диагностики позволяют точно определить индивидуальные особенности зрения и подобрать подходящее лечение или оптическую коррекцию. При этом, подчеркнула врач, корректировать можно каждый глаз отдельно.

"На одном глазу может быть минус один, а на другом минус два. Соответственно, очки или контактные линзы подбираются с разной оптической силой для каждого глаза. Это абсолютно нормально и не влияет на качество зрения, если коррекция выполнена правильно", — добавила офтальмолог.

Врач добавила, что у детей различие в качестве зрения между глазами — распространенное явление, которое нередко остается незамеченным без специального обследования. Регулярные профилактические осмотры помогают выявить такие особенности на ранней стадии. Родителям стоит обратить внимание, если ребенок чаще смотрит одним глазом или предпочитает сидеть с одной стороны — это может указывать, что один глаз видит лучше другого. При любых сомнениях важно обратиться к офтальмологу.