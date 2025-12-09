Факторы восстановления раскрыты: что на самом деле помогает нервным клеткам регенерировать

Нервные клетки способны частично восстанавливаться — невролог Суворинова

Нервные клетки способны частично восстанавливаться благодаря образованию новых связей и прорастанию нейронов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мозг во время сна и воображения

По словам специалиста, распространенное утверждение о том, что нервные клетки не восстанавливаются, не совсем верно. Современные исследования показывают, что мозг способен к определенной регенерации: часть нейронов действительно отмирает, но их функции могут брать на себя здоровые клетки. Кроме того, в мозге формируются новые нервные связи и даже появляются новые клетки.

"Нельзя утверждать, что нервные клетки вовсе не восстанавливаются. Они способны к частичному восстановлению — прорастают новые нейроны, формируются новые связи между ними. Поврежденные участки частично компенсируются за счет активности здоровых клеток, которые берут на себя их функции", — пояснила Суворинова.

По словам невролога, существуют препараты, стимулирующие рост и активность нервных клеток, например вещества, улучшающие нейротрофику и повышающие выработку нейротрофических факторов. Однако, добавила она, не меньшую роль играет образ жизни человека.

"На состояние нервной системы напрямую влияют полноценный сон, отказ от вредных привычек, достаточная физическая активность и пребывание на свежем воздухе. Огромное значение имеет и питание: важно ограничивать тяжелые животные жиры и включать в рацион продукты, поддерживающие здоровье сосудов и мозга", — отметила эксперт.

Суворинова подчеркнула, что с возрастом нервная ткань естественным образом утрачивается, а мозг немного уменьшается в объеме. Однако точное количество оставшихся нервных клеток определить невозможно, так как таких методов диагностики пока не существует.