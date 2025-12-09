Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Натуральная аптечка: три продукта, которые снимут боль в горле и ускорят выздоровление при простуде

Мед, травы и молоко с маслом помогают при простуде — терапевт Чернышова
Здоровье

Домашние средства, например мед, травяные отвары и теплое молоко с маслом, способны облегчить течение простуды и ускорить выздоровление. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

Девушка на больничном
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на больничном

По словам специалиста, натуральные средства при правильном использовании могут значительно облегчить симптомы простуды и поддержать организм в период болезни. Одним из самых известных природных помощников врач назвала мед — источник биологически активных веществ, способных обеззараживать слизистые оболочки и повышать местный иммунитет.

"Мед – это довольно сильное средство, содержащее биологически активные вещества. Там есть вещества, обеззараживающие слизистой оболочки. То есть, если мед рассасывать, то он в определенной степени увеличивает местный иммунитет и помогает быстрее справиться с простудой", — отметила Чернышова.

Вместе с тем она подчеркнула, что применять мед стоит с осторожностью, особенно в первые дни болезни. По словам эксперта, при сухом кашле и болях в горле продукт может вызывать раздражение и усиливать першение. Кроме того, людям с нарушением обмена глюкозы или диабетом следует учитывать содержание сахара в меде при составлении рациона.

Для снятия воспаления и раздражения врач посоветовала использовать отвары трав — шалфея, ромашки или календулы. Полоскания, выполненные теплым, но не сильно горячим раствором, помогают уменьшить воспаление и ускоряют восстановление слизистых. Эффективным средством Чернышова назвала и теплое молоко с ложкой сливочного масла — напиток смягчает горло и облегчает кашель.

"Самое главное при лечении простуды — это обильное питье. Необходимо употреблять теплую жидкость: отвары трав, настои с малиной, лимоном или имбирем. Такие напитки помогают быстрее вывести токсины, снизить воспаление и поддержать защитные силы организма", — заключила терапевт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
