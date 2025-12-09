Природная формула прочности: витамин C из продуктов заметно увеличивает выработку коллагена

Пищевой витамин С проникает во все слои кожи — Виссерс

Качество питания давно связано с состоянием кожи, но недавние наблюдения учёных позволяют взглянуть на этот процесс глубже. Исследователи обнаружили, что увеличение потребления витамина C способно напрямую стимулировать выработку коллагена и укреплять структуру кожи. Эти результаты подтверждают важность ежедневного рациона и его влияние на регенерацию тканей. Об этом сообщает команда Университета Отаго.

Почему витамин C играет ключевую роль в плотности кожи

Учёные из медицинского факультета Университета Отаго в Крайстчерче провели серию наблюдений, чтобы определить, насколько тесно связан уровень витамина C в рационе с состоянием кожи. Их выводы оказались однозначными: количество витамина C в коже почти полностью отражает его концентрацию в плазме крови. Это означает, что-то, что человек ест, напрямую определяет способность кожи обновляться и сохранять плотность.

Для изучения механизма выбрали две группы добровольцев — жителей Новой Зеландии и Германии. Всем участникам предложили ежедневно съедать два золотисто-коричневых киви, богатых витамином C. Такой подход был выбран из-за высокой биодоступности витамина в свежих фруктах. Уже через несколько недель уровень витамина C в плазме повысился у всех участников, что привело к заметному росту его концентрации в коже.

Эти изменения сопровождались улучшением регенерации и утолщением отдельных слоёв кожи, что связано с активацией синтеза коллагена — структурного белка, обеспечивающего упругость. Исследователи отмечают, что питание в данном случае работает эффективнее локальных средств, особенно когда речь идёт о глубинных слоях дермы.

Связь между витамином C и состоянием кожи оказалась значительно сильнее, чем ожидалось.

"Мы были удивлены тем, насколько тесно связаны уровни витамина С в плазме крови и в коже — эта связь была гораздо заметнее, чем в любом другом органе, который мы исследовали", — говорит профессор Маргрит Виссерс.

По словам исследователя, витамин C, поступающий с пищей, способен проникать во все слои кожи и активировать процессы, отвечающие за её обновление. Это делает естественный путь доставки витамина намного более эффективным, чем местное нанесение косметических средств.

"Мы первыми продемонстрировали, что витамин С, поступающий в кровь, проникает во все слои кожи и способствует улучшению её функций. Я очень горжусь своей командой и воодушевлён полученными данными", — сказал профессор Маргрит Виссерс.

Как питание может быть эффективнее кремов

Результаты исследования добавляют научное обоснование фразе "красота идёт изнутри". Витамин C давно используют в косметологии благодаря его роли в синтезе коллагена, однако эффективность кремов ограничивается барьерной функцией кожи. Поскольку витамин C растворим в воде, ему трудно проникать через роговой слой, и только небольшое количество достигает глубоких структур.

На этом фоне диетическое потребление витамина C выглядит значительно более результативным. Организм транспортирует его через кровоток, а кожа, как выяснилось, активно поглощает витамин и использует его для восстановления.

"Мы знаем, что витамин С необходим для выработки коллагена. Этот факт послужил причиной добавления витамина С во многие составы кремов для кожи. Однако витамин С хорошо растворяется в воде и плохо проникает через внешний кожный барьер. Наше исследование показывает, что кожа очень хорошо усваивает витамин С из кровотока. Кроме того, витамин С, по-видимому, в первую очередь проникает во внешний слой эпидермиса", — говорит профессор Маргрит Виссерс.

Учёные отмечают, что подобный подход можно использовать в любых привычках питания. Киви выбрали как продукт с высокой концентрацией витамина C, но эффект будет аналогичен при употреблении цитрусовых, ягод, перца, брокколи и других фруктов и овощей.

Как проводилось исследование и что удалось подтвердить

Проект состоял из двух этапов. Сначала учёные изучили связь между концентрацией витамина C в коже и плазме крови. Для этого потребовались образцы здоровых тканей, полученные с согласия пациентов во время плановых операций в больнице Те Вату Ора. После этого эксперимент расширили, предложив добровольцам ежедневно потреблять витамин C в естественной форме.

Во втором этапе приняли участие 12 человек в Германии и такое же количество — в Новой Зеландии. После восьминедельного периода употребления киви исследователи сравнили состояние кожи до и после. Немецкий Институт Фрезениуса использовал методы ультразвукового анализа для оценки толщины кожи, её эластичности, защитных свойств и скорости обновления клеток.

Результаты оказались впечатляющими.

"Другим важным открытием стало значительное увеличение толщины кожи участников, что свидетельствует о выработке коллагена и усилении регенерации клеток эпидермиса, другими словами, о обновлении кожи", — отмечает профессор Маргрит Виссерс.

По её словам, витамин C работает системно, и его регулярное поступление помогает укреплять барьерные функции кожи, улучшать текстуру и повышать устойчивость к воздействию окружающей среды.

Также профессор подчёркивает, что оптимальная суточная доза для здорового человека — около 250 мг. Организм не умеет запасать витамин C, поэтому важно ежедневно включать в рацион несколько источников — свежие фрукты, овощи и ягоды.

Сравнение: витамин C в пище и в косметике

Чтобы понять, как лучше поддерживать кожу, важно сравнить два подхода к использованию витамина C.

Пищевой витамин C

Поступает через кровь, достигает всех слоёв кожи, участвует в синтезе коллагена, действует системно и повышает плотность кожи.

Косметический витамин C

Наносится наружно и работает преимущественно в верхних слоях эпидермиса. Из-за слабой проницаемости через роговой слой эффект ограничен.

Плюсы и минусы разных источников витамина C

У разных форм получения витамина C есть свои особенности. Это важно учитывать тем, кто хочет скорректировать уход за кожей.

Питание даёт комплексные эффекты. Оно помогает поддерживать иммунитет, улучшает обмен веществ и обеспечивает кожу стабильным поступлением витамина.

Плюсы: естественность, высокая биодоступность, доступность.

Минусы: требует регулярности и продуманного рациона.

Добавки позволяют быстро восполнить дефицит.

Плюсы: точная дозировка, удобство.

Минусы: риск превышения нормы при неправильном использовании.

Косметические средства работают локально.

Плюсы: видимое улучшение текстуры.

Минусы: ограниченная глубина проникновения.

Советы по поддержанию уровня витамина C

Включайте в рацион ежедневно не менее пяти порций свежих фруктов и овощей. Комбинируйте разные источники: ягоды, цитрусовые, брокколи, перец. Не допускайте длительных перерывов в потреблении — запасов в организме нет. Избегайте перегрева продуктов: витамин C разрушается при высокой температуре. Рассмотрите добавки при недостаточном потреблении с пищей.

Популярные вопросы о витамине C и коже

1. Можно ли получить слишком много витамина C?

Переизбыток встречается редко при употреблении продуктов, но передозировка добавок может вызвать дискомфорт.

2. Помогают ли кремы с витамином C так же эффективно, как фрукты?

Их действие ограничено поверхностным слоем кожи, тогда как питание обеспечивает глубокое усвоение.

3. Когда можно ожидать эффект от диеты, богатой витамином C?

По данным исследований, изменения заметны через 6-8 недель регулярного потребления продуктов с высоким содержанием витамина C.