Седина проявляется внезапно: истинная причина скрыта глубже, чем возраст и стресс

Раннее поседение может быть связано с дефицитом меди — дерматолог Скорогудаева
Здоровье

Главная причина появления седины кроется в генетике, однако на скорость этого процесса могут влиять и другие факторы, включая недостаток микроэлементов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, эндокринолог и специалист по генетике, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

По словам врача, преждевременное поседение в первую очередь обусловлено наследственностью. Если родители начали седеть рано, высока вероятность, что у их детей процесс пойдет по тому же сценарию. Генетическая предрасположенность в этом вопросе играет решающую роль и не поддается коррекции.

"Генетика является основополагающим фактором в появлении седины, и повлиять на нее невозможно. Часто можно заметить, что те, кто рано седеют, реже страдают от облысения. А у людей, у которых седина появляется позже, наоборот, чаще наблюдается выпадение волос по андрогенному типу. Почему существует такая зависимость, пока точно не установлено, но она действительно существует", — рассказала Скорогудаева.

Врач отметила, что второй значимый фактор, влияющий на поседение, — это дефицит меди. Этот микроэлемент участвует в процессах пигментации волос, и его нехватка способна ускорить появление седины.

"Еще фактор раннего поседения — недостаток меди. В таких случаях применение препаратов может немного замедлить процесс, но не остановить его полностью, если есть генетическая склонность. Кроме того, избыточный прием цинка способен нарушать усвоение меди, что приводит к ее дефициту и, как следствие, ускоряет поседение. Поэтому любые микроэлементы важно принимать под контролем врача", — подчеркнула эксперт.

Скорогудаева добавила, что восстановить уровень меди с помощью питания практически невозможно — требуются препараты с терапевтическими дозировками, курс которых может длиться до нескольких месяцев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
