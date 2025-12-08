Все бесит и хочется сорваться? Вот как остановить эмоции без психотерапии и лекций

Эмоциональный интеллект можно развивать в любом возрасте — психолог Метелина

Эмоциональный интеллект помогает понимать собственные чувства и управлять ими, а также выстраивать здоровое общение с окружающими. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Алиса Метелина.

Фото: freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гнев

По словам психолога, эмоциональный интеллект — это способность человека осознавать, распознавать и управлять своими эмоциями. Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта не только понимают, что именно они чувствуют, но и способны определить причины этих эмоций. Это помогает им выстраивать более гармоничные отношения с другими и избегать разрушительных конфликтов.

"Эмоциональный интеллект — это способность понимать и распознавать свои эмоции. Люди с высоким эмоциональным интеллектом способны не просто осознавать злость или тревогу, но и понимать, что именно вызывает эти чувства. Такой человек может разобраться, что за раздражением скрывается страх, боль или неуверенность, и научиться экологично управлять своими реакциями", — объяснила Метелина.

Психолог отметила, что эмоциональный интеллект состоит из нескольких ключевых компонентов: осознания собственных эмоций, умения распознавать чувства других людей и способности регулировать эмоциональные реакции. Чем выше уровень этих навыков, тем легче человеку выстраивать здоровые отношения и сохранять внутреннее равновесие.

"Когда мы понимаем свои эмоции, нам проще распознавать чувства других людей. Мы можем предвидеть их реакции, корректно откликаться на них и помогать близким справляться с переживаниями. Такие люди реже вступают в конфликты, умеют обсуждать проблемы спокойно и с уважением к собеседнику", — подчеркнула она.

Метелина добавила, что развивать эмоциональный интеллект можно в любом возрасте — важно лишь желание работать над собой. Она рекомендует начинать с наблюдения за своими эмоциями, их фиксации и анализа причин. Важно не перекладывать ответственность за эмоциональные всплески на других, а учиться понимать собственные реакции.

"Эмоциональный интеллект можно развивать на любом этапе жизни. Начать стоит с осознанного наблюдения за своими чувствами и попытки понять, что их вызывает. Полезно вести дневник эмоций, учиться слушать других, развивать эмпатию и анализировать конфликты. Такой подход помогает лучше понимать себя и строить более гармоничные отношения с окружающими", — рассказала психолог.

Она подчеркнула, что регулярная работа над собой позволяет не только укрепить эмоциональную устойчивость, но и повысить качество общения. По словам Метелиной, человек, развивающий эмоциональный интеллект, становится спокойнее, внимательнее к чувствам других и в целом чувствует себя более удовлетворенным и счастливым.