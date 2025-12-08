Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Организм остается без щита: в каком возрасте ребенок теряет врожденный иммунитет

Пассивный иммунитет у ребенка держится до года — иммунолог Болибок
Здоровье

Врожденный иммунитет зависит не только от генетики, но и от здоровья матери во время беременности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Мать с младенцем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мать с младенцем

Врач объяснил, что у человека существует два вида врожденного иммунитета — генетический и приобретенный от матери. Первый обеспечивает базовую защиту организма на протяжении всей жизни. Второй формируется еще до рождения, когда через плаценту ребенку передаются антитела матери. Именно этот специфический иммунитет помогает младенцу в первые месяцы жизни, пока собственная иммунная система еще не окрепла.

"Генетически обусловленный иммунитет активен с момента рождения и действует всю жизнь, постоянно обеспечивая базовую защиту организма. А специфический иммунитет, полученный от матери, называется пассивным, так как ребенок не вырабатывает его сам, а получает готовый. Этот вид иммунитета сохраняется недолго — примерно до года, а после четвертого месяца начинает постепенно ослабевать", — пояснил Болибок.

Он отметил, что с ослаблением пассивного иммунитета ребенок постепенно начинает вырабатывать собственные защитные механизмы. Наиболее уязвимым периодом врач назвал возраст от шести до девяти месяцев — именно в это время внешняя защита уже снижается, а внутренняя только формируется.

"Чтобы укрепить иммунную систему, необходимо своевременно формировать активный иммунитет. Для этого существует календарь профилактических прививок: вакцинация начинается с первых дней жизни — от гепатита B и туберкулеза, а затем продолжается в соответствии с возрастом ребенка. Прививки стимулируют организм к самостоятельной выработке антител и создают долгосрочную защиту от инфекций", — подчеркнул эксперт.

Болибок добавил, что в некоторых случаях пассивный иммунитет может стать активным, если ребенок сталкивается с теми же возбудителями, от которых защищали материнские антитела. При этом заболевание протекает легко или вовсе не развивается, а организм получает шанс сформировать собственный устойчивый иммунный ответ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
