Как женщинам защититься от рака: эти шаги дают эффект, который многие недооценивают

Гормональная контрацепция снижает риск рака яичников — гинеколог Ерофеева

Беременность и грудное вскармливание действительно снижают риск развития некоторых онкологических заболеваний, однако полностью не исключают их возникновения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева.

Фото: unsplash.com by Ryan Franco is licensed under Free to use under the Unsplash License Беременность

Ранее ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко сообщило, что беременность, роды и грудное вскармливание снижают риск развития рака молочной железы, а также опухолей органов малого таза и репродуктивной системы.

Ерофеева согласилась с позицией министра, отметив, что беременность и нормальный репродуктивный цикл действительно снижают риск развития некоторых онкологических заболеваний. Вместе с тем врач подчеркнула, что этот механизм не является универсальной защитой и не исключает других факторов риска.

"Беременность и нормальный репродуктивный цикл женщины действительно защищают ее от онкологических заболеваний. Грудное вскармливание также играет защитную роль, но не все так однозначно. Если бы все зависело только от этого, женщины, которые рожали и кормили грудью, никогда бы не заболевали. Однако такие случаи встречаются", — пояснила эксперт.

Она отметила, что риск развития онкологических заболеваний связан с множеством дополнительных факторов, поэтому профилактика должна быть комплексной. Одним из эффективных инструментов врач назвала гормональную контрацепцию.

"Одними родами не защититься. Использование гормональной контрацепции — это тот самый путь, который помогает снизить риски. Ее применение уменьшает вероятность развития рака эндометрия, яичников и различных дисфункций молочных желез, хотя не предотвращает онкологию молочной железы", — подчеркнула Ерофеева.

Кроме того, специалист напомнила, что важную роль играет вакцинация против вируса папилломы человека, особенно среди подростков, а также регулярные профилактические обследования. По словам врача, женщинам старше 35 лет необходимо проходить маммографию и посещать акушера-гинеколога не реже двух раз в год, чтобы своевременно выявлять возможные проблемы.