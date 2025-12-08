Ёлка блестит, а в доме начинается кошмар: украшения, которые превращают праздник в испытание

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Подготовка к Новому году обычно ассоциируется с яркими гирляндами, ароматом хвои и атмосферой семейного уюта. Однако привычные праздничные атрибуты могут стать источником дискомфорта для людей с повышенной чувствительностью. Некоторые украшения способны спровоцировать неприятные реакции, особенно у детей и людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Новогодняя елка, елочные игрушки
Фото: commons.wikimedia.org by John Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Новогодняя елка, елочные игрушки

Потенциальные риски новогоднего декора

Накануне зимних праздников многие стараются создать дома по-настоящему праздничную атмосферу, украшая комнаты светящимися гирляндами, декоративными композициями и искусственными елями. Но, как отмечают специалисты, даже такие безобидные на первый взгляд элементы праздничного интерьера могут стать причиной неприятных симптомов у людей, склонных к аллергии. Это касается как пылевых частиц, которые скапливаются на декоре при хранении, так и веществ, выделяемых при работе светодиодных элементов.

Чувствительность организма к подобным раздражителям зависит от множества факторов — от состояния иммунитета до влажности воздуха в помещении. Особое внимание стоит уделить детям, поскольку их дыхательная система более восприимчива к внешним раздражителям. Аналогичная рекомендация касается людей с бронхиальной астмой или атопическим дерматитом, которым стоит заранее продумать, какие украшения безопасны, а какие лучше оставить без внимания.

Особенности подготовки искусственной ели

Отдельное внимание врач обращает на искусственные ели, которые используются в домах все чаще. В отличие от натуральной хвои, искусственные ветки могут накапливать пыль, а также удерживать микрочастицы, осевшие на них за период хранения. Перед установкой такую ель важно тщательно протереть влажной тканью: это помогает устранить накопившиеся загрязнения и уменьшает концентрацию потенциальных аллергенов в воздухе.

Лучше всего хранить праздничные предметы в герметичных пластиковых контейнерах или плотных пакетах. Это позволяет предотвратить накопление пыли, а также защищает изделия от проникновения влаги, которая способствует появлению запахов и плесени. Такие меры делают последующую установку елки более безопасной, особенно если в доме есть дети или люди с повышенной чувствительностью.

Важно учитывать и качество материалов, из которых выполнена искусственная хвоя. Некоторые дешёвые варианты могут выделять специфический запах, вызванный испарениями пластика. Он способен раздражать слизистые оболочки и провоцировать дискомфорт при длительном нахождении рядом. Поэтому при покупке лучше отдавать предпочтение изделиям с сертификатами безопасности.

Аэрозольный снег и блёстки

Одним из самых популярных декоративных элементов остаются аэрозольные эффектные спреи. Они создают ощущение "зимней сказки", но именно этот вид украшений считается одним из наиболее раздражающих факторов. Врачи предупреждают: частицы таких средств долго остаются в воздухе, оседают на мебели, одежде и предметах интерьера. Вдыхание аэрозоля может вызвать кашель, жжение в горле, головные боли, а также обострение хронических заболеваний дыхательной системы.

Блёстки ничуть не безопаснее: они представляют собой микрочастицы, которые легко попадают на кожу, в глаза и дыхательные пути. Для аллергиков это повышенный риск возникновения отёка слизистых, заложенности носа, а также контактных реакций.

Помимо декорации, важно обеспечить правильный микроклимат в квартире. Перед тем как начать украшать помещение, рекомендуется проветрить комнату, чтобы снизить концентрацию бытовых аллергенов. Это особенно актуально зимой, когда помещения часто бывают пересушенными из-за работы систем отопления.

Безопасный выбор гирлянд и световых элементов

При выборе гирлянд аллерголог советует отдавать предпочтение моделям с мягким, статичным свечением. Мерцающие вариации могут вызывать повышенную утомляемость глаз, а иногда и дискомфорт у людей, склонных к мигреням. Особенно важно соблюдать осторожность при размещении подсветки в спальне: оставлять яркий свет включённым на всю ночь нежелательно, поскольку он нарушает естественные биоритмы и мешает полноценному отдыху.

Специалисты также рекомендуют проверять качество проводки гирлянд и избегать дешёвых моделей, изготовленных из низкокачественных материалов. Такие изделия могут нагреваться при длительной работе, что приводит к появлению запаха пластика или даже небольшому задымлению, способному раздражать дыхательные пути.

Советы по безопасному украшению дома

Чтобы создать праздничное настроение без риска для здоровья, можно придерживаться простых шагов:

  1. Перед декорированием обязательно проветрить помещение.
  2. Очистить искусственную ёлку и украшения влажной тканью.
  3. Избегать аэрозольных спреев и блёсток.
  4. Выбирать гирлянды с мягким светом и качественной проводкой.
  5. Хранить праздничные предметы в герметичных контейнерах.

Эти простые действия помогут снизить вероятность появления неприятных симптомов и обеспечат комфорт всем членам семьи.

Популярные вопросы

Сколько стоит безопасная искусственная елка?
Цена зависит от материалов и размера. Модели из качественного пластика и с сертификатами безопасности обычно стоят дороже, но они реже вызывают неприятные реакции.

Как выбрать гирлянду для детской комнаты?
Лучше всего подходит мягкое постоянное свечение. Избегайте мерцания и ярких стробоскопов.

Что лучше использовать вместо искусственного снега?
Подойдут тканевые декоративные элементы, хлопковые украшения или бумажные композиции — они не выделяют мелких частиц и безопасны для дыхания.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
