Жажда отключается, а тело продолжает терять воду: зимний механизм, который никто не замечает

Тёплая вода помогает поддерживать обмен веществ и терморегуляцию зимой
Здоровье

Холодное время года приносит с собой не только морозы, но и повышенную нагрузку на организм. Многие привычные ритуалы — например, постоянное чаепитие — зимой кажутся особенно логичными, но не всегда идут на пользу. Одновременно с этим человек может даже не замечать, как постепенно теряет жидкость.

Стакан воды
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стакан воды

Почему зимой организм нуждается в воде

Когда температура на улице становится низкой, люди чаще выбирают горячие напитки, стараясь согреться. Чай и кофе кажутся естественной частью зимнего дня, однако они не могут заменить простую воду. По словам специалистов, именно вода комнатной температуры помогает поддерживать нормальный обмен веществ, сохранять работу иммунитета и предотвращать обезвоживание.

"Большая часть напитков (чай, особенно травяной, кофе) обладают мочегонным эффектом, а значит, способствуют выводу воды в большем количестве. А водяной баланс нужно восполнять, иначе организм начнет страдать на клеточном уровне", — объяснила диетолог.

Этот эффект усиливается в помещениях с сухим воздухом: отопление снижает влажность, и организм отдает больше жидкости, чем кажется. В результате даже лёгкий дефицит воды может привести к снижению общего тонуса, ухудшению концентрации и появлению ощущения усталости. Зимой многие люди редко испытывают ярко выраженную жажду, поэтому легко пропускают момент, когда телу требуется восполнение жидкости.

Чем опасен дефицит воды зимой

Специалисты отмечают, что недостаток жидкости приводит к постепенному нарушению работы всех основных систем организма. В холодный сезон, когда иммунитет и так работает на повышенной нагрузке, дефицит воды способен негативно повлиять на его эффективность.

Если человек длительное время не получает достаточного количества жидкости, чувство жажды притупляется. В этом случае обезвоживание становится хроническим, а его последствия проявляются незаметно, но системно: ухудшается состояние кожи, снижается скорость обменных процессов, повышается риск воспалений.

Проблемы могут затрагивать также почки и суставы. Зимой физическая активность часто уменьшается, и суставам требуется дополнительная поддержка. Вода влияет на смазку суставных поверхностей и общее состояние соединительной ткани, поэтому при её недостатке дискомфорт возникает быстрее.

Сколько и как пить воду зимой

Диетологи советуют подходить к вопросу потребления воды осознанно. Если в жару человек интуитивно пьёт больше, то зимой важно выработать полезную привычку. Мягкий режим потребления жидкости помогает избежать резких скачков нагрузки на органы и поддерживать стабильное функционирование организма.

Особенно важно не забывать о воде перед прогулками либо занятиями спортом. Даже умеренная физическая активность на холоде увеличивает потерю влаги, хотя человек может этого не ощущать. Стакан воды перед тренировкой, катанием на лыжах, быстрым шагом или длительной прогулкой поможет избежать переутомления.

Как теплая вода влияет на организм в мороз

Тёплая вода — не кипяток и не горячий чай, а жидкость комфортной температуры, близкой к комнатной. Она легче усваивается, не вызывает резких колебаний температуры тела и способствует мягкому поддержанию нормальной работы желудочно-кишечного тракта. В отличие от сладких напитков и кофе, она не нагружает пищеварительную систему и не вызывает дополнительной потери жидкости.

Теплая вода помогает:

  1. поддерживать естественную терморегуляцию;
  2. улучшать пищеварение;
  3. сохранять упругость кожи и слизистых оболочек;
  4. ускорять обмен веществ.

Эти процессы особенно важны зимой, когда организму приходится адаптироваться к холодному воздуху, температурным перепадам и сухости помещений.

Сравнение: вода комнатной температуры и горячие напитки зимой

Сравнение этих двух вариантов помогает понять, почему специалист рекомендует отдавать предпочтение воде.

Вода комнатной температуры

  • не обладает мочегонным эффектом;
  • поддерживает естественную гидратацию;
  • подходит для частого употребления;
  • не повышает нагрузку на сердце и сосуды;
  • не вызывает скачков температуры тела.

Горячий чай и кофе

  • обладают выраженным мочегонным действием;
  • могут вызывать кратковременное чувство жажды;
  • подходят как дополнение, но не как замена воде;
  • иногда приводят к пересушиванию слизистых;
  • стимулируют нервную систему, что не всегда подходит зимой.

Такое сравнение показывает, что горячие напитки могут быть приятным ритуалом, но не должны полностью вытеснять воду.

Советы по формированию полезной привычки пить воду зимой

Чтобы питьевой режим стал частью образа жизни, специалисты рекомендуют простые шаги:

  1. держать воду в доступном месте — на рабочем столе, в сумке, в машине;
  2. устанавливать напоминания в телефоне или фитнес-браслете;
  3. начинать утро с полстакана воды;
  4. заменять один из чаёв в течение дня теплой водой;
  5. увеличивать потребление воды при занятиях спортом.

Постепенная выработка таких привычек делает поддержание водного баланса комфортным и естественным.

Популярные вопросы

1. Сколько воды нужно пить зимой ежедневно?
Большинству людей необходимо от 1,5 до 2 литров воды в сутки. Точные показатели зависят от веса, уровня активности и условий в помещении.

2. Можно ли полностью заменить чай водой?
Нет необходимости отказываться от чая, но важно помнить о его мочегонном эффекте. Лучше сочетать чай с достаточным количеством чистой воды.

3. Нужно ли пить воду, если нет жажды?
Да. Зимой жажда притупляется, поэтому стоит пить регулярно небольшими порциями.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
