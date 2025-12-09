Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лёг после ужина — проснулся с тяжестью: привычка, которая запускает цепочку проблем от изжоги до бессонницы

Риск рефлюкса при лежании после еды объяснила гастроэнтеролог Анастасия Гостроус
Здоровье

После плотного обеда желание прилечь кажется естественной реакцией организма, однако такая привычка может ухудшать пищеварение и самочувствие. Гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Анастасия Гостроус объяснила, почему горизонтальное положение после еды создаёт дополнительные риски для желудочно-кишечного тракта и обмена веществ.

Девушка отдыхает на диване
Фото: https://unsplash.com by Lia Den is licensed under Free
Девушка отдыхает на диване

Как лежачее положение провоцирует рефлюкс

Гостроус отмечает, что наиболее частая проблема, возникающая после еды в положении лёжа, — гастроэзофагеальный рефлюкс. Она поясняет, что между пищеводом и желудком расположен нижний пищеводный сфинктер, работающий как клапан и предотвращающий обратный заброс содержимого. В горизонтальном положении давление на него повышается, что снижает плотность смыкания.

"В результате сфинктер может смыкаться неплотно, и содержимое желудка (смесь пищи и агрессивного желудочного сока) забрасывается обратно в пищевод", — сказала врач.

Смесь пищи и кислоты, попадая в пищевод, вызывает изжогу. Если рефлюкс становится регулярным, повреждение слизистой может привести к развитию ГЭРБ, требующей длительного лечения, сообщает Газета.Ru.

Замедление пищеварения и его последствия

По словам гастроэнтеролога, желудочно-кишечный тракт функционирует лучше всего в вертикальном положении. Лёжа перистальтика замедляется, пища дольше задерживается в желудке, хуже перемешивается с ферментами и желудочным соком.

"В результате вместо активного переваривания пища надолго задерживается в желудке," — подчеркнула специалист.

Это приводит к чувству тяжести, вздутию, дискомфорту и тошноте, а усвоение питательных веществ становится менее эффективным. Кроме того, малоподвижность после еды снижает скорость метаболизма: энергия не расходуется, и калории с большей вероятностью откладываются в жировые запасы, особенно в области живота.

Влияние на сон и общий режим

Гостроус обращает внимание и на привычку есть перед сном. Если лечь сразу после ужина, организм вынужден сочетать процессы переваривания и ночного восстановления, что нарушает качество сна. Это может вызывать тяжесть по утрам, отсутствие аппетита и сбой дневного режима питания.

Она добавляет, что низкая физическая активность после еды может отражаться на уровне сахара в крови, что ещё раз подтверждает пользу даже минимальной нагрузки в первые минуты после трапезы.

Как отдыхать безопасно

Гастроэнтеролог подчёркивает, что отказываться от отдыха после еды не нужно, важно лишь соблюдать безопасный режим. Она рекомендует оставаться в вертикальном положении или совершать спокойную прогулку 20-30 минут — это улучшает перистальтику и облегчает работу пищеварительной системы.

Отдыхать лёжа лучше лишь спустя 1,5-2 часа после еды, когда основная фаза переваривания завершена. Ужин стоит планировать за 3-4 часа до отхода ко сну, чтобы избежать ночных нарушений пищеварения.

"Отказавшись от привычки лежать сразу после трапезы, вы поможете своему организму легче и эффективнее справляться с перевариванием пищи", — добавила эксперт.

Она отметила, что такой шаг помогает снизить риск изжоги и улучшить качество ночного отдыха.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
