Лёг после ужина — проснулся с тяжестью: привычка, которая запускает цепочку проблем от изжоги до бессонницы

После плотного обеда желание прилечь кажется естественной реакцией организма, однако такая привычка может ухудшать пищеварение и самочувствие. Гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Анастасия Гостроус объяснила, почему горизонтальное положение после еды создаёт дополнительные риски для желудочно-кишечного тракта и обмена веществ.
Гостроус отмечает, что наиболее частая проблема, возникающая после еды в положении лёжа, — гастроэзофагеальный рефлюкс. Она поясняет, что между пищеводом и желудком расположен нижний пищеводный сфинктер, работающий как клапан и предотвращающий обратный заброс содержимого. В горизонтальном положении давление на него повышается, что снижает плотность смыкания.
"В результате сфинктер может смыкаться неплотно, и содержимое желудка (смесь пищи и агрессивного желудочного сока) забрасывается обратно в пищевод", — сказала врач.
Смесь пищи и кислоты, попадая в пищевод, вызывает изжогу. Если рефлюкс становится регулярным, повреждение слизистой может привести к развитию ГЭРБ, требующей длительного лечения, сообщает Газета.Ru.
По словам гастроэнтеролога, желудочно-кишечный тракт функционирует лучше всего в вертикальном положении. Лёжа перистальтика замедляется, пища дольше задерживается в желудке, хуже перемешивается с ферментами и желудочным соком.
"В результате вместо активного переваривания пища надолго задерживается в желудке," — подчеркнула специалист.
Это приводит к чувству тяжести, вздутию, дискомфорту и тошноте, а усвоение питательных веществ становится менее эффективным. Кроме того, малоподвижность после еды снижает скорость метаболизма: энергия не расходуется, и калории с большей вероятностью откладываются в жировые запасы, особенно в области живота.
Гостроус обращает внимание и на привычку есть перед сном. Если лечь сразу после ужина, организм вынужден сочетать процессы переваривания и ночного восстановления, что нарушает качество сна. Это может вызывать тяжесть по утрам, отсутствие аппетита и сбой дневного режима питания.
Она добавляет, что низкая физическая активность после еды может отражаться на уровне сахара в крови, что ещё раз подтверждает пользу даже минимальной нагрузки в первые минуты после трапезы.
Гастроэнтеролог подчёркивает, что отказываться от отдыха после еды не нужно, важно лишь соблюдать безопасный режим. Она рекомендует оставаться в вертикальном положении или совершать спокойную прогулку 20-30 минут — это улучшает перистальтику и облегчает работу пищеварительной системы.
Отдыхать лёжа лучше лишь спустя 1,5-2 часа после еды, когда основная фаза переваривания завершена. Ужин стоит планировать за 3-4 часа до отхода ко сну, чтобы избежать ночных нарушений пищеварения.
"Отказавшись от привычки лежать сразу после трапезы, вы поможете своему организму легче и эффективнее справляться с перевариванием пищи", — добавила эксперт.
Она отметила, что такой шаг помогает снизить риск изжоги и улучшить качество ночного отдыха.
