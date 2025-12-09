Уют оборачивается химическим туманом: ароматические свечи создают опасную атмосферу в закрытых комнатах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Ароматические свечи давно стали частью домашнего уюта, хотя последствия их использования нередко недооцениваются.

Плед и свечи
Фото: unsplash.com by Victoria Clark is licensed under Free to use under the Unsplash License
Плед и свечи

Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов объяснил, как условия горения влияют на состав воздуха в помещении и почему проблема не ограничивается выбором материала свечи.

Что происходит при горении свечи

Дорохов подчеркивает, что основной риск связан с неполным сгоранием — процессом, при котором углеводороды, лежащие в основе свечи, окисляются не полностью.

"В основе проблемы лежит такое физико-химическое явление, как неполное сгорание…" — объяснил он.

Для безопасного сжигания требуется достаточное поступление кислорода, однако в замкнутом объёме его быстро становится меньше, особенно при использовании нескольких свечей.

"При неполном сгорании происходит образование целого комплекса вредных летучих соединений, среди которых угарный газ, альдегиды, включая формальдегид, алкены и другие органические соединения", — объяснил он.

Эти компоненты повышают токсичность воздуха и могут накапливаться в помещении при недостаточном проветривании, поясняет Газета.Ru.

Опасность ароматизаторов и продуктов пиролиза

Эксперт выделяет особую роль синтетических ароматизаторов. При недостаточно высокой температуре или нехватке кислорода их молекулы подвергаются пиролизу — разложению, которое приводит к образованию вредных ароматических углеводородов.

Среди них могут появляться бензол и толуол: бензол ассоциирован с рисками онкологических заболеваний и способен накапливаться в тканях, а толуол оказывает токсическое воздействие на нервную систему и внутренние органы.

Дорохов уточняет, что происхождение материала — парафин, соевый воск или натуральная основа — само по себе не гарантирует безопасности. Опасны не эти материалы сами по себе, предупредил он, объясняя, что даже качественная свеча способна производить вредные продукты при тлении в душном помещении.

Как снизить риски при использовании свечей

Химик рекомендует сокращать время горения и следить за качеством вентиляции. По его словам, безопаснее всего зажигать свечу не более чем на 2-3 часа подряд и обязательно обеспечивать приток свежего воздуха. При нарушении этих условий концентрация продуктов неполного сгорания в помещении возрастает.

"Категорически не рекомендуется использовать аромасвечи в комнатах с недостаточной вентиляцией," — резюмировал Дорохов.

Он советует уделять внимание влажной уборке, которая помогает удалять оседающие частицы, и ограничивать использование свечей в присутствии людей с респираторными заболеваниями.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
