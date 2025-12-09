Уют оборачивается химическим туманом: ароматические свечи создают опасную атмосферу в закрытых комнатах

Риски использования ароматических свечей объяснил доцент РТУ МИРЭА Дорохов

Ароматические свечи давно стали частью домашнего уюта, хотя последствия их использования нередко недооцениваются.

Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов объяснил, как условия горения влияют на состав воздуха в помещении и почему проблема не ограничивается выбором материала свечи.

Что происходит при горении свечи

Дорохов подчеркивает, что основной риск связан с неполным сгоранием — процессом, при котором углеводороды, лежащие в основе свечи, окисляются не полностью.

"В основе проблемы лежит такое физико-химическое явление, как неполное сгорание…" — объяснил он.

Для безопасного сжигания требуется достаточное поступление кислорода, однако в замкнутом объёме его быстро становится меньше, особенно при использовании нескольких свечей.

"При неполном сгорании происходит образование целого комплекса вредных летучих соединений, среди которых угарный газ, альдегиды, включая формальдегид, алкены и другие органические соединения", — объяснил он.

Эти компоненты повышают токсичность воздуха и могут накапливаться в помещении при недостаточном проветривании, поясняет Газета.Ru.

Опасность ароматизаторов и продуктов пиролиза

Эксперт выделяет особую роль синтетических ароматизаторов. При недостаточно высокой температуре или нехватке кислорода их молекулы подвергаются пиролизу — разложению, которое приводит к образованию вредных ароматических углеводородов.

Среди них могут появляться бензол и толуол: бензол ассоциирован с рисками онкологических заболеваний и способен накапливаться в тканях, а толуол оказывает токсическое воздействие на нервную систему и внутренние органы.

Дорохов уточняет, что происхождение материала — парафин, соевый воск или натуральная основа — само по себе не гарантирует безопасности. Опасны не эти материалы сами по себе, предупредил он, объясняя, что даже качественная свеча способна производить вредные продукты при тлении в душном помещении.

Как снизить риски при использовании свечей

Химик рекомендует сокращать время горения и следить за качеством вентиляции. По его словам, безопаснее всего зажигать свечу не более чем на 2-3 часа подряд и обязательно обеспечивать приток свежего воздуха. При нарушении этих условий концентрация продуктов неполного сгорания в помещении возрастает.

"Категорически не рекомендуется использовать аромасвечи в комнатах с недостаточной вентиляцией," — резюмировал Дорохов.

Он советует уделять внимание влажной уборке, которая помогает удалять оседающие частицы, и ограничивать использование свечей в присутствии людей с респираторными заболеваниями.