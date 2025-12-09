Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Голова болит всё чаще — организм подаёт тревожный сигнал: скрытые дефициты, которые маскируются под усталость

Влияние нехватки B2 на головные боли отметила эндокринолог Тананакина
Здоровье

Головные боли, которые появляются всё чаще, нередко кажутся следствием усталости или напряжённого графика, хотя за ними могут скрываться нарушения минерального баланса.

Боль
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Боль

Кандидат медицинских наук, эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина указала, что дефицит магния и рибофлавина (витамина B2) остаётся одной из частых, но недооценённых причин подобных симптомов.

Почему дефициты сложно распознать

Тананакина отмечает, что нехватка питательных веществ считается одной из наиболее распространённых проблем современной практики, при этом её труднее всего выявить.

"Дефицит питательных веществ — одна из самых распространенных, но при этом наименее распознаваемых проблем," — объяснила она.

Врач подчеркнула, что многие симптомы маскируются под обычную усталость, стресс или возрастные изменения.

По словам специалиста, особенно сложно диагностировать состояния, при которых жалобы размыты и не указывают напрямую на конкретный микронутриент. Именно поэтому пациенты нередко обходятся без обследований, а скрытые процессы продолжают развиваться, пишет Газета.Ru.

Как проявляется недостаток магния

Эндокринолог перечисляет признаки, которые часто сопровождают дефицит магния: раздражительность, мышечные подергивания, нарушения сердечного ритма, ночные судороги икроножных мышц. Она добавляет, что чрезмерная жажда и учащённое мочеиспускание также могут свидетельствовать о нехватке минерала, хотя обычно эти симптомы связывают с другими заболеваниями.

Среди менее очевидных маркеров специалист выделяет участившиеся головные боли. Магний участвует в регуляции сосудистого тонуса, и его недостаток повышает вероятность мигреней. Дополнительно на появление боли может влиять дефицит витамина B2.

Как диагностировать скрытые нарушения

"Диагностика таких состояний требует не только анализа симптомов, но и лабораторного подтверждения," — уточняет Тананакина.

Она рекомендует оценивать уровень магния в эритроцитах, поскольку показатели в сыворотке могут не отражать истинный статус минерала.

Врач подчёркивает, что организм редко подаёт яркие сигналы на ранних этапах.

"Он "шепчет" — через ухудшение качества сна, снижение работоспособности, раздражительность", — заключила она.

Такие проявления, по её словам, нельзя игнорировать: функциональные нарушения со временем способны перейти в органические.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

