Эмаль размягчается, бактерии празднуют: неожиданный ритуал после кофе защищает зубы лучше щётки

Риск кариеса от регулярного кофе обозначил стоматолог FullClinic Карен Овсепян

Утренний ритуал с чашкой кофе давно стал привычной частью повседневности, и многие возвращаются к напитку несколько раз в течение дня. Однако регулярное потребление кофе может значительно повысить риск кариеса — механизм этого влияния редко очевиден.

Фото: https://unsplash.com by Jaimie Harmsen is licensed under Free Женщина с теплым напитком

Стоматолог клиники FullClinic, кандидат медицинских наук Карен Овсепян объяснил, как ежедневная привычка воздействует на зубную эмаль и какой простой способ помогает снизить угрозу.

Как кофе меняет среду полости рта

Овсепян отмечает, что кофе формирует кислую среду, в которой эмаль перестаёт работать как прочный защитный барьер.

"Уровень pH у кофе примерно 4,85-5,10, это значительно ниже нейтрального показателя. В такой среде эмаль работает не на защиту, а, по сути, на износ", — сказал врач.

По словам врача, кислота действует не мгновенно, а на протяжении десятков минут. После каждой чашки агрессивная среда сохраняется около получаса, и именно в этот момент бактерии получают возможность активно разрушать размягчённую эмаль.

Особенно вредно сочетание напитка с сахаром или сливками, поскольку сахар создаёт идеальные условия для размножения микроорганизмов, уточняет Газета.Ru.

Вода как простой защитный механизм

Стоматолог подчёркивает, что нейтрализовать кислотную среду поможет обычная вода. Она смывает остатки напитка и сахара, а также способствует восстановлению нормального рН.

"Она, конечно, не лечит зубы, но смывает остатки напитка," — объяснил эксперт.

Он уточнил, что вместе с водой активизируется и слюноотделение, обеспечивающее дополнительную защиту за счёт минералов и природных антибактериальных компонентов.

Оптимальная схема, по словам Овсепяна, проста: через несколько минут после кофе нужно выпить стакан воды комнатной температуры. Такой шаг заметно сокращает время контакта кислоты с эмалью и снижает риск поражения.

Опасность поспешной чистки зубов

Врач предупреждает, что сразу чистить зубы после кофе не следует. Размягчённая кислой средой эмаль легко повреждается при механическом воздействии. Он рекомендует выждать от 30 до 60 минут, пока рН стабилизируется, либо хотя бы тщательно прополоскать рот водой сразу после напитка.

Эта рекомендация особенно важна для тех, кто употребляет кофе несколько раз в день, поскольку структура эмали при частом воздействии кислоты восстанавливается гораздо медленнее.

Режим потребления важнее количества

Овсепян обращает внимание и на характер потребления напитка. Постоянное "прикасание" к кружке в течение дня создаёт состояние непрерывной кислотной атаки, при котором эмаль не успевает пройти реминерализацию.

"Тем, кто несколько раз в день прикладывается к кружке маленькими глотками, постоянно держит зубы в кислотной атаке. Эмаль просто не успевает восстановиться", — говорит стоматолог Овсепян.

Он подчёркнул, что длительные паузы между чашками важнее, чем общее количество выпитого.

По словам специалиста, безопаснее выпить несколько кружек в относительно короткий период и затем запить водой, чем растягивать потребление на весь день. Только при периодическом восстановлении нормального рН эмаль получает шанс укрепиться, тогда как длительное воздействие кислоты этот процесс блокирует.