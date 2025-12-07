Раздражительность, усталость и ночные подёргивания: симптомы, за которыми часто стоит опасная нехватка ключевых нутриентов

Скрытые дефициты ключевых витаминов и минералов нередко остаются незамеченными годами, поскольку не дают яркой симптоматики на ранних этапах.
Кандидат медицинских наук, эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина объяснила, почему такие состояния трудно диагностировать и какие признаки могут указывать на скрытую нехватку нутриентов.
Тананакина выделяет пять групп веществ, дефицит которых определяется труднее всего: витамин D, магний, цинк, витамины группы B — особенно B6 и B12 — а также омега-3 жирные кислоты. Эксперт подчёркивает, что эти элементы участвуют в регуляции нейротрансмиттеров, обеспечивающих связь между нейронами и другими клетками организма.
Они играют значимую роль и в энергетическом обмене, и в функционировании иммунной системы, поэтому нарушения, возникающие при их недостатке, часто маскируются под более распространённые состояния. На ранних стадиях симптомы обычно неспецифичны, из-за чего пациенты и врачи нередко связывают их с усталостью или стрессом, сообщает Газета.Ru.
"Субклинический дефицит магния может вызывать раздражительность, мышечные подергивания или нарушения сердечного ритма," — предупредила специалист.
Она отмечает, что схожие проявления часто трактуются как последствия эмоционального напряжения.
Недостаток железа и витамина D, по словам Тананакиной, нередко проявляется общей утомляемостью, нарушениями сна, ломкостью ногтей и выпадением волос. Такие жалобы распространены среди пациентов, поэтому скрытые дефициты остаются незамеченными до тех пор, пока не появляются более выраженные отклонения.
Менее очевидные симптомы тоже могут быть значимыми. Врач указывает, что головная боль относится к возможным сигналам недостатка магния. Повышенная тревожность, нервозность, онемение конечностей или "мурашки" могут свидетельствовать о нехватке витамина B12, фолиевой кислоты (B9) или цинка — веществ, необходимых для синтеза серотонина и дофамина.
Отдельным маркером является состояние глаз.
"Сухость глаз и снижение остроты зрения в сумерках — возможный признак недостатка витамина A или омега-3 жирных кислот," — уточнила Тананакина.
Она добавила, что омега-3 важны для структуры слёзной плёнки, поэтому её нарушение может указывать на ухудшение нутритивного баланса.
