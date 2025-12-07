Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Раздражительность, усталость и ночные подёргивания: симптомы, за которыми часто стоит опасная нехватка ключевых нутриентов

Сложные для диагностики дефициты нутриентов перечислила эндокринолог Тананакина
Здоровье

Скрытые дефициты ключевых витаминов и минералов нередко остаются незамеченными годами, поскольку не дают яркой симптоматики на ранних этапах.

Истощение, усталость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Истощение, усталость

Кандидат медицинских наук, эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина объяснила, почему такие состояния трудно диагностировать и какие признаки могут указывать на скрытую нехватку нутриентов.

Роль питательных веществ и причины сложности диагностики

Тананакина выделяет пять групп веществ, дефицит которых определяется труднее всего: витамин D, магний, цинк, витамины группы B — особенно B6 и B12 — а также омега-3 жирные кислоты. Эксперт подчёркивает, что эти элементы участвуют в регуляции нейротрансмиттеров, обеспечивающих связь между нейронами и другими клетками организма.

Они играют значимую роль и в энергетическом обмене, и в функционировании иммунной системы, поэтому нарушения, возникающие при их недостатке, часто маскируются под более распространённые состояния. На ранних стадиях симптомы обычно неспецифичны, из-за чего пациенты и врачи нередко связывают их с усталостью или стрессом, сообщает Газета.Ru.

Симптомы, которые легко перепутать с повседневными недомоганиями

"Субклинический дефицит магния может вызывать раздражительность, мышечные подергивания или нарушения сердечного ритма," — предупредила специалист.

Она отмечает, что схожие проявления часто трактуются как последствия эмоционального напряжения.

Недостаток железа и витамина D, по словам Тананакиной, нередко проявляется общей утомляемостью, нарушениями сна, ломкостью ногтей и выпадением волос. Такие жалобы распространены среди пациентов, поэтому скрытые дефициты остаются незамеченными до тех пор, пока не появляются более выраженные отклонения.

Неврологические и зрительные признаки

Менее очевидные симптомы тоже могут быть значимыми. Врач указывает, что головная боль относится к возможным сигналам недостатка магния. Повышенная тревожность, нервозность, онемение конечностей или "мурашки" могут свидетельствовать о нехватке витамина B12, фолиевой кислоты (B9) или цинка — веществ, необходимых для синтеза серотонина и дофамина.

Отдельным маркером является состояние глаз.

"Сухость глаз и снижение остроты зрения в сумерках — возможный признак недостатка витамина A или омега-3 жирных кислот," — уточнила Тананакина.

Она добавила, что омега-3 важны для структуры слёзной плёнки, поэтому её нарушение может указывать на ухудшение нутритивного баланса.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
