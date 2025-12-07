Россия сталкивается с тихой эпидемией: дефицит витамина D у детей выходит на уровень национальной угрозы

Риск дефицита витамина D для детей обозначил Борис Чернышов

Инициатива о бесплатном контроле уровня витамина D у детей может стать первым шагом к масштабной профилактической программе в сфере охраны здоровья.

В письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предупредил о долгосрочных рисках, связанных с дефицитом этого вещества среди россиян.

Масштаб проблемы и её природа

Чернышов отмечает, что недостаток витамина D затрагивает значительную часть населения и особенно влияет на состояние подрастающего поколения. По его словам, проблема формируется не только из-за образа жизни, но и из-за климатических особенностей: большинство регионов России находится в зоне низкой инсоляции, где полноценный синтез витамина невозможен несколько месяцев в году.

Он подчеркивает, что витамин D играет роль в работе минерального обмена, иммунной, сердечно-сосудистой и репродуктивной систем, а также участвует в профилактике депрессий и тяжелых инфекций.

"Практически вся территория нашей страны расположена в зоне низкой инсоляции…" — указал депутат, объясняя, почему вопрос нельзя считать второстепенным.

Данные обследований и уязвимые группы

По информации Чернышова, результаты мониторинга последних лет показывают стабильную негативную картину: у 51% обследованных граждан выявлен дефицит, а наиболее уязвимой группой оказались несовершеннолетние. Такая статистика, считает он, требует не разовых решений, а системного подхода, сообщает Газета.Ru.

Вице-спикер отмечает, что ситуация сохраняется на одном уровне примерно три года, что свидетельствует о недостаточной эффективности текущих мер профилактики. Для детей, у которых формируются костная система, иммунные реакции и нейропсихологические процессы, этот дефицит может иметь долгосрочные последствия.

Предложение о федеральной программе

Чернышов предлагает запустить сезонную программу, рассчитанную на период с октября по март, когда естественный синтез витамина наиболее затруднен. Он считает важным включить скрининг уровня витамина D в стандартную диспансеризацию или проводить его по направлению педиатра.

"Прошу рассмотреть возможность запуска целевой сезонной (октябрь-март) федеральной программы…" — предложил он.

Парламентарий добавил, что обеспечивать детей с диагностированным дефицитом необходимо бесплатными лекарственными препаратами или БАДами в лечебных дозах. Такая модель, по мнению автора инициативы, позволит защитить здоровье детей и снизить риски, связанные с распространенным нарушением обменных процессов.