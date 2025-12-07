Пить или не пить каждый день: как один бокал вина расколол планету на два лагеря и запутал даже здоровых людей

Историю ежедневного бокала вина объяснил владелец Scarpa Евгений Стржалковский

Ежедневный бокал вина много лет остается предметом споров — от культурной традиции до объекта научных дискуссий. Владелец итальянской винодельни Scarpa Евгений Стржалковский отметил, что однозначного ответа о пользе такого ритуала до сих пор нет, несмотря на глубокие исторические корни винной культуры.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красное вино

Историческая привычка и гастрономические основания

В Европе, особенно во Франции и Италии, вино веками было частью повседневности. Стржалковский подчеркивает, что напиток неслучайно закрепился в традициях: красные вина содержат танины и образуют гармоничную пару с мясными блюдами, а белые — благодаря кислотности — дополняют морепродукты и жирные рецепты. Это гастрономическое соответствие долгое время воспринималось как неотъемлемая часть кухни регионов.

Винная культура формировалась и из практических потребностей, цитирует эксперта Газета.Ru.

"На протяжении веков, когда качественная питьевая вода была редкостью, люди выбирали вино как наиболее безопасную альтернативу…" — рассказал он, упомянув историю настоек, ликеров и традиций госпиталя Hospices de Beaune.

По его словам, вино постепенно стало частью быта, а объемы потребления вроде 160 литров на человека во Франции в 1965 году сегодня кажутся невероятными.

Возвращение интереса к "пользе вина"

Во второй половине XX века внимание к потенциальным преимуществам напитка усилилось. В начале 1990-х Мишель Монтиньяк выпускает книгу о "чудесных свойствах" вина и приводит личный пример долголетия, связанный с ежедневным бокалом. Эти идеи пришлись на волну обсуждений исследований 1980-х, где фиксировалась более низкая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний во Франции.

В 1991 году профессор Серж Рено сопоставляет статистику: 143 случая заболеваний на 100 тысяч человек во Франции против 315 в США. Так возникает "французский парадокс", ставший объяснением популярности винной культуры. Резкий рост продаж вина в Америке стал прямым следствием обсуждений.

Позже дискуссия сместилась к ресвератролу — природному антиоксиданту, однако даже сторонники умеренного потребления отмечали важность четкой границы между ритуалом и риском.

Противоречия исследований и международные реакции

Стржалковский напоминает, что неопределённость в научных выводах лишь усиливалась.

"В механизмах воздействия много неясно, и по мере появления новых исследований различия в рекомендациях только росли…" — заявил эксперт.

Разные страны вводили собственные нормы, что увеличивало путаницу и вызвало тревогу у производителей.

Международная академия вина (AIV) и Итальянский союз вин (UIV) обратились к ООН, где 25 октября 2025 года была представлена декларация об употреблении алкоголя. Документ оказался менее жестким, разделив понятия умеренного потребления и злоупотребления, что отрасль восприняла как значимое решение. Но позиция ВОЗ при этом остается неизменной — ее подход к алкоголю продолжает опираться на строгие ограничения.

Граница, которую признают все стороны

Стржалковский отмечает, что споры не прекращаются: появляются новые исследования, книги вроде работы журналиста Тони Эдвардса "Очень хорошие новости о вине", проводятся конференции. Производители и ценители продолжают отстаивать свою точку зрения, опираясь на культурные аргументы и научные данные.

Тем не менее эксперт подчеркивает, что существует единая позиция, принятая всеми участниками дискуссии: чрезмерное, регулярное и неконтролируемое употребление любого алкоголя причиняет вред. Этот вывод остается неизменным независимо от того, насколько активно продолжаются споры о роли вина в здоровье человека.