Диетологи сравнили два популярных продукта: специалисты раскрыли, чьё мясо даёт больше пользы

Диетологи отметили, что куриное мясо легче усваивается организмом

Когда разговор заходит о правильном питании и источниках белка, большинство людей в первую очередь задумываются о мясе. Среди самых популярных вариантов — курица и говядина. Эти продукты считаются основой рациона для тех, кто заботится о здоровье, фигуре и физической активности. Однако влияние каждого из них на организм различается: курица даёт лёгкость и помогает держать форму, а говядина обеспечивает силой и выносливостью. Об этом рассказали специалисты по спортивному питанию и диетологии.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стейк из говядины с розмарином

Два лидера мясного рациона

Курица и говядина заслуженно занимают центральное место в питании людей, ведущих активный образ жизни. Оба продукта являются источниками полноценных белков, но имеют разный состав жиров, витаминов и микроэлементов.

Куриное мясо — диетическое, содержит минимум жира и легко усваивается. Оно подходит тем, кто следит за фигурой и стремится снизить калорийность рациона. В 100 граммах куриного филе — около 110-130 ккал, что почти вдвое меньше, чем в говядине.

Говядина, напротив, относится к более насыщенным продуктам. В ней больше железа, цинка и витаминов группы B. Эти вещества отвечают за энергию, выносливость и кроветворение.

Белок: строительный материал для организма

Белок — основа всех тканей и клеток, и мясо остаётся главным его источником. По содержанию белка оба вида мяса близки: в говядине около 25-26 г на 100 г продукта, а в курице - около 22-24 г. Но важнее не количество, а усвояемость.

Белок курицы быстрее расщепляется и усваивается благодаря меньшему количеству соединительной ткани. Это делает курятину идеальным продуктом для восстановления после тренировок.

"Куриное филе усваивается почти полностью и не вызывает тяжести, что особенно важно для спортсменов", — отмечают нутриционисты.

Говядина же усваивается медленнее, но содержит больше креатина и карнозина - веществ, повышающих выносливость и способствующих росту мышц. Поэтому её часто включают в рацион тех, кто занимается силовыми тренировками.

Жиры и калорийность: баланс для здоровья

Одно из ключевых отличий между курицей и говядиной — содержание жира. В курятине его около 2-5%, тогда как в говядине может быть до 20%, особенно если речь идёт о мраморных сортах.

Жиры важны для обмена веществ и усвоения витаминов, но их избыток повышает уровень "плохого" холестерина. Куриное мясо содержит меньше насыщенных жиров, благодаря чему благотворно влияет на сердце и сосуды.

Говядина отличается высокой питательной плотностью: она даёт больше энергии на единицу массы, что делает её незаменимой в рационе людей, восстанавливающихся после болезни или тяжёлых тренировок.

Витамины и минералы: различия в составе

Витаминный и минеральный состав курицы и говядины — одна из главных причин, почему их стоит чередовать.

Говядина богата:

железом , которое обеспечивает транспорт кислорода в крови;

, которое обеспечивает транспорт кислорода в крови; цинком , необходимым для иммунитета и заживления тканей;

, необходимым для иммунитета и заживления тканей; витамином B12, поддерживающим нервную систему и кроветворение.

Курица, в свою очередь, содержит:

ниацин (B3) и пиридоксин (B6) - витамины, отвечающие за обмен веществ;

и - витамины, отвечающие за обмен веществ; магний и фосфор , необходимые для костей и мышц;

, необходимые для костей и мышц; триптофан - аминокислоту, участвующую в синтезе серотонина, "гормона радости".

Влияние на пищеварение и обмен веществ

Куриное мясо переваривается быстрее и мягче, не создавая избыточной нагрузки на желудок. Это делает его оптимальным выбором для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и при восстановлении после операций.

Говядина требует больше времени для переваривания, но обеспечивает продолжительное чувство сытости. Благодаря этому она подходит для тех, кто работает физически или проводит долгие часы без перекусов.

Кроме того, говядина способствует выработке гемоглобина, тогда как курица помогает контролировать вес и поддерживать стабильный уровень сахара.

Сравнение курицы и говядины

Чтобы понять, какое мясо выбрать, стоит рассмотреть их характеристики в сравнении:

Калорийность: курица — 110-130 ккал, говядина — 200-230 ккал. Белок: в говядине чуть больше, но в курице он легче усваивается. Жир: курица содержит меньше насыщенных жиров. Витамины: говядина — источник B12 и железа, курица — B6 и ниацина. Вкус и насыщенность: говядина обладает более выраженным мясным вкусом. Пищеварение: курица легче и быстрее переваривается.

Плюсы и минусы

Преимущества курицы:

низкая калорийность;

быстрое усвоение;

подходит для диетического питания;

универсальность в приготовлении.

Недостатки курицы:

меньше железа и витаминов группы B;

риск снижения качества при промышленном выращивании;

может быть сухой при неправильной готовке.

Преимущества говядины:

источник гемового железа и креатина;

высокая питательная ценность;

укрепляет мышцы и нервную систему.

Недостатки говядины:

больше насыщенных жиров и калорий;

тяжелее усваивается;

требует длительной готовки для мягкости.

Советы по выбору и приготовлению

Чтобы мясо приносило максимум пользы, стоит следовать нескольким простым рекомендациям:

Выбирайте натуральное мясо - без инъекций, красителей и усилителей вкуса. Не злоупотребляйте жаркой. Лучше готовить на пару, запекать или тушить. Сочетайте мясо с овощами. Это облегчает пищеварение и улучшает усвоение витаминов. Не ешьте мясо поздно вечером. Белок усваивается медленнее, что может перегружать желудок. Чередуйте виды мяса. Комбинируйте курицу, говядину, индейку и рыбу — так рацион станет полноценным.

Сравнение по целям питания

Для похудения - курица, особенно грудка. Минимум жира, максимум белка.

- курица, особенно грудка. Минимум жира, максимум белка. Для набора массы - говядина, благодаря креатину и высокой калорийности.

- говядина, благодаря креатину и высокой калорийности. Для восстановления после болезни - сочетание обоих видов мяса в варёном виде.

- сочетание обоих видов мяса в варёном виде. Для поддержания энергии - говядина в умеренных количествах.

- говядина в умеренных количествах. Для сердечно-сосудистого здоровья - преимущественно курица.

Такое разделение позволяет адаптировать рацион под индивидуальные потребности организма и уровень физической активности.

Плюсы и минусы в диете спортсмена

Спортсмены часто чередуют курицу и говядину в зависимости от тренировочного цикла.

Курица:

идеальна в период "сушки", когда нужно снизить процент жира;

легко усваивается и помогает поддерживать белковый баланс;

не вызывает тяжести.

Говядина:

подходит для фазы набора мышечной массы;

содержит креатин, улучшающий выносливость;

восполняет запасы энергии после нагрузок.

Популярные вопросы о курице и говядине

1. Можно ли есть курицу и говядину каждый день?

Да, если рацион сбалансирован. Главное — чередовать и не превышать норму в 150-200 граммов в день.

2. Что полезнее при анемии?

Говядина, так как железо из неё усваивается лучше, чем из растительных источников.

3. Подходит ли курица людям с повышенным холестерином?

Да, при условии удаления кожи и выбора грудки.

4. Какое мясо легче переваривается?

Курица — она быстрее усваивается и реже вызывает вздутие.

5. Можно ли совмещать оба вида мяса в одном приёме пищи?

Можно, но предпочтительнее употреблять их в разные приёмы — так белки усваиваются эффективнее.

И курица, и говядина — важные продукты здорового питания, но каждая выполняет свою функцию. Курица обеспечивает лёгкость, помогает контролировать вес и поддерживает тонус. Говядина даёт энергию, укрепляет мышцы и насыщает организм железом.

Оптимальное решение — чередовать оба вида мяса, создавая разнообразный и сбалансированный рацион. Такой подход позволит получать максимум пользы без перегрузки организма и обеспечит стабильный уровень энергии и силы.