Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Внебрачная дочь Глызин хочет установить официальное родство
Медики предупредили, что помидоры могут усиливать воспаление суставов у пожилых
Toyota представила новый флагманский спорткар GR GT мощностью свыше 640 лошадиных сил
Диетологи предупредили, что утренние хлопья с сахаром ухудшают работу кишечника
Декабрьские термоукладки и отказ от стрижки ухудшают состояние волос — Bovary
Подольская вспомнила, как Пресняков уничтожил свадебный торт
Запекание сладких перцев в духовке занимает до 40 минут
Неравномерный прогрев радиаторов увеличивает расходы на отопление — Malatec
Зимние пилинги снижают риск пигментации из-за низкого UV-излучения — Marie Claire

Диетологи сравнили два популярных продукта: специалисты раскрыли, чьё мясо даёт больше пользы

Диетологи отметили, что куриное мясо легче усваивается организмом
Здоровье

Когда разговор заходит о правильном питании и источниках белка, большинство людей в первую очередь задумываются о мясе. Среди самых популярных вариантов — курица и говядина. Эти продукты считаются основой рациона для тех, кто заботится о здоровье, фигуре и физической активности. Однако влияние каждого из них на организм различается: курица даёт лёгкость и помогает держать форму, а говядина обеспечивает силой и выносливостью. Об этом рассказали специалисты по спортивному питанию и диетологии.

Стейк из говядины с розмарином
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стейк из говядины с розмарином

Два лидера мясного рациона

Курица и говядина заслуженно занимают центральное место в питании людей, ведущих активный образ жизни. Оба продукта являются источниками полноценных белков, но имеют разный состав жиров, витаминов и микроэлементов.

Куриное мясо — диетическое, содержит минимум жира и легко усваивается. Оно подходит тем, кто следит за фигурой и стремится снизить калорийность рациона. В 100 граммах куриного филе — около 110-130 ккал, что почти вдвое меньше, чем в говядине.

Говядина, напротив, относится к более насыщенным продуктам. В ней больше железа, цинка и витаминов группы B. Эти вещества отвечают за энергию, выносливость и кроветворение.

Белок: строительный материал для организма

Белок — основа всех тканей и клеток, и мясо остаётся главным его источником. По содержанию белка оба вида мяса близки: в говядине около 25-26 г на 100 г продукта, а в курице - около 22-24 г. Но важнее не количество, а усвояемость.

Белок курицы быстрее расщепляется и усваивается благодаря меньшему количеству соединительной ткани. Это делает курятину идеальным продуктом для восстановления после тренировок.

"Куриное филе усваивается почти полностью и не вызывает тяжести, что особенно важно для спортсменов", — отмечают нутриционисты.

Говядина же усваивается медленнее, но содержит больше креатина и карнозина - веществ, повышающих выносливость и способствующих росту мышц. Поэтому её часто включают в рацион тех, кто занимается силовыми тренировками.

Жиры и калорийность: баланс для здоровья

Одно из ключевых отличий между курицей и говядиной — содержание жира. В курятине его около 2-5%, тогда как в говядине может быть до 20%, особенно если речь идёт о мраморных сортах.

Жиры важны для обмена веществ и усвоения витаминов, но их избыток повышает уровень "плохого" холестерина. Куриное мясо содержит меньше насыщенных жиров, благодаря чему благотворно влияет на сердце и сосуды.

Говядина отличается высокой питательной плотностью: она даёт больше энергии на единицу массы, что делает её незаменимой в рационе людей, восстанавливающихся после болезни или тяжёлых тренировок.

Витамины и минералы: различия в составе

Витаминный и минеральный состав курицы и говядины — одна из главных причин, почему их стоит чередовать.

Говядина богата:

  • железом, которое обеспечивает транспорт кислорода в крови;
  • цинком, необходимым для иммунитета и заживления тканей;
  • витамином B12, поддерживающим нервную систему и кроветворение.

Курица, в свою очередь, содержит:

  • ниацин (B3) и пиридоксин (B6) - витамины, отвечающие за обмен веществ;
  • магний и фосфор, необходимые для костей и мышц;
  • триптофан - аминокислоту, участвующую в синтезе серотонина, "гормона радости".

Влияние на пищеварение и обмен веществ

Куриное мясо переваривается быстрее и мягче, не создавая избыточной нагрузки на желудок. Это делает его оптимальным выбором для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и при восстановлении после операций.

Говядина требует больше времени для переваривания, но обеспечивает продолжительное чувство сытости. Благодаря этому она подходит для тех, кто работает физически или проводит долгие часы без перекусов.

Кроме того, говядина способствует выработке гемоглобина, тогда как курица помогает контролировать вес и поддерживать стабильный уровень сахара.

Сравнение курицы и говядины

Чтобы понять, какое мясо выбрать, стоит рассмотреть их характеристики в сравнении:

  1. Калорийность: курица — 110-130 ккал, говядина — 200-230 ккал.

  2. Белок: в говядине чуть больше, но в курице он легче усваивается.

  3. Жир: курица содержит меньше насыщенных жиров.

  4. Витамины: говядина — источник B12 и железа, курица — B6 и ниацина.

  5. Вкус и насыщенность: говядина обладает более выраженным мясным вкусом.

  6. Пищеварение: курица легче и быстрее переваривается.

Плюсы и минусы

Преимущества курицы:

  • низкая калорийность;
  • быстрое усвоение;
  • подходит для диетического питания;
  • универсальность в приготовлении.

Недостатки курицы:

  • меньше железа и витаминов группы B;
  • риск снижения качества при промышленном выращивании;
  • может быть сухой при неправильной готовке.

Преимущества говядины:

  • источник гемового железа и креатина;
  • высокая питательная ценность;
  • укрепляет мышцы и нервную систему.

Недостатки говядины:

  • больше насыщенных жиров и калорий;
  • тяжелее усваивается;
  • требует длительной готовки для мягкости.

Советы по выбору и приготовлению

Чтобы мясо приносило максимум пользы, стоит следовать нескольким простым рекомендациям:

  1. Выбирайте натуральное мясо - без инъекций, красителей и усилителей вкуса.

  2. Не злоупотребляйте жаркой. Лучше готовить на пару, запекать или тушить.

  3. Сочетайте мясо с овощами. Это облегчает пищеварение и улучшает усвоение витаминов.

  4. Не ешьте мясо поздно вечером. Белок усваивается медленнее, что может перегружать желудок.

  5. Чередуйте виды мяса. Комбинируйте курицу, говядину, индейку и рыбу — так рацион станет полноценным.

Сравнение по целям питания

  • Для похудения - курица, особенно грудка. Минимум жира, максимум белка.
  • Для набора массы - говядина, благодаря креатину и высокой калорийности.
  • Для восстановления после болезни - сочетание обоих видов мяса в варёном виде.
  • Для поддержания энергии - говядина в умеренных количествах.
  • Для сердечно-сосудистого здоровья - преимущественно курица.

Такое разделение позволяет адаптировать рацион под индивидуальные потребности организма и уровень физической активности.

Плюсы и минусы в диете спортсмена

Спортсмены часто чередуют курицу и говядину в зависимости от тренировочного цикла.

Курица:

  • идеальна в период "сушки", когда нужно снизить процент жира;
  • легко усваивается и помогает поддерживать белковый баланс;
  • не вызывает тяжести.

Говядина:

  • подходит для фазы набора мышечной массы;
  • содержит креатин, улучшающий выносливость;
  • восполняет запасы энергии после нагрузок.

Популярные вопросы о курице и говядине

1. Можно ли есть курицу и говядину каждый день?
Да, если рацион сбалансирован. Главное — чередовать и не превышать норму в 150-200 граммов в день.

2. Что полезнее при анемии?
Говядина, так как железо из неё усваивается лучше, чем из растительных источников.

3. Подходит ли курица людям с повышенным холестерином?
Да, при условии удаления кожи и выбора грудки.

4. Какое мясо легче переваривается?
Курица — она быстрее усваивается и реже вызывает вздутие.

5. Можно ли совмещать оба вида мяса в одном приёме пищи?
Можно, но предпочтительнее употреблять их в разные приёмы — так белки усваиваются эффективнее.

И курица, и говядина — важные продукты здорового питания, но каждая выполняет свою функцию. Курица обеспечивает лёгкость, помогает контролировать вес и поддерживает тонус. Говядина даёт энергию, укрепляет мышцы и насыщает организм железом.

Оптимальное решение — чередовать оба вида мяса, создавая разнообразный и сбалансированный рацион. Такой подход позволит получать максимум пользы без перегрузки организма и обеспечит стабильный уровень энергии и силы.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Котята, выросшие одни, чаще становятся тревожными — Lemagduchat
Домашние животные
Котята, выросшие одни, чаще становятся тревожными — Lemagduchat
Технику тёплого компресса для мгновенной гладкости кожи раскрыли косметологи
Красота и стиль
Технику тёплого компресса для мгновенной гладкости кожи раскрыли косметологи
Асимметричные стрижки для круглого лица помогают создать удлинённый силуэт
Красота и стиль
Асимметричные стрижки для круглого лица помогают создать удлинённый силуэт
Популярное
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным

Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.

Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Самец буквально растворяется в самке: жуткий брачный ритуал, где один становится частью тела другого
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Вы смеетесь над глюками питомца, а зря: шипение в пустоту вскрывает главную опасность в доме
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Мирное решение рассыпалось в пыль: Долина настаивает на своём, а Лурье требует совсем другого
Мирное решение рассыпалось в пыль: Долина настаивает на своём, а Лурье требует совсем другого
Последние материалы
Toyota представила новый флагманский спорткар GR GT мощностью свыше 640 лошадиных сил
Собаки запоминают запахи и связывают их со словами
Сделка с жильём пенсионера требует повышенной проверки — по оценке риелтора
Диетологи предупредили, что утренние хлопья с сахаром ухудшают работу кишечника
Лук-севок обрезают по шейке, чтобы ускорить рост пера
Декабрьские термоукладки и отказ от стрижки ухудшают состояние волос — Bovary
Подольская вспомнила, как Пресняков уничтожил свадебный торт
Силовые и кардио полезны даже после 90 лет — Business Insider
Холодец становится прозрачным при слабом кипении
Запекание сладких перцев в духовке занимает до 40 минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.