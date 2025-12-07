Диетологи сравнили два популярных продукта: специалисты раскрыли, чьё мясо даёт больше пользы

Когда разговор заходит о правильном питании и источниках белка, большинство людей в первую очередь задумываются о мясе. Среди самых популярных вариантов — курица и говядина. Эти продукты считаются основой рациона для тех, кто заботится о здоровье, фигуре и физической активности. Однако влияние каждого из них на организм различается: курица даёт лёгкость и помогает держать форму, а говядина обеспечивает силой и выносливостью. Об этом рассказали специалисты по спортивному питанию и диетологии.
Курица и говядина заслуженно занимают центральное место в питании людей, ведущих активный образ жизни. Оба продукта являются источниками полноценных белков, но имеют разный состав жиров, витаминов и микроэлементов.
Куриное мясо — диетическое, содержит минимум жира и легко усваивается. Оно подходит тем, кто следит за фигурой и стремится снизить калорийность рациона. В 100 граммах куриного филе — около 110-130 ккал, что почти вдвое меньше, чем в говядине.
Говядина, напротив, относится к более насыщенным продуктам. В ней больше железа, цинка и витаминов группы B. Эти вещества отвечают за энергию, выносливость и кроветворение.
Белок — основа всех тканей и клеток, и мясо остаётся главным его источником. По содержанию белка оба вида мяса близки: в говядине около 25-26 г на 100 г продукта, а в курице - около 22-24 г. Но важнее не количество, а усвояемость.
Белок курицы быстрее расщепляется и усваивается благодаря меньшему количеству соединительной ткани. Это делает курятину идеальным продуктом для восстановления после тренировок.
"Куриное филе усваивается почти полностью и не вызывает тяжести, что особенно важно для спортсменов", — отмечают нутриционисты.
Говядина же усваивается медленнее, но содержит больше креатина и карнозина - веществ, повышающих выносливость и способствующих росту мышц. Поэтому её часто включают в рацион тех, кто занимается силовыми тренировками.
Одно из ключевых отличий между курицей и говядиной — содержание жира. В курятине его около 2-5%, тогда как в говядине может быть до 20%, особенно если речь идёт о мраморных сортах.
Жиры важны для обмена веществ и усвоения витаминов, но их избыток повышает уровень "плохого" холестерина. Куриное мясо содержит меньше насыщенных жиров, благодаря чему благотворно влияет на сердце и сосуды.
Говядина отличается высокой питательной плотностью: она даёт больше энергии на единицу массы, что делает её незаменимой в рационе людей, восстанавливающихся после болезни или тяжёлых тренировок.
Витаминный и минеральный состав курицы и говядины — одна из главных причин, почему их стоит чередовать.
Говядина богата:
Курица, в свою очередь, содержит:
Куриное мясо переваривается быстрее и мягче, не создавая избыточной нагрузки на желудок. Это делает его оптимальным выбором для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и при восстановлении после операций.
Говядина требует больше времени для переваривания, но обеспечивает продолжительное чувство сытости. Благодаря этому она подходит для тех, кто работает физически или проводит долгие часы без перекусов.
Кроме того, говядина способствует выработке гемоглобина, тогда как курица помогает контролировать вес и поддерживать стабильный уровень сахара.
Чтобы понять, какое мясо выбрать, стоит рассмотреть их характеристики в сравнении:
Калорийность: курица — 110-130 ккал, говядина — 200-230 ккал.
Белок: в говядине чуть больше, но в курице он легче усваивается.
Жир: курица содержит меньше насыщенных жиров.
Витамины: говядина — источник B12 и железа, курица — B6 и ниацина.
Вкус и насыщенность: говядина обладает более выраженным мясным вкусом.
Пищеварение: курица легче и быстрее переваривается.
Преимущества курицы:
Недостатки курицы:
Преимущества говядины:
Недостатки говядины:
Чтобы мясо приносило максимум пользы, стоит следовать нескольким простым рекомендациям:
Выбирайте натуральное мясо - без инъекций, красителей и усилителей вкуса.
Не злоупотребляйте жаркой. Лучше готовить на пару, запекать или тушить.
Сочетайте мясо с овощами. Это облегчает пищеварение и улучшает усвоение витаминов.
Не ешьте мясо поздно вечером. Белок усваивается медленнее, что может перегружать желудок.
Чередуйте виды мяса. Комбинируйте курицу, говядину, индейку и рыбу — так рацион станет полноценным.
Такое разделение позволяет адаптировать рацион под индивидуальные потребности организма и уровень физической активности.
Спортсмены часто чередуют курицу и говядину в зависимости от тренировочного цикла.
Курица:
Говядина:
1. Можно ли есть курицу и говядину каждый день?
Да, если рацион сбалансирован. Главное — чередовать и не превышать норму в 150-200 граммов в день.
2. Что полезнее при анемии?
Говядина, так как железо из неё усваивается лучше, чем из растительных источников.
3. Подходит ли курица людям с повышенным холестерином?
Да, при условии удаления кожи и выбора грудки.
4. Какое мясо легче переваривается?
Курица — она быстрее усваивается и реже вызывает вздутие.
5. Можно ли совмещать оба вида мяса в одном приёме пищи?
Можно, но предпочтительнее употреблять их в разные приёмы — так белки усваиваются эффективнее.
И курица, и говядина — важные продукты здорового питания, но каждая выполняет свою функцию. Курица обеспечивает лёгкость, помогает контролировать вес и поддерживает тонус. Говядина даёт энергию, укрепляет мышцы и насыщает организм железом.
Оптимальное решение — чередовать оба вида мяса, создавая разнообразный и сбалансированный рацион. Такой подход позволит получать максимум пользы без перегрузки организма и обеспечит стабильный уровень энергии и силы.
