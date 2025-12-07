Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Овощ, который считают полезным, оказался врагом суставов: врачи рассказали, как он провоцирует боль

Медики предупредили, что помидоры могут усиливать воспаление суставов у пожилых
Здоровье

Когда суставы начинают хрустеть, а каждое движение вызывает лёгкий дискомфорт, виновником может оказаться вовсе не возраст. Медики установили, что один из самых привычных овощей способен усиливать воспаление и усугублять боли. Речь идёт о помидорах — продукте, который при определённых заболеваниях приносит больше вреда, чем пользы. Об этом рассказали специалисты по питанию и ревматологии.

Крупноплодные томаты на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Крупноплодные томаты на грядке

Помидоры и суставы: скрытая взаимосвязь

Помидоры — один из самых популярных овощей на столах во всём мире. Их ценят за вкус, витаминный состав и универсальность в кулинарии. Однако для людей, страдающих от заболеваний суставов, этот продукт может оказаться нежелательным.

Главная причина кроется в органических кислотах и пуриновых соединениях, которые входят в состав томатов. Эти вещества способны усиливать воспалительные реакции в тканях суставов, особенно у людей старше 50 лет.

Кислоты, содержащиеся в томатах, раздражают внутреннюю среду организма, повышая уровень мочевой кислоты в крови. Со временем это приводит к накоплению кристаллов в суставах, вызывая боль, отёчность и ограничение подвижности.

Почему томаты провоцируют воспаление

Томаты относятся к семейству паслёновых растений, среди которых встречаются вещества, способные вызывать воспалительные процессы. В их составе содержится солианин - гликозид, который в больших количествах способен раздражать ткани и усиливать боль у людей с хроническими заболеваниями суставов.

Кроме того, помидоры повышают кислотность внутренней среды, что может нарушать обмен пуринов — соединений, из которых образуется мочевая кислота. При подагре это особенно опасно: соли кислоты кристаллизуются и оседают в суставах, вызывая воспаление.

Считается, что именно свежие томаты обладают наибольшей активностью — в сезон они содержат максимум кислот и антиоксидантов, которые при ежедневном употреблении могут стать фактором риска.

Термическая обработка снижает риск, но не устраняет его

Интересно, что приготовленные томаты менее агрессивны, чем сырые. При термообработке часть кислот разрушается, а уровень лектинов и соланина снижается. Тем не менее, даже в виде соусов, паст или консервов помидоры могут оставаться небезопасными для людей с заболеваниями суставов.

В промышленных продуктах часто добавляют уксус, соль и регуляторы кислотности, что только усиливает негативное воздействие. Поэтому при хронических воспалениях суставов рекомендуется максимально ограничить любые формы томатов — от салатов до кетчупов.

Чем заменить помидоры при артрите и подагре

Полный отказ от томатов может показаться сложным, но существует множество вкусных и безопасных альтернатив. Врачи советуют включать в рацион овощи с противовоспалительным действием - они помогают улучшить подвижность суставов и снижают риск отёков.

  1. Морковь - источник бета-каротина, укрепляющего ткани и улучшающего обмен веществ.

  2. Тыква - содержит антиоксиданты, мягко снижает кислотность и помогает при подагре.

  3. Кабачки - богаты калием и магнием, способствуют выведению лишней жидкости.

  4. Свёкла - улучшает кровообращение и снабжение суставов питательными веществами.

  5. Огурцы - обладают лёгким мочегонным эффектом, снижают отёчность и воспаление.

"Заменив томаты на овощи с нейтральной кислотностью, можно заметно улучшить состояние суставов уже через несколько недель", — поясняют специалисты по питанию.

Плюсы и минусы томатов для организма

Помидоры нельзя назвать исключительно вредным продуктом: они богаты витаминами, антиоксидантами и ликопином, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако их воздействие на организм неоднозначно и зависит от состояния здоровья человека.

Плюсы:

  • содержат витамин C и ликопин — антиоксиданты, замедляющие старение клеток;
  • поддерживают здоровье кожи и сосудов;
  • улучшают пищеварение при отсутствии заболеваний ЖКТ.

Минусы:

  • усиливают воспаление при артрите, подагре и остеоартрозе;
  • повышают кислотность и уровень мочевой кислоты в крови;
  • могут вызывать отёки и задержку жидкости;
  • противопоказаны при болезнях почек и желчного пузыря.

Сравнение томатов с другими овощами

Чтобы лучше понять, почему именно томаты оказывают столь выраженное влияние, рассмотрим их в сравнении с другими овощами:

  1. Помидоры - высокое содержание кислот и пуринов, возможное влияние на воспаление суставов.

  2. Морковь - низкая кислотность, антиоксидантная защита, укрепление хрящей.

  3. Тыква - мягкое противовоспалительное действие, полезна при артрите.

  4. Кабачки - лёгкие и гипоаллергенные, поддерживают водно-солевой баланс.

  5. Брокколи - источник кальция и витамина K, укрепляет суставные ткани.

Из этого сравнения видно, что при склонности к воспалениям томаты действительно проигрывают большинству овощей и требуют осторожности.

Советы для здоровья суставов

Чтобы сохранить подвижность и снизить риск воспалений, врачи рекомендуют следовать нескольким простым правилам:

  1. Ограничить употребление томатов до 1-2 раз в неделю, особенно в свежем виде.

  2. Отдавать предпочтение мягко приготовленным овощам и тушёным блюдам.

  3. Следить за водным балансом — пить не менее 1,5-2 литров воды в день.

  4. Включить в рацион продукты с омега-3 жирными кислотами (рыба, льняное масло).

  5. Контролировать массу тела — лишний вес повышает нагрузку на суставы.

Популярные вопросы о помидорах и суставах

1. Можно ли есть томаты при артрите?
Нет, при артрите и подагре лучше исключить помидоры или ограничить их потребление до минимума.

2. Почему томаты вызывают боль в суставах?
Из-за кислот и пуринов, которые усиливают воспаление и повышают уровень мочевой кислоты.

3. Есть ли безопасные формы томатов?
Тушёные и запечённые томаты менее агрессивны, но при заболеваниях суставов их лучше избегать.

4. Чем заменить томаты в рационе?
Морковью, кабачками, свёклой или тыквой — они безопасны и полезны при воспалениях.

5. Как быстро заметить улучшение после отказа от томатов?
Обычно положительный эффект проявляется через 2-3 недели исключения продукта.

Помидоры — полезный, но не универсальный продукт. Для людей, страдающих заболеваниями суставов, почек или подагрой, они могут стать источником боли и воспаления. Исключив их из рациона, можно снизить отёчность, улучшить подвижность и общее самочувствие.

С возрастом питание требует большей осознанности: именно корректировка привычного меню помогает сохранить здоровье суставов и вернуть лёгкость движений.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
