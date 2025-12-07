Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лёгкие ещё терпят, а сосуды уже кричат: мегаполисы создают риск, о котором предпочитают молчать

PM2.5 повышает риск атеросклероза, установили канадские радиологи
Здоровье

Тонкие изменения в окружающей среде редко вызывают мгновенную реакцию организма, однако их накопленный эффект способен оказывать куда более глубокое влияние, чем принято считать. Именно так происходит с качеством воздуха в городах, которое оказывает скрытую нагрузку на сосуды и постепенно подтачивает сердечно-сосудистое здоровье. Исследователи продолжают изучать, как повседневное воздействие загрязнений влияет на ключевые механизмы организма.

Туман в городе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туман в городе

Как городская среда влияет на сосудистое здоровье

Тема воздействия загрязнённого воздуха на сердечно-сосудистую систему активно обсуждается последние годы, и новое исследование канадских радиологов добавило ей дополнительный вес. Учёные Университета Торонто проанализировали данные более 11 тысяч взрослых, используя КТ-исследования, а затем сопоставив их с уровнем загрязнения воздуха по месту проживания. Такой подход позволил оценить не отдельно взятый момент, а влияние десятилетнего воздействия мелких взвешенных частиц PM2.5 — наиболее опасной категории загрязнителей, способной проникать глубоко в легкие и кровоток.

Специалисты изучали несколько ключевых параметров риска: степень кальциноза сосудов, общий объём атеросклеротических бляшек и выраженность сужения коронарных артерий. Эти показатели давно считаются важными маркерами, которые позволяют спрогнозировать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний задолго до появления симптомов.

Результаты оказались показательными: даже небольшой рост концентрации PM2.5 — всего на 1 микрограмм на кубический метр — был связан с увеличением кальциевого индекса на 11 процентов. Также анализ выявил рост вероятности выраженного атеросклероза на 13 процентов и почти четверть увеличения риска значимого сужения коронарных артерий. Такие изменения формируют основу будущих патологий, включая ишемическую болезнь сердца, инфаркты и хронические нарушения кровотока.

Исследователи уточняют, что подобные процессы не ограничиваются краткосрочным неприятным воздействием воздуха. Это накопительный фактор риска, который может годами формировать изменения сосудистой стенки, оставаясь незаметным до тех пор, пока нарушения не достигнут критической стадии.

Гендерные особенности воздействия загрязнённого воздуха

Отдельного внимания заслуживает обнаруженная разница между реакцией мужского и женского организма на длительное воздействие PM2.5. Анализ показал, что женщины чаще сталкивались с более выраженным кальцинозом и сужением сосудов, в то время как у мужчин сильнее увеличивалась общая бляшечная нагрузка. Такая разница может объясняться сочетанием гормональных факторов, различиями в метаболизме, особенностями распределения жировой ткани и даже социальными привычками, влияющими на образ жизни.

Несмотря на различия, итог остаётся единым: хроническое воздействие загрязнённого воздуха постепенно подрывает здоровье сосудов у представителей обоих полов. Эти данные становятся важным дополнением к уже существующей информации о влиянии окружающей среды на сердечно-сосудистые риски.

Авторы исследования подчёркивают, что загрязнение воздуха относится к модифицируемым факторам риска — то есть к тем, на которые общество и государство могут повлиять системными мерами. Улучшение качества воздуха способно снизить нагрузку на систему здравоохранения и уменьшить распространённость заболеваний сердца, которые остаются одной из ведущих причин смертности во всём мире.

Почему мелкие частицы PM2.5 представляют особую опасность

Мелкодисперсные частицы PM2.5 отличаются способностью проникать глубоко в дыхательные пути, пересекать барьеры и попадать в кровь, где они участвуют в воспалительных реакциях. Постоянное воспаление ускоряет процессы кальцификации и способствует повреждению сосудистой стенки. На фоне этого риск формирования атеросклеротических бляшек увеличивается, а естественная способность сосудов к эластичности снижается.

Современные исследования подтверждают: чем выше концентрация таких частиц в городском воздухе, тем быстрее прогрессируют хронические состояния. Особенно уязвимыми остаются люди старшего возраста, те, кто страдает заболеваниями лёгких и сердца, а также жители крупных мегаполисов с плотным трафиком.

Сравнение: городской воздух и другие факторы риска

При обсуждении здоровья сосудов важно понимать, как воздушное загрязнение соотносится с другими распространёнными рисками. Чаще всего речь идёт о питании, курении, недостатке физической активности и хроническом стрессе. Однако данные исследований показывают, что по глубине воздействия PM2.5 сопоставим с факторами, которые традиционно считаются главными.

  1. Курение часто называют самым значимым риском, однако постоянное вдыхание загрязнённого воздуха действует ежедневно, даже без участия человека.
  2. Неправильное питание влияет на обмен веществ, тогда как PM2.5 запускает воспалительные процессы системного характера.
  3. Недостаток движения ослабляет сердечно-сосудистую систему, но загрязнение воздуха одновременно усиливает атеросклероз.
  4. Стресс ускоряет старение организма, тогда как высокие уровни PM2.5 формируют хронический воспалительный фон.

Сравнение показывает, что качество воздуха — не периферийная тема, а один из значимых элементов в системе профилактики заболеваний сердца.

Популярные вопросы

1. Как выбрать домашний очиститель воздуха?
Ориентируйтесь на модели с HEPA-фильтрами, подходящей мощностью и низким уровнем шума. Учитывайте площадь комнаты и регулярность использования прибора.

2. Что лучше — очиститель воздуха или увлажнитель?
Очищение и увлажнение выполняют разные функции. Для защиты от PM2.5 необходим очиститель, тогда как увлажнитель помогает поддерживать комфортную влажность.

3. Сколько стоит качественная защита от загрязнённого воздуха?
Диапазон цен на очистители воздуха зависит от мощности, бренда и набора функций. Маски и фильтры обойдутся дешевле, но обеспечивают краткосрочную защиту.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
