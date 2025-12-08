Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раннее поседение может быть связано с дефицитом меди — дерматолог Скорогудаева
Фрилансеры грамотно распределяют свой бюджет — финансовый советник Карпычева
Извержения 1345 года вызвали похолодание и неурожай в Европе — Кембридж
Гриб шиитаке эффективен для борьбы с инфекциями — Наши 6 соток
Изменение тактильных ощущений в снегу радует собак — зоопсихологи
Маска из авокадо питает и восстанавливает кожу в холодное время года — Malatec
Бен Шепард показал комплекс подвижности для людей 50+ — Men’s Health
Новый спектакль театра "Модерн" пользуется у зрителей успехом
Начинать откладывать на пенсию лучше с первых заработков — эксперт Никитина

Диета Дюкана сбрасывает вес, но бьёт по организму: почки и гормоны первыми попадают под удар

Диета Дюкана повышает риск почечной недостаточности — доцент терапии Волгина
Здоровье

Популярные экспресс-диеты нередко обещают быстрый результат, однако последствия такого подхода могут оказаться серьёзнее, чем предполагают их сторонники. Об этом сообщает доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Девушка на белковой диете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка на белковой диете

Она предупреждает, что диета Дюкана способна спровоцировать нарушения в работе почек, кожи и репродуктивной системы.

Как высокобелковый рацион влияет на организм

По словам Волгиной, основа диеты Дюкана — преобладание белка при минимальном количестве жиров и углеводов.

"Уже много лет диета Дюкана является очень популярной среди желающих похудеть", — напомнила она.

Специалист считает, что такой дисбаланс увеличивает нагрузку на почки и при длительном соблюдении может привести к почечной недостаточности. Она отмечает, что избыток белка снижает эффективность пищеварения: возможны запоры, неприятный запах изо рта и тела из-за повышенного образования аммиачных соединений.

Эксперт подчёркивает, что дефицит жиров влияет на состояние кожи, волос и ногтей, поскольку жиры участвуют в работе эндокринной системы. По её словам, длительное ограничение может приводить к репродуктивным нарушениям, включая бесплодие. Такой риск связан с тем, что гормоны синтезируются при участии липидов, а недостаток жиров нарушает эти процессы, объясняет Газета.Ru.

Дефицит витаминов и нарушение обмена веществ

Волгина указывает, что вред диеты связан и с недостатком ключевых витаминов и минералов. Она отмечает риск дефицита жирорастворимых витаминов A, D, E и K, а также витаминов группы B. К ним добавляется нехватка магния, селена, цинка, железа и фосфора, что отражается на состоянии нервной системы и внешних покровов. Такой дисбаланс ослабляет иммунитет и делает организм менее устойчивым к нагрузкам.

"Это способно негативно сказаться на состоянии кожи, волос, нервной системы и других органов", — констатировала Волгина.

Она поясняет, что из-за недостатка углеводов формируются кетоновые тела, которые вызывают слабость, головокружение, снижение аппетита и даже обмороки. Подобные изменения могут привести к повреждению почек, особенно если человек игнорирует сигналы организма.

Последствия для веса и устойчивости результата

По данным специалиста, эффект быстрой потери веса на первых этапах диеты часто оказывается недолговечным. Недостаток питательных веществ ведёт к "срывам", после которых вес возвращается и нередко превышает исходный. Это делает диету малоэффективной в долгосрочной перспективе, несмотря на её популярность среди тех, кто стремится сбросить килограммы в короткие сроки.

Волгина подчёркивает, что устойчивый результат невозможен при нарушении баланса нутриентов. Организм реагирует на ограничения снижением энергии, ухудшением самочувствия и нарушением работы органов, что перекрывает краткосрочный эффект похудения и увеличивает риски для здоровья.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Недвижимость
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Популярное
Дружба заканчивается там, где начинается вирус: шимпанзе преподали суровый урок социальной дистанции

От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.

Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Бесформенная одежда и тёмные оттенки прибавляют визуальный возраст — Malateс
Эти вещи крадут молодость, пока вы об этом не знаете: гардероб работает против вас
Ошибки, которые совершают все: как покрасить волосы дома без пятен, полос и разочарований
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов Сергей Ивaнов Мир через слабость: США не потянут военный конфликт с Китаем Любовь Степушова Пигмент из татуировок накапливается в лимфоузлах годами — химик Сантьяго Гонсалес Игорь Буккер
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности
Песня года ждала яркого выхода Билана — но за кулисами случилось то, что помешало его выступлению
Песня года ждала яркого выхода Билана — но за кулисами случилось то, что помешало его выступлению
Последние материалы
Казачья молодежь определяет путь развития
Медь дорожает из-за провалов в поставках и ажиотажа — аналитики ANZ Research
Эмоциональный интеллект можно развивать в любом возрасте — психолог Метелина
Возрастные изменения замедляют обновление кожи головы — Мarie Claire
Учёные восстановили путь горячих звёзд рядом с Солнечной системой — Earth
Спрос на российскую нефть растёт: данные из Китая это подтверждают
Регулярное обновление слоя мульчи защищает розы от холода — Actualno
Фильтр-кофе теряет вкусовые соединения уже после первой экстракции — Russian Barista
Стоимость ветеринарных услуг выросла на 20% — доцент Елена Воронова
Чем выше физическая подготовленность тем ниже риск смерти — The Conversation
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.