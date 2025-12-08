Диета Дюкана сбрасывает вес, но бьёт по организму: почки и гормоны первыми попадают под удар

Популярные экспресс-диеты нередко обещают быстрый результат, однако последствия такого подхода могут оказаться серьёзнее, чем предполагают их сторонники. Об этом сообщает доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.
Она предупреждает, что диета Дюкана способна спровоцировать нарушения в работе почек, кожи и репродуктивной системы.
По словам Волгиной, основа диеты Дюкана — преобладание белка при минимальном количестве жиров и углеводов.
"Уже много лет диета Дюкана является очень популярной среди желающих похудеть", — напомнила она.
Специалист считает, что такой дисбаланс увеличивает нагрузку на почки и при длительном соблюдении может привести к почечной недостаточности. Она отмечает, что избыток белка снижает эффективность пищеварения: возможны запоры, неприятный запах изо рта и тела из-за повышенного образования аммиачных соединений.
Эксперт подчёркивает, что дефицит жиров влияет на состояние кожи, волос и ногтей, поскольку жиры участвуют в работе эндокринной системы. По её словам, длительное ограничение может приводить к репродуктивным нарушениям, включая бесплодие. Такой риск связан с тем, что гормоны синтезируются при участии липидов, а недостаток жиров нарушает эти процессы, объясняет Газета.Ru.
Волгина указывает, что вред диеты связан и с недостатком ключевых витаминов и минералов. Она отмечает риск дефицита жирорастворимых витаминов A, D, E и K, а также витаминов группы B. К ним добавляется нехватка магния, селена, цинка, железа и фосфора, что отражается на состоянии нервной системы и внешних покровов. Такой дисбаланс ослабляет иммунитет и делает организм менее устойчивым к нагрузкам.
"Это способно негативно сказаться на состоянии кожи, волос, нервной системы и других органов", — констатировала Волгина.
Она поясняет, что из-за недостатка углеводов формируются кетоновые тела, которые вызывают слабость, головокружение, снижение аппетита и даже обмороки. Подобные изменения могут привести к повреждению почек, особенно если человек игнорирует сигналы организма.
По данным специалиста, эффект быстрой потери веса на первых этапах диеты часто оказывается недолговечным. Недостаток питательных веществ ведёт к "срывам", после которых вес возвращается и нередко превышает исходный. Это делает диету малоэффективной в долгосрочной перспективе, несмотря на её популярность среди тех, кто стремится сбросить килограммы в короткие сроки.
Волгина подчёркивает, что устойчивый результат невозможен при нарушении баланса нутриентов. Организм реагирует на ограничения снижением энергии, ухудшением самочувствия и нарушением работы органов, что перекрывает краткосрочный эффект похудения и увеличивает риски для здоровья.
