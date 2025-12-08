Когда две полоски обманывают: время суток способно перевернуть итог теста на беременность

Вечерний тест на беременность может дать ложный результат — врач-гинеколог Лобачева

Ошибки в домашних тестах на беременность нередко связаны не с качеством самих полосок, а с условиями их использования. Об этом сообщает врач-гинеколог и ассистент кафедры акушерства и гинекологии Института хирургии Пироговского Университета Юлия Лобачева.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тест на беременность

Она объясняет, почему тесты, сделанные в разное время суток, могут давать отличающиеся результаты.

Как формируется сигнал, который распознает тест

Лобачева напоминает, что появление достоверного результата связано с физиологическими процессами, происходящими в первые дни после зачатия. После прикрепления плодного яйца к стенке матки формируется хорион — структура, из которой позднее развивается плацента. Именно его ворсины начинают выделять ХГЧ, гормон, вступающий в реакцию с индикатором на тестовой полоске.

Этот механизм объясняет, почему слишком раннее тестирование может оказаться неэффективным: концентрация гормона просто не достигает уровня, необходимого для распознавания, уточняет Газета.Ru.

"Первый нюанс: плодное яйцо прикрепляется к стенке матки через 6-12 дней после оплодотворения, соответственно, чем мы раньше начнем использовать тест-полоски, тем меньше вероятность распознать это волшебное состояние", — рассказала доктор.

Она добавляет, что время суток также играет роль, поскольку утренняя порция мочи наиболее концентрирована и содержит больше гормона.

Почему время тестирования влияет на точность

Специалист уточняет, что обильное питьё перед тестированием снижает концентрацию ХГЧ, что может привести к ложному результату.

"Считается, что утренняя порция мочи идеальна для такой детекции, поскольку она более концентрированная. Туда же относится большое количество выпитой жидкости, если выпить много воды, то концентрация ХГЧ в моче может быть снижена", — добавила Лобачева.

Таким образом, вечернее тестирование, особенно при активном питьевом режиме, часто оказывается менее информативным.

Она отмечает, что технические ошибки также остаются распространёнными: неверное погружение полоски, нарушения времени выдержки и использование просроченных тестов. Эти факторы напрямую влияют на взаимодействие индикатора с гормоном и могут исказить результат, даже если концентрация ХГЧ в норме.

Когда тест может ошибаться без связи с беременностью

Лобачева подчеркивает, что существуют состояния, при которых тест реагирует на повышенный ХГЧ, но они не связаны с беременностью.

"Есть сопутствующие ситуации, которые искажают результат данных тестов, например прием препаратов ХГЧ, а есть причины, которые не связаны с беременностью совсем", — пояснила она.

К таким причинам специалист относит опухолевые процессы, включая аденокарциномы поджелудочной железы, а также новообразования печени, желудка и кишечника, способные секретировать гормон.

Доктор напоминает, что лабораторные методы остаются наиболее точными. Она указала, что анализ крови на ХГЧ даёт достоверный результат на ранних сроках, а ультразвуковое исследование органов малого таза позволяет подтвердить беременность позже. В комплексе эти методы формируют объективную картину, которую невозможно получить исключительно с помощью домашних экспресс-тестов.