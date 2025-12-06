Гонконгский грипп возвращается: что это за вирус и почему он снова доминирует зимой

Грипп H3N2 признан доминирующим штаммом сезона — Роспотребнадзор

Зимний сезон традиционно приносит рост числа респираторных инфекций, и в этом году в нескольких регионах уже превышены эпидемические пороги. Среди множества вирусов, циркулирующих в стране, всё чаще фиксируется грипп A (H3N2) — тот самый штамм, известный как "гонконгский". По данным Роспотребнадзора, именно он будет доминировать этой зимой, составляя до 80% случаев заражения.

Историческая справка

"Гонконгский" грипп — не новый вирус, а хорошо известный потомок штамма, вызвавшего третью пандемию XX века в 1968 году. Тогда болезнь унесла, по оценкам, от одного до четырёх миллионов жизней по всему миру.

"Когда этот вирус только появился, это было в конце 1960-х, заболевание протекало очень тяжело. Причина тогда произошел "антигенный сдвиг" резкое изменение генома вируса вместе с его свойствами.", — рассказала профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Вирус гриппа постоянно мутирует, но в тот период произошла сразу серия крупных изменений в структуре его генов. Организм человека не был к ним готов, что и привело к масштабной вспышке. Летальность составила около 0,2%, что для гриппа считается высоким показателем. Несмотря на отсутствие локдаунов, больницы тогда были переполнены.

Со временем штамм H3N2 адаптировался в человеческой популяции, как позже произошло и с коронавирусом, и стал частью сезонных волн гриппа.

Эволюция вируса и значение вакцинации

После пандемии 1968 года именно этот штамм побудил Всемирную организацию здравоохранения пересмотреть подход к профилактике. С тех пор ВОЗ ежегодно обновляет состав противогриппозных вакцин, чтобы включать актуальные штаммы. Это решение стало одним из ключевых факторов, снизивших тяжесть сезонных эпидемий.

Сегодня грипп A (H3N2) протекает в целом легче, чем во времена своего появления, однако полностью безобидным его назвать нельзя. Он остаётся способным вызывать осложнения, особенно у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

"Протекает грипп А H3N2 в основном примерно так же, как и при заражении другими штаммами вируса гриппа А.", — отметила доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского университета Ольга Зыкова.

Особенности "гонконгского" гриппа

Основные черты заболевания типичны для вирусов гриппа, но есть и свои нюансы. Болезнь начинается внезапно — от момента заражения до появления симптомов проходит от нескольких часов до двух дней. Температура поднимается резко, появляется озноб, боль в мышцах, головная боль и общее чувство разбитости.

Грипп H3N2 часто даёт осложнения — синуситы, бронхиты, отиты, а при неблагоприятном течении может перейти в пневмонию.

"Грипп может привести к пневмонии, гаймориту, фронтиту, отиту. Поэтому не стоит лечиться самостоятельно, при первых признаках заболевания обращайтесь за квалифицированной помощью", — советует доктор Зыкова.

Защита и эффективность прививки

Наиболее надёжный способ профилактики — своевременная вакцинация. По рекомендации ВОЗ, в состав современных вакцин включены два подтипа вируса гриппа A — H1N1 и H3N2. Конкретно в этом сезоне используется штамм, подобный A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) или A/District of Columbia/27/2023 (H3N2).

Это означает, что после прививки в организме формируются антитела, способные распознать и обезвредить вирус. Даже если заражение всё же произойдёт, болезнь протечёт значительно легче и с меньшей вероятностью осложнений.

В последние годы эпидемиологи отмечают, что вакцинация против гриппа не только защищает от самого вируса, но и снижает риск тяжёлого течения других респираторных инфекций, особенно у пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщает Rg.

Плюсы и минусы вакцинации

Преимущества:

высокая вероятность избежать тяжёлых осложнений;

формирование коллективного иммунитета;

снижение нагрузки на систему здравоохранения в сезон простуд;

защита групп риска — детей, беременных, пожилых.

Недостатки:

необходимость ежегодного обновления прививки;

возможные кратковременные побочные эффекты (слабость, температура);

невозможность стопроцентной защиты из-за мутаций вируса.

Как отличить грипп от обычного ОРВИ

Симптомы простуды и гриппа во многом схожи, но есть ключевые различия:

Скорость развития. Грипп начинается внезапно, часто буквально за несколько часов. Температура. При гриппе она обычно выше — до 39-40°C. Слабость и боли. При гриппе выражена ломота в теле, утомляемость, сильные головные боли. Кашель и насморк. При обычном ОРВИ они появляются сразу, а при гриппе — через 1-2 дня после начала болезни.

Интересные факты о "гонконгском" гриппе

Вирус был впервые обнаружен в июле 1968 года в Гонконге, откуда и получил своё название. Штамм H3N2 произошёл от азиатского гриппа H2N2 1957 года. В результате крупной мутации (антигенного сдвига) у вируса появился новый белок — гемагглютинин H3. Из-за отсутствия иммунитета у населения вирус быстро распространился по планете, вызвав пандемию. Основными жертвами стали пожилые люди старше 65 лет. Пандемия прошла в две волны — осенью 1968-го и весной 1969-го годов. Вирус H3N2 не исчез — он продолжает мутировать, оставаясь одной из причин сезонных вспышек гриппа.

Вопросы о "гонконгском" гриппе

Опасен ли штамм H3N2 сегодня?

Опасность сохраняется для людей с хроническими болезнями, пожилых и детей. У здоровых взрослых заболевание чаще протекает в лёгкой форме.

Может ли человек заболеть гриппом после прививки?

Да, но в таком случае болезнь обычно проходит быстрее и без осложнений.

Почему штаммы гриппа нужно постоянно обновлять в вакцине?

Потому что вирус гриппа быстро мутирует. Чтобы антитела оставались эффективными, вакцина ежегодно адаптируется под новые разновидности.

Когда лучше делать прививку?

Оптимальный срок — с конца сентября до середины ноября, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического сезона.

"Гонконгский" грипп, известный вирусологам уже более полувека, остаётся частью сезонных эпидемий. Он опасен не столько масштабом, сколько способностью вызывать осложнения, особенно у ослабленных людей. Благодаря вакцинации, современная медицина научилась эффективно сдерживать его распространение, но вирус не исчезает — он лишь адаптируется. Поэтому ежегодная профилактика, внимательное отношение к здоровью и своевременное обращение к врачу при первых симптомах — лучший способ встретить сезон простуд без последствий.