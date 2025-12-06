Вес стоит на месте, даже когда ешь правильно: организм включает режим экономии и блокирует похудение

Замедление обмена веществ при бедном рационе описала диетолог Дробышева

Даже при старании соблюдать правильное питание вес может оставаться неизменным, и причины этого нередко скрыты глубже, чем кажется. Об этом в беседе с EcoSever рассказала молекулярный биолог, нутрициолог и спортивный диетолог Юлия Дробышева.

Она подчеркнула, что организм реагирует не только на количество еды, но и на её качество, а также на индивидуальные особенности обмена веществ.

Почему бедный рацион мешает похудению

Дробышева объясняет, что многие, желая быстро сбросить вес, резко уменьшают объём еды и сводят рацион к минимуму. По её словам, такая стратегия приводит к дефициту питательных веществ и витаминов, а организм воспринимает это как стресс.

"Люди, пытаясь похудеть, сокращают себе общий объем пищи… Организм это саморегулируемая система, он переходит в режим тревожности, консервации, сокращает свои энергетические затраты", — пояснила она.

Эксперт отмечает, что при недостатке нутриентов тело начинает экономить энергию, что делает человека вялым и препятствует снижению веса.

Наследственность и метаболизм как ключевые факторы

Специалист подчёркивает, что предрасположенность к набору веса часто передаётся по наследству. Она говорит, что особенности метаболизма различаются у всех: у одних пища перерабатывается быстро, у других — медленно, что влияет на вероятность накопления жира.

Она также обращает внимание на роль образа жизни: сидячая работа, низкая активность и несбалансированный режим усиливают риск набора веса.

"Если родители склонны были к полноте, то ребеночек это унаследует… Также у всех людей разный метаболизм и разный образ жизни", — пояснила нутрициолог.

В сочетании с малой подвижностью это создаёт простой, но жёсткий энергетический баланс.

Как питание помогает восстановить баланс

Дробышева объясняет, что задача питания — не просто уменьшить калории, а создать условия, при которых организм равномерно распределяет энергию. Она подчёркивает важность разнообразия и присутствия белков, жиров и углеводов в ежедневном меню. Такой подход помогает избежать режима "энергетической экономии" и поддерживает метаболизм в активном состоянии.

Режим, который работает на организм

По мнению специалиста, оптимальный режим может сочетать дисциплину и гибкость.

"Более рационально пять дней питаетесь, стараетесь придерживаться правильного питания… А два дня можете позволить себе все, что угодно", — отметила она.

Такой график, по её словам, помогает поддерживать психологический комфорт и снижает риск срывов, сохраняя при этом общий баланс питания.