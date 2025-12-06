Пародонтоз нельзя повернуть назад, но можно обмануть: метод, который задерживает разрушение

Пародонтоз остаётся одним из самых сложных заболеваний околозубных тканей, и полностью устранить его последствия невозможно. Об этом в комментарии EcoSever рассказал стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев, подчёркивая, что главная задача лечения — замедлить разрушительные процессы и удерживать заболевание под контролем.
Он отметил, что ранняя диагностика значительно облегчает ведение пациентов и повышает эффективность поддерживающих процедур.
Ахмурзаев объясняет, что заболевание распространяется поэтапно и затрагивает костную ткань, что делает восстановление практически недостижимым без хирургического вмешательства. Он подчеркнул, что успешное ведение таких пациентов зависит от регулярности профилактических осмотров и отказа от вредных привычек.
Врач подчеркнул, что этот процесс можно лишь приостановить, а запустить регенерацию тканей не представляется возможным.
Гигиена полости рта, отсутствие вредных привычек и своевременные осмотры стоматолога профилактические позволяют диагностировать проблемы на ранних этапах и вести таких пациентов легче", — пояснил Ахмурзаев.
Он добавил, что грамотный ежедневный уход снижает риск обострений.
Специалист отмечает, что интенсивность воспалительного процесса прямо связана с потерей костной ткани. Чем выраженнее воспаление, тем быстрее прогрессирует убыль десны. По словам ортодонта, консультации пародонтолога и профессиональные методы очистки позволяют замедлить разрушение структур, окружающих зуб.
Он указывает, что глубокая чистка десневых карманов помогает устранить патологические отложения, а хирургические методы используются тогда, когда доступ закрыт и требуется полноценное вмешательство.
Ахмурзаев подчёркивает, что околозубная ткань при пародонтозе не способна восстановиться самостоятельно.
"Это делается хирургом-пародонтологом, пластика мягких тканей и далее стабильные профилактические осмотры у пародонтолога всю жизнь", — добавил стоматолог.
Он объясняет, что такие процедуры позволяют укрепить ослабленные участки и стабилизировать состояние, однако пациенту необходимо сохранять дисциплину в уходе. Постоянное наблюдение становится частью образа жизни, поскольку только так можно удерживать болезнь под контролем и предотвращать осложнения.
