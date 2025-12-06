Пародонтоз нельзя повернуть назад, но можно обмануть: метод, который задерживает разрушение

Необратимость пародонтоза объяснил стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев

Пародонтоз остаётся одним из самых сложных заболеваний околозубных тканей, и полностью устранить его последствия невозможно. Об этом в комментарии EcoSever рассказал стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев, подчёркивая, что главная задача лечения — замедлить разрушительные процессы и удерживать заболевание под контролем.

Фото: www.freepik.com by ArtPhoto_studio is licensed under Free More info Стоматология

Он отметил, что ранняя диагностика значительно облегчает ведение пациентов и повышает эффективность поддерживающих процедур.

Почему пародонтоз нельзя повернуть вспять

Ахмурзаев объясняет, что заболевание распространяется поэтапно и затрагивает костную ткань, что делает восстановление практически недостижимым без хирургического вмешательства. Он подчеркнул, что успешное ведение таких пациентов зависит от регулярности профилактических осмотров и отказа от вредных привычек.

Врач подчеркнул, что этот процесс можно лишь приостановить, а запустить регенерацию тканей не представляется возможным.

Гигиена полости рта, отсутствие вредных привычек и своевременные осмотры стоматолога профилактические позволяют диагностировать проблемы на ранних этапах и вести таких пациентов легче", — пояснил Ахмурзаев.

Он добавил, что грамотный ежедневный уход снижает риск обострений.

Как воспаление влияет на разрушение тканей

Специалист отмечает, что интенсивность воспалительного процесса прямо связана с потерей костной ткани. Чем выраженнее воспаление, тем быстрее прогрессирует убыль десны. По словам ортодонта, консультации пародонтолога и профессиональные методы очистки позволяют замедлить разрушение структур, окружающих зуб.

Он указывает, что глубокая чистка десневых карманов помогает устранить патологические отложения, а хирургические методы используются тогда, когда доступ закрыт и требуется полноценное вмешательство.

Хирургическая поддержка и долгосрочное наблюдение

Ахмурзаев подчёркивает, что околозубная ткань при пародонтозе не способна восстановиться самостоятельно.

"Это делается хирургом-пародонтологом, пластика мягких тканей и далее стабильные профилактические осмотры у пародонтолога всю жизнь", — добавил стоматолог.

Он объясняет, что такие процедуры позволяют укрепить ослабленные участки и стабилизировать состояние, однако пациенту необходимо сохранять дисциплину в уходе. Постоянное наблюдение становится частью образа жизни, поскольку только так можно удерживать болезнь под контролем и предотвращать осложнения.