Предсказания, которые пугающе сбываются: почему половина гороскопов попадает в точку даже без магии

Случайный характер совпадений в гороскопах описал астроном Дмитрий Вибе
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Популярность гороскопов остаётся высокой, хотя их содержание не связано с научными представлениями о мире. Об этом в комментарии NewsInfo рассказал астроном, доктор физико-математических наук и заведующий отделом физики и эволюции звёзд ИА РАН Дмитрий Вибе.

Гороскоп
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Гороскоп

Он подчеркнул, что вера в астрологические прогнозы не может оцениваться научными методами, поскольку научный подход основан на знании, а не на убеждении.

Почему научного основания у гороскопов нет

Учёный поясняет, что астрология не опирается на доказательную базу и по сути относится к сфере развлечений. По его словам, попытки найти в ней научный смысл неизбежно ведут к ошибкам, потому что методология таких прогнозов не соответствует критериям научности.

«Это к науке отношения вообще никакого отношения не имеет. Научная точка зрения подразумевает знание. Вера подразумевает, что человеку неважно, есть под этим какая-то научная основа или нет», — сказал Вибе.

Он отмечает, что вопрос доверия к подобным практикам всегда остаётся личным выбором человека.

Как возникает иллюзия точных прогнозов

Вибе объясняет, что совпадения между гороскопами и событиями происходят неизбежно: это следствие обычной вероятности. Он сравнивает такие совпадения с повторяющимися результатами при случайных бросках кубика, уточняя, что статистически часть предсказаний обязана сбываться.

Эксперт подчеркнул, что отсутствие или, наоборот, стопроцентная сбываемость прогнозов одинаково указывали бы лишь на случайность, а не на закономерность.

Почему случайность воспринимается как закономерность

Эксперт отмечает, что людям свойственно придавать смысл случайным совпадениям, особенно если они эмоционально окрашены. Человек склонен замечать подтверждающие примеры и игнорировать несбывшиеся прогнозы, что создаёт иллюзию точности.

Вибе подчёркивает, что подобное восприятие не связано с наукой: это психологический механизм, который усиливает веру в предсказания, но не доказывает их достоверность.

Личная трактовка как основа веры

По словам учёного, астрологические советы нередко воспринимаются как подсказка, помогающая человеку структурировать мысли или ожидания. Он указывает, что в этом смысле гороскопы могут выполнять роль ритуала или развлекательного элемента. Но Вибе подчёркивает, что при любом подходе научной ценности такие тексты не имеют и не могут служить инструментом прогнозирования.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
