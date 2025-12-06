Болезнь медового месяца возвращается: одно простое действие после близости спасает от боли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Интимная близость для большинства женщин ассоциируется с доверием и удовольствием, однако нередко именно она становится причиной серьезного физического дискомфорта. Медики предупреждают: у некоторых пациенток после полового акта развивается воспаление мочевого пузыря — посткоитальный цистит, известный также как "болезнь медового месяца".

Врач
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Врач

Об этом сообщает издание "Постньюс", ссылаясь на рекомендации акушера-гинеколога сети клиник Invitro Ольги Лукашевой. По словам врача, избежать заболевания зачастую можно без медикаментов, если соблюдать несколько простых правил.

Естественная профилактика

Лукашева объясняет, что самый действенный способ предотвратить воспаление — мочиться сразу после полового акта. "Звучит банально, но это реально помогает "вымыть” бактерии из уретры", — отметила специалист. Она советует пить больше жидкости в течение дня и отказаться от спермицидов и агрессивных средств для интимной гигиены, которые могут раздражать слизистую оболочку и способствовать проникновению инфекции.

Гинеколог подчеркивает: предпочтение стоит отдавать мягкому мылу без запаха и средствам с нейтральным pH, чтобы не нарушать естественный баланс микрофлоры. Такие меры особенно важны для женщин, у которых цистит уже возникал после сексуальных контактов.

Когда без антибиотиков не обойтись

Если простые профилактические шаги не помогают, врач рекомендует посткоитальную антибиотикопрофилактику — приём одной дозы антибиотика сразу после интимной близости. Лукашева отмечает, что исследования подтверждают эффективность этой стратегии: она так же действенна, как ежедневный приём препаратов, но менее опасна для организма.

Однако специалист предостерегает от самостоятельного использования антибиотиков. Длительный приём без контроля врача ведёт к развитию устойчивости бактерий и может вызвать серьёзные побочные эффекты. Пациенткам следует консультироваться со специалистом перед началом любого лечения, особенно при повторяющихся эпизодах заболевания.

Механизм и проявления болезни медового месяца

Посткоитальный цистит — особая форма рецидивирующего воспаления мочевого пузыря, напрямую связанная с половыми контактами. Чаще всего возбудителем становится кишечная палочка, которая проникает из области промежности в уретру и вызывает воспаление слизистой.

Среди характерных симптомов — жжение при мочеиспускании, боль, частые позывы в туалет и рези внизу живота. Эти признаки могут проявляться уже в первые сутки после полового акта и нередко усиливаются в положении лежа. Игнорировать их опасно: без лечения острое воспаление может перейти в хроническую форму.

Врачи напоминают, что забота о здоровье мочеполовой системы — не вопрос эстетики, а условие нормального самочувствия. Простые привычки способны снизить риск заболевания и избавить от необходимости длительной терапии.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
