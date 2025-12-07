Пара лишних слов — и весь праздник съезжает в неловкость: как тост превращается в испытание для гостей

Короткий и подготовленный тост рекомендовала эксперт по этикету Холгова

Короткий тост нередко определяет атмосферу праздника, особенно когда сказанные вслух слова становятся центром внимания за общим столом. На значимость подготовки таких выступлений указала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новогодний стол

Об этом она рассказала в комментарии MosTimes, анализируя, почему неуместные или затянутые пожелания могут создать неловкость.

Откуда пришли традиции

Холгова напомнила, что привычное пожелание здоровья возникло из старинной здравницы, где именно крепкое самочувствие считалось главным благопожеланием. Эксперт пояснила, что тост как термин имеет английское происхождение.

"А тост пришёл к нам из английского языка, потому что англичане бросали в бокал с вином кусочек поджаренного хлеба, то есть тоста, для того, чтобы смягчить вкус вина", — отметила она.

Традиция укоренилась в русской культуре и приобрела собственные формы, сохранив символику пожеланий и уважительного внимания к собеседникам.

Тост как небольшое выступление

Холгова подчёркивает, что современный тост всегда представляет собой краткое публичное высказывание, даже если оно произносится в кругу близких. По её словам, заранее подготовленная формулировка помогает избежать лишних слов и не растягивать момент.

Эксперт объясняла, что импровизация удаётся немногим, поэтому заранее продуманная структура позволяет сделать речь выразительной и не отвлекать гостей долгими вступлениями.

Как найти правильный тон

По мнению специалиста, тост не должен превращаться в рассказ. Она отмечала, что растянутость, паузы и междометия лишают речь выразительности и утомляют слушателей.

"Можно поднять тост "за все хорошее". Лишь единицы способны спонтанно что-то красивое, емкое сказать", — пояснила Холгова.

Остальные мысли она передавала в косвенной форме, подчёркивая, что уважение к времени сидящих за столом делает высказывание ярким и запоминающимся.

Темы, которые лучше обходить

Эксперт указывала, что политические темы особенно чувствительны в условиях больших мероприятий. Холгова подчёркивает, что разнообразие взглядов среди гостей может привести к напряжению, если говорящий затрагивает острые вопросы. Она пояснила, что осторожность необходима, чтобы не создать дискомфорт и не задеть чувства присутствующих, сохраняя нейтральность и дружелюбный настрой застолья.