Детские волосы сдаются первыми: одна ошибка в уходе запускает цепочку проблем, о которых родители не догадываются

Щадящий уход за волосами детям до трёх лет рекомендовала трихолог Сюракшина

Неожиданно резкие изменения в состоянии волос у маленьких детей нередко связаны не с внешним уходом, а с общим здоровьем организма. На это обращает внимание трихолог, кандидат медицинских наук и эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Фото: flickr.com by Хельги Халльдорссон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девочка

Об этом она рассказала в беседе с EcoSever, комментируя особенности подбора средств для малышей с чувствительной кожей и частыми дерматитами.

Щадящий уход без лишних процедур

Специалист напоминает, что в возрасте до трёх лет волосы и кожа головы особенно уязвимы. В этот период агрессивные формулы могут вызвать раздражение, так что выбор средств становится ключевым. Она подчёркивает, что гипоаллергенный шампунь - единственно необходимый продукт для регулярного ухода.

По словам трихолога, если аллерген попадёт в глаза, малышу будет тяжело перенести реакцию, поэтому производители с пометкой "гипоаллергенное" минимизируют такие риски. Сюракшина добавляет, что дополнительные уходовые процедуры детям не нужны, так как базовой очистки вполне достаточно.

Питание и витамины как основа здоровья волос

Эксперт отмечает, что состояние волос напрямую связано с общим самочувствием ребёнка. Организму малышей нужно получать витамины и необходимые элементы в достаточном объёме. Она уточняет, что рацион должен включать свежие овощи и фрукты, а также продукты, богатые белком. Такой баланс помогает формированию здоровых волос и снижает риски возрастных нарушений.

Когда стоит обратиться к трихологу

Если родители замечают тревожные изменения во внешнем виде волос, консультацию специалиста лучше не откладывать. Сюракшина объясняет, что примерно к трём годам завершается формирование тиреотропного гормона и волосяной фолликулы.

В этот период врачи обычно проверяют гормональный фон, назначают общий анализ крови и проводят осмотр у педиатра. Такие обследования помогают выявить причины нарушений и вовремя скорректировать уход или питание.

Выбор средств при склонности к дерматитам

Трихолог подчёркивает, что высокая распространённость детских дерматитов требует особенно внимательного подхода к подбору гигиенических продуктов.

"Шампунь гипоаллергенный. Если какой-то аллерген попадет в глазки будет не очень хорошо ребеночку. Уходовые процедуры не требуются, потому что этого достаточно", — пояснила врач.

Она добавляет, что именно маркировка "гипоаллергенное" должна быть ориентиром для родителей, которые стремятся избежать обострения кожных реакций.