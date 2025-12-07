Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инстасамка собирается снять сериал и мультфильм
Историю ежедневного бокала вина объяснил владелец Scarpa Евгений Стржалковский
Просушка картофеля улучшает образование хрустящей корочки — Белновости
Пять шагов к спокойному разводу представил юрист Юрий Левин
Переувлажнение субстрата вызывает повреждение корней у цикламена — Malatec
Гигантизм у сельдевых акул сдвинули на 15 млн лет назад — Communications Biology
В России работают 559 компаний с французскими учредителями — Rusprofile
После 65 лет организму нужно больше белка — Яси Ансари
Киркоров заявил, что благодарен своим генам за внешность

Детские волосы сдаются первыми: одна ошибка в уходе запускает цепочку проблем, о которых родители не догадываются

Щадящий уход за волосами детям до трёх лет рекомендовала трихолог Сюракшина
Здоровье

Неожиданно резкие изменения в состоянии волос у маленьких детей нередко связаны не с внешним уходом, а с общим здоровьем организма. На это обращает внимание трихолог, кандидат медицинских наук и эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Девочка
Фото: flickr.com by Хельги Халльдорссон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девочка

Об этом она рассказала в беседе с EcoSever, комментируя особенности подбора средств для малышей с чувствительной кожей и частыми дерматитами.

Щадящий уход без лишних процедур

Специалист напоминает, что в возрасте до трёх лет волосы и кожа головы особенно уязвимы. В этот период агрессивные формулы могут вызвать раздражение, так что выбор средств становится ключевым. Она подчёркивает, что гипоаллергенный шампунь - единственно необходимый продукт для регулярного ухода.

По словам трихолога, если аллерген попадёт в глаза, малышу будет тяжело перенести реакцию, поэтому производители с пометкой "гипоаллергенное" минимизируют такие риски. Сюракшина добавляет, что дополнительные уходовые процедуры детям не нужны, так как базовой очистки вполне достаточно.

Питание и витамины как основа здоровья волос

Эксперт отмечает, что состояние волос напрямую связано с общим самочувствием ребёнка. Организму малышей нужно получать витамины и необходимые элементы в достаточном объёме. Она уточняет, что рацион должен включать свежие овощи и фрукты, а также продукты, богатые белком. Такой баланс помогает формированию здоровых волос и снижает риски возрастных нарушений.

Когда стоит обратиться к трихологу

Если родители замечают тревожные изменения во внешнем виде волос, консультацию специалиста лучше не откладывать. Сюракшина объясняет, что примерно к трём годам завершается формирование тиреотропного гормона и волосяной фолликулы.

В этот период врачи обычно проверяют гормональный фон, назначают общий анализ крови и проводят осмотр у педиатра. Такие обследования помогают выявить причины нарушений и вовремя скорректировать уход или питание.

Выбор средств при склонности к дерматитам

Трихолог подчёркивает, что высокая распространённость детских дерматитов требует особенно внимательного подхода к подбору гигиенических продуктов.

"Шампунь гипоаллергенный. Если какой-то аллерген попадет в глазки будет не очень хорошо ребеночку. Уходовые процедуры не требуются, потому что этого достаточно", — пояснила врач.

Она добавляет, что именно маркировка "гипоаллергенное" должна быть ориентиром для родителей, которые стремятся избежать обострения кожных реакций.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Шоу-бизнес
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Пальто с коконовым силуэтом станет главным трендом весны 2026 года — Vogue
Красота и стиль
Пальто с коконовым силуэтом станет главным трендом весны 2026 года — Vogue
Луковая шелуха подходит как удобрение для комнатных цветов — садовод Никонорова
Садоводство, цветоводство
Луковая шелуха подходит как удобрение для комнатных цветов — садовод Никонорова
Популярное
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным

Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.

Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Яркий однолетник, который идеально сажать в декабре: к 2026 году сад заиграет новыми красками
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Вы смеетесь над глюками питомца, а зря: шипение в пустоту вскрывает главную опасность в доме
Самец буквально растворяется в самке: жуткий брачный ритуал, где один становится частью тела другого
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Последние материалы
Пять шагов к спокойному разводу представил юрист Юрий Левин
Собаки убегают на прогулке из-за охотничьих инстинктов — Питомцы Mail
Переувлажнение субстрата вызывает повреждение корней у цикламена — Malatec
Гигантизм у сельдевых акул сдвинули на 15 млн лет назад — Communications Biology
В России работают 559 компаний с французскими учредителями — Rusprofile
После 65 лет организму нужно больше белка — Яси Ансари
Щадящий уход за волосами детям до трёх лет рекомендовала трихолог Сюракшина
Киркоров заявил, что благодарен своим генам за внешность
Денежный маникюр на январь 2026 усиливают шесть оттенков — Woman
Орехи и семена помогают сохранять эластичность тканей — Фитнес с GoodLooker
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.