Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В зимний период полив хлорофитума нужно сократить до одного раза в 10 дней — Actualno
Низкое октановое число увеличило риск детонации — Dvigatel.expert
Учёные обнаружили рибозу и глюкозу в образцах Бенну — ct24
Прозрачно-розовый маникюр становится главным бьюти-трендом 2026 года — Grazia
Новый популярный рецепт пиццы исключает ферментацию и дрожжи — simplyrecipes
Для Дибровой участие в реалити-шоу стало важным опытом
Абсолютная темнота мешает кошкам безопасно передвигаться — эксперты
Патио выполняет функции обеденной зоны, гостевой площадки и зоны отдыха
Вот эти ошибки могут стоить вам работы — руководитель проектов Кантемирова

Кожа светится, энергия растёт, вес уходит: простой продукт неожиданно стал женским супероружием

Квашеная капуста укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение у женщин
Здоровье

Иногда самый простой продукт может оказаться неожиданно ценным для здоровья, особенно если речь идет о привычных сезонных заготовках. Квашеная капуста, присутствующая на столах уже многие десятилетия, вновь привлекла внимание специалистов благодаря своим выраженным пользам для организма женщин. По словам врача, регулярное употребление этого продукта способно затронуть сразу несколько важных аспектов самочувствия.

Квашенная капуста
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квашенная капуста

Почему квашеная капуста важна для женского здоровья

Квашеная капуста традиционно считается доступным источником витаминов и органических соединений, которые поддерживают иммунитет в период холодов. Но, как отмечают специалисты, ее влияние значительно шире: продукт помогает регулировать обмен веществ, поддерживает здоровье кожи и сосудов, а также влияет на энергетический баланс. Такое действие во многом объясняется особенностями процесса ферментации, в ходе которого овощ приобретает дополнительные полезные свойства.

Ферментированные продукты, к которым относится капуста, традиционно используются в различных кухнях мира благодаря их способности улучшать пищеварение. В процессе брожения образуются пробиотические микроорганизмы, которые поддерживают комфортную работу кишечника и могут помогать организму лучше усваивать витамины. На фоне регулярного употребления женщины зачастую отмечают улучшение общего состояния, связанное со снижением усталости и стабилизацией пищеварительных процессов.

Среди дополнительных достоинств продукта — низкая калорийность и высокая насыщенность клетчаткой. Такой состав позволяет включать ее в диетические программы, направленные как на снижение веса, так и на поддержание гормонального баланса. Присутствующие в составе антиоксиданты помогают снижать последствия стресса, влияющего на женское здоровье, особенно в периоды сезонной перестройки организма.

Как квашеная капуста поддерживает иммунитет

С наступлением холодов организм особенно нуждается в продуктах, способных компенсировать недостаток солнца и свежих овощей. Благодаря содержанию витамина С, фолатов, минералов и активных органических кислот ферментированная капуста помогает организму легче адаптироваться к низким температурам. Ее регулярное присутствие в рационе способствует снижению риска простудных заболеваний, поскольку укрепляет барьерные механизмы иммунной системы.

Кислая среда, характерная для ферментированных овощей, помогает нормализовать микрофлору кишечника. Именно работа пищеварительной системы во многом определяет скорость иммунного ответа. Поддержание здорового микробиома становится особенно актуальным зимой, когда рацион нередко становится беднее, а организм — более уязвимым к вирусам.

Кроме того, ферментированные блюда хорошо сочетаются с другими сезонными продуктами: корнеплодами, бобовыми, растительными маслами. Такое сочетание помогает формировать сбалансированное меню, обеспечивая организм необходимым набором нутриентов. Капуста также способствует более размеренному усвоению углеводов, что снижает энергетические спады в течение дня.

Польза для кожи, волос и сосудов

Многие женщины отмечают, что зимой кожа становится суше, а волосы — менее устойчивыми к внешним факторам. Квашеная капуста содержит вещества, которые поддерживают эластичность кожи и укрепляют состояние волос. В частности, витамин С участвует в синтезе коллагена, отвечающего за упругость кожи, а витамин К и органические кислоты способствуют укреплению стенок сосудов.

Употребление ферментированных овощей помогает уменьшить воспалительные процессы в организме. Это положительно влияет на общее состояние кожи, снижая риск появления раздражений и тусклости. В совокупности такие свойства делают продукт полезным дополнением к рациону не только с точки зрения здоровья, но и в плане поддержания внешнего вида.

Для тех, кто стремится улучшить качество питания, квашеная капуста может стать доступным аналогом более дорогих витаминизированных продуктов. Ее удобно сочетать с простыми блюдами, добавлять в салаты, гарниры и даже использовать как самостоятельную закуску.

Сравнение: квашеная капуста и свежая капуста

Сравнивая два варианта одного и того же овоща — свежий и ферментированный, — можно заметить существенные различия в составе и воздействии на организм.

Свежая капуста богата клетчаткой и витаминами, однако большую часть полезных веществ организм получает только после термической обработки или измельчения, что делает их более доступными. При ферментации же часть витаминов становится биологически активнее, а пробиотические свойства усиливают положительное влияние на пищеварение.

Ферментированная капуста:

  • способствует улучшению микрофлоры;
  • содержит больше доступного витамина С;
  • обладает меньшей калорийностью;
  • улучшает усвоение других продуктов.

Свежая капуста:

  • сохраняет естественную структуру клетчатки;
  • подходит для длительного хранения;
  • менее кислая и мягче по воздействию на желудок;
  • является основой для множества блюд.

Оба варианта полезны, но ферментированный продукт выделяется пробиотическими свойствами, которые особенно важны для иммунитета и метаболизма.

Советы по включению квашеной капусты в рацион

Чтобы польза продукта проявилась в полной мере, важно учитывать несколько практических рекомендаций. Они помогут сделать питание более разнообразным и сбалансированным.

  1. Начинайте с небольших порций — одной-двух ложек.
  2. Совмещайте капусту с блюдами из круп и белковых продуктов.
  3. Избегайте сочетания с жареными блюдами, чтобы снизить нагрузку на ЖКТ.
  4. Добавляйте капусту в салаты, супы или используйте как холодную закуску.
  5. Отдавайте предпочтение продукту без уксуса — он считается более полезным.

Эти простые шаги помогут гармонично вписать ферментированные овощи в повседневное меню.

Популярные вопросы о квашеной капусте

1. Как выбрать качественную квашеную капусту?
Лучше выбирать продукт без уксуса, с минимальным количеством добавок и характерным кисловатым ароматом. Цвет должен быть светлым, без серого оттенка.

2. Можно ли есть квашеную капусту каждый день?
Да, если нет противопоказаний со стороны пищеварительной системы. Важно соблюдать умеренность и постепенно увеличивать порцию.

3. Что лучше для иммунитета: свежая или квашеная капуста?
Ферментированная капуста обладает пробиотическим эффектом, который делает ее особенно полезной в сезон вирусных инфекций.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
ВМС США расследуют исчезновение стратегического самолёта Mercury Daily Mail
Наука и техника
ВМС США расследуют исчезновение стратегического самолёта Mercury Daily Mail
Спутники фиксируют видимые из космоса земляные стены — Naked Science
Наука и техника
Спутники фиксируют видимые из космоса земляные стены — Naked Science
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Еда и рецепты
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Зимой агрессивные методы ухода вызывают раздражение Валерия Жемчугова Молдавия получает западные бронеавтомобили для армии Андрей Николаев Уборка снега повышает нагрузку на сердце — профессор медицины Барри Франклин Игорь Буккер
Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Такого космос не показывал: галактика подала сигнал, за которым может скрываться нечто большее
Такого космос не показывал: галактика подала сигнал, за которым может скрываться нечто большее
Последние материалы
Прозрачно-розовый маникюр становится главным бьюти-трендом 2026 года — Grazia
Новый популярный рецепт пиццы исключает ферментацию и дрожжи — simplyrecipes
Для Дибровой участие в реалити-шоу стало важным опытом
Квашеная капуста укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение у женщин
Абсолютная темнота мешает кошкам безопасно передвигаться — эксперты
Вот эти ошибки могут стоить вам работы — руководитель проектов Кантемирова
Патио выполняет функции обеденной зоны, гостевой площадки и зоны отдыха
Больница на Бали предъявила семье погибшего туриста долг tmn.aif.ru
Праздничный салат "Наслаждениея" объединяет простоту и изысканность
Ходьба на ягодицах укрепила мышцы и снизила застой в малом тазу — Неумывакин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.