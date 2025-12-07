Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лагурус дал ранние всходы при контейнерном посеве — Наши 6 соток
Дверцу стиральной машины после стирки оставляют открытой — Malatec
Собчак назвала выгорание на работе грехом наравне с ленью
Клип Last Christmas до сих пор сводит с ума посетителей Саас-Фе — Switzerland Tourism
Ирина Безрукова каждый год получает цветущую орхидею от сына
Обезжиренные молочные продукты вызывают задержку жидкости — Фитнес с GoodLooker
Новые автомобили требуют умеренного стиля вождения первые 5 тыс. км
Вилла Нобелевского лауреата ждёт нового хозяина — Bild
Хранение моркови в хвойных опилках предотвращает гниль и увядание

Искусство становится грузом: тату-пигменты оседают в лимфоузлах, а удаление перегружает иммунитет

Частицы тату-пигментов выявили в лимфоузлах — il Fatto Quotidiano
Здоровье

Татуировки давно перестали быть нишевой эстетикой и превратились в массовую практику, однако до конца не изученные процессы внутри организма продолжают вызывать дискуссии. Новые данные о том, что частицы пигментов способны мигрировать в лимфатические узлы, вновь поднимают вопрос о системном воздействии татуировок на иммунитет. Исследование швейцарского института IRB привлекло внимание к этой теме, но его выводы требуют уточнений и профессиональных комментариев. Об этом сообщает il Fatto Quotidiano.

Тату-салон
Фото: flickr.com by Micael Faccio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тату-салон

Что именно обнаружили исследователи

Исследование, проведённое в Беллинцоне, стало одним из самых обсуждаемых в контексте безопасности татуировок. Эксперимент на животных моделях позволил наблюдать путь движения пигмента: после введения в дерму частицы чернил не остаются строго локализованными. По лимфатическим сосудам они достигают лимфатических узлов, где задерживаются, поскольку макрофаги не могут разложить их до безопасных компонентов. Именно эта особенность и делает процесс стойким: пигмент не выводится естественным путём.

Учёные обнаружили, что у морских свинок постоянное присутствие частиц в лимфоузлах сопровождалось локальным воспалением и влияло на выработку антител после вакцинации. Хотя подобные данные нельзя напрямую переносить на человека, сам факт системной миграции неразлагаемых веществ вызывает интерес и осторожность. По словам экспертов, этот процесс наблюдается и в клинической практике у людей, что подтверждается постепенным визуальным ослаблением насыщенности татуировок.

"Сегодня мы не можем сказать, что татуировки ослабляют иммунную систему человека. Мы можем сказать, что в экспериментальных моделях это накопление есть, и что макрофаги справляются с этим несовершенно. Но нет достоверных данных, которые бы переводили это явление в документированное клиническое повреждение человека", — говорит дерматолог и почетный профессор дерматологии Римского университета Ла Сапиенца Стефано Кальвьери.

Эти пояснения подчёркивают необходимость трезвого подхода: результаты исследования важны, но преждевременные выводы о глобальном вреде делать нельзя.

Почему удаление татуировки может быть опаснее, чем её нанесение

Если для обычной татуировки характерно относительно стабильное распределение пигмента в дерме, то процесс удаления — активно вмешивающийся и технологически сложный. Лазерное воздействие фрагментирует чернила до гораздо более мелких частиц. Эти частицы легче проникают в кровоток и лимфатическую систему, и на этот объём макрофаги действительно реагируют более интенсивно.

Кальвиери подчёркивает, что в ряде случаев именно удаление создаёт наиболее выраженную нагрузку на иммунную систему из-за большого количества высвобождаемого материала. Особенно это касается композиционных красителей: черного, красного и синего. Каждый из этих оттенков требует работы лазеров с разной длиной волны, что увеличивает количество процедур. Чем больше сеансов, тем выше степень фрагментации и потенциального перемещения частиц по организму.

"Проблема в том, чтобы понять, что находится внутри этих чернил. Тот, кто получает татуировку, имеет право — и я бы сказал, долг — узнать состав используемого пигмента", —  говорит профессор Стефано Кальвьери.

Поэтому корректная маркировка тату-пигментов, прозрачность состава и выбор проверенных студий становятся ключевыми элементами безопасности.

Какие риски подтверждены на сегодняшний день

Клинические данные позволяют сформировать перечень наиболее распространённых последствий. Это не системные иммунные нарушения, а локальные реакции кожи и осложнения, связанные с особенностями индивидуальной чувствительности. Основные подтверждённые риски включают инфекции, аллергические реакции, дерматит, гиперчувствительность к металлам и затруднения при мониторинге родинок, если они перекрыты пигментом.

Отдельные группы людей сталкиваются с повышенной вероятностью неблагоприятных реакций. К ним относятся:

  1. Люди с аллергией на металлы или выраженной химической чувствительностью.

  2. Люди с атопическим дерматитом или склонностью к гиперреактивной коже.

  3. Люди с большим количеством родинок в зоне предполагаемой татуировки, поскольку пигмент осложняет раннюю диагностику меланомы.

Эксперты рекомендуют обязательную консультацию с дерматологом перед нанесением крупной татуировки, а также изучение состава чернил.

"Чем больше татуировка, тем больше чернил мы вводим в тело. И чем больше количество мобилизованных пигментов будет в случае будущего удаления", — резюмирует Стефано Кальвьери.

Заключительная мысль эксперта проста: самыми рискованными остаются не художественные работы, а процедуры удаления, особенно при большом объёме нанесённого пигмента. Дополнительные вопросы безопасности становятся особенно актуальны на фоне обсуждений связи татуировок и риска меланомы, что подчёркивается материалами о татуировках и раке кожи.

Сравнение нанесения и удаления татуировки

Тема безопасности тату — это всегда баланс между эстетикой и физиологией. Чтобы структурировать ключевые различия, важно сравнить два процесса: нанесение и удаление.

  1. Нанесение обеспечивает относительно стабильное распределение частиц в дерме, что снижает системное воздействие.

  2. При удалении часть пигмента фрагментируется и легче попадает в лимфатическую систему.

  3. Нанесение предполагает контакт с небольшим количеством неизменённого пигмента, тогда как при удалении организм сталкивается с большим числом мелких фракций.

  4. Риски при татуировке чаще локальные, а при удалении — связаны с внутренней миграцией частиц.

  5. Цветовые пигменты реагируют по-разному: тёмные оттенки проще наносить, но сложнее удалять.

Такой подход помогает понять, почему эксперты акцентируют внимание именно на процедурах удаления, а не на самих татуировках.

Плюсы и минусы татуировок и их удаления

Практика татуирования имеет как очевидные преимущества, так и объективные сложности. Уместно рассмотреть оба аспекта, чтобы читатель мог ориентироваться в возможных последствиях.

Преимущества татуировок:

  • Возможность выразить индивидуальность и персональную историю.
  • Долговечность рисунка, обеспечиваемая стабильностью пигмента.
  • Широкий выбор техник, цветов и стилей.
  • Минимальная болезненность при малых объёмах работ.

Недостатки татуировок:

  • Риск инфекций, если нарушены правила стерильности.
  • Возможные аллергические реакции на пигменты или металлы.
  • Трудности при мониторинге дерматологических изменений под пигментом.
  • Потенциальное накопление частиц в лимфатической системе.

Преимущества удаления:

  • Возможность скорректировать или полностью устранить нежелательное изображение.
  • Совместимость с современными лазерными технологиями.
  • Относительно короткие сеансы.
  • Эффективность при определённых цветах.

Недостатки удаления:

  • Усиленная нагрузка на макрофаги из-за фрагментации частиц.
  • Необходимость нескольких процедур из-за разных типов красителей.
  • Вероятность рубцевания при неправильной технике.
  • Более высокая стоимость по сравнению с нанесением.

Отдельное внимание привлекает тема альтернативных методов удаления, особенно учитывая риски, связанные с использованием фрез. Этому соответствует информация о удалении татуировки маникюрной фрезой.

Советы по безопасному нанесению и удалению татуировки

Осознанный подход серьёзно снижает риски, и несколько практических рекомендаций помогают минимизировать последствия.

  1. Изучайте состав пигмента и требуйте документацию от студии.

  2. Выбирайте мастеров, работающих в условиях полной стерильности.

  3. Перед нанесением крупных татуировок консультируйтесь с дерматологом.

  4. Если планируется удаление, уточняйте тип лазера и особенности работы с конкретными цветами.

  5. Людям с атопией, аллергиями и множественными родинками важно предварительно оценить риски совместно с врачом.

Эти шаги позволяют контролировать большую часть факторов, влияющих на здоровье кожи и иммунной системы.

Популярные вопросы о безопасности татуировок

  1. Как выбрать безопасные тату-чернила?
    Нужно ориентироваться на маркировку, отсутствие запрещённых компонентов, наличие документации о составе. Пигменты должны производиться в соответствии с действующими стандартами.

  2. Что лучше: удалить татуировку или перекрыть её новым рисунком?
    Удаление связано с более интенсивным воздействием на кожу и иммунную систему, поэтому решение зависит от объёма пигмента, цвета и состояния кожи. В некоторых случаях перекрытие безопаснее.

  3. Сколько стоит удаление татуировки лазером?
    Стоимость зависит от площади, цвета, сложности старого рисунка и количества необходимых процедур. Чем больше цветов и слоёв, тем выше цена и длительность курса.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Спутники делают траектории Млечного Пути и Андромеды нестабильными — science-et-vie
Наука и техника
Спутники делают траектории Млечного Пути и Андромеды нестабильными — science-et-vie
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Недвижимость
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Популярное
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным

Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.

Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Мирное решение рассыпалось в пыль: Долина настаивает на своём, а Лурье требует совсем другого
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Самец буквально растворяется в самке: жуткий брачный ритуал, где один становится частью тела другого
Клип Клавы Коки взорвал соцсети: Долина появляется ровно в момент самой провокационной строчки
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Последние материалы
Лагурус дал ранние всходы при контейнерном посеве — Наши 6 соток
Заливной пирог с рыбными консервами и луком готовится за 30 минут
Астрономы определяют состав экзопланет по спектру звезды — Naked Science
Приседания улучшают работу сердечно-сосудистой системы
Удонг признан историческим центром Камбоджи — CNN Travel
Белки-зомби в Северной Америке страдают не вирусом, а фиброматозом - Сaminteresse
Обесцвеченные брови меняют визуальные пропорции лица
Зола и горчичный жмых уравновешивают кислотность грунта
Незамерзайка должна содержать изопропиловый спиртч
Дверцу стиральной машины после стирки оставляют открытой — Malatec
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.