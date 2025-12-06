Сезон начался жёстко: как негриппозные вирусы неожиданно обогнали грипп по распространению

В восьми регионах России превышен порог заболеваемости гриппом — Роспотребнадзор

В некоторых регионах страны сезонные вирусы проявили себя активнее обычного: наблюдается рост числа заболевших и превышение эпидпорогов по гриппу и ОРВИ. Повышение уровня респираторных инфекций затронуло разные возрастные группы и связано с естественным осенне-зимним подъёмом заболеваемости. Несмотря на ежегодный характер таких всплесков, специалисты продолжают тщательно отслеживать ситуацию.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Человек болеет гриппом

Где зафиксировано превышение эпидемиологических порогов

Согласно официальным данным, эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в восьми субъектах Российской Федерации. В список входят регионы Сибири, Дальнего Востока и Урала — там сейчас отмечается наиболее активное распространение респираторных вирусов. В целом по стране ситуация развивается по характерному сезонному сценарию, без резких отклонений от прошлых эпидемических лет.

В ведомстве подчёркивают, что фиксируемый подъём заболеваемости укладывается в границы обычных сезонных колебаний. В некоторых регионах традиционно наблюдается более высокая интенсивность циркуляции респираторных вирусов — это связано с климатическими особенностями, плотностью населения, транспортными потоками и ежегодными миграциями.

"Превышение пороговых уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечено в восьми из 89 субъектов РФ. Рост заболеваемости респираторными инфекциями отмечается преимущественно в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала", — пояснили в Роспотребнадзоре.

Специалисты отмечают, что преобладают вирусы негриппозной этиологии, составляющие около 60% выявленных случаев. Это характерно для начала сезона, когда вирусы гриппа только начинают активно распространяться.

Какие вирусы циркулируют этой осенью

В текущем эпидсезоне доминирует вирус гриппа A (H3N2), известный под названием "гонконгский". Этот штамм уже активно циркулировал в предыдущие годы, однако теперь вновь вышел на первые позиции. По оценкам эпидемиологов, доля "гонконгского" вируса составляет около 80% среди всех выявленных штаммов гриппа. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Другие циркулирующие виды — вирусы гриппа A (H1N1) и B. Они полностью соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона, что делает профилактическую вакцинацию особенно эффективной. Вирус A (H3N2) имеет небольшие антигенные отличия от вакцинного варианта, но эти изменения не оказывают существенного влияния на защитные свойства препарата.

Вирусы гриппа А (H1N1) и B полностью соответствуют вакцинным штаммам. Вирус гриппа А (H3N2) антигенно несколько отличается от вакцинного, но, по данным ученых, изменения существенно не влияют на защитные свойства вакцин.

Особенность сезона — высокая активность негриппозных респираторных вирусов. Они вызывают не менее выраженные симптомы, чем грипп, но протекают в основном легче. Тем не менее их распространение влияет на общую нагрузку на медицинские учреждения.

Иммунизация и профилактические меры

К началу зимы вакцинация населения против гриппа практически завершена. Прививочная кампания проходит ежегодно, и каждый сезон охватывает десятки миллионов человек. Масштабная иммунизация снижает число осложнений, предотвращает тяжёлые случаи и помогает удерживать течение сезона в пределах прогнозной динамики — так же, как это происходит при распространении вирусов респираторной группы.

Одновременно с вакцинацией проводится комплекс профилактических мероприятий: мониторинг ситуации, лабораторная диагностика, рекомендации для школ, предприятий и медучреждений. В регионах, где отмечено превышение порогов, при необходимости вводят дополнительные меры — от временного ограничения массовых мероприятий до усиления масочного режима в стационарах.

Для населения остаются актуальными базовые рекомендации: избегать контактов с заболевшими, чаще мыть руки, проветривать помещения и своевременно обращаться к врачу при первых признаках инфекции.

Сезонный подъём и эпидемия — в чём разница

Сезонный рост заболеваемости наблюдается ежегодно, но не всегда означает эпидемию. В период сезонного подъёма растёт число заболевших, однако динамика остаётся предсказуемой, большинство случаев протекает в лёгкой форме, а медучреждения работают без перегрузки.

Эпидемия же отличается выраженным превышением порогов сразу в нескольких регионах, устойчивым ростом показателей в течение недель, увеличением числа осложнений и необходимостью вводить дополнительные ограничения. Текущие данные Роспотребнадзора указывают именно на сезонный характер подъёма.

Плюсы и минусы раннего сезонного подъёма

Ранняя активизация вирусов помогает заранее понять, какие штаммы будут доминировать, и скорректировать профилактические рекомендации.

Преимущества:

лучшее понимание структуры сезона;

возможность оперативно адаптировать рекомендации;

ранний прогноз динамики.

Сложности:

дополнительная нагрузка на поликлиники;

рост числа обращений среди детей и пожилых людей;

необходимость более жёсткого контроля профилактики.

Такие условия требуют гибкости в подходах к наблюдению и реакциям медицинских служб, особенно когда растёт число обращений, связанных с гриппоподобными симптомами.

Как снизить риски заражения

Старайтесь минимизировать контакты в период подъёма заболеваемости. Регулярно мойте руки или используйте антисептик. Проветривайте помещения несколько раз в день. Избегайте скоплений людей при плохом самочувствии. При первых симптомах ограничьте контакты и обратитесь к врачу. Следуйте рекомендациям по вакцинации. Используйте маску при уходе за заболевшим человеком.

Такие простые действия помогают защитить здоровье и снижают нагрузку на медицинскую систему.

Вопросы о заболеваемости гриппом и ОРВИ

Почему именно в этих регионах превышен эпидпорог?

Климат, плотность населения и транспортные потоки увеличивают вероятность быстрого распространения вирусов.

Насколько опасен штамм H3N2?

Он вызывает выраженные симптомы, однако вакцина сохраняет защитные свойства и снижает вероятность осложнений.

Стоит ли делать прививку, если сезон уже начался?

Да, иммунитет формируется в течение двух недель и уменьшает риски тяжёлого течения.

Может ли ситуация перейти в эпидемию?

Такой сценарий возможен, но нынешние показатели остаются в пределах сезонного уровня.

Текущий сезон подтверждает цикличность роста респираторных инфекций, но превышение порогов в отдельных регионах не выходит за рамки ожидаемых значений. Массовая вакцинация, наблюдение за циркуляцией вирусов и профилактические меры помогают удерживать ситуацию под контролем. Чем внимательнее соблюдаются рекомендации, тем спокойнее проходит эпидемический период и тем меньше нагрузка на медучреждения.