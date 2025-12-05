Косметологи останутся без работы: обычная плитка шоколада разглаживает кожу лучше люксовых кремов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Иногда "уход за собой" начинается не с банки крема, а с того, что лежит на тарелке. Тёмный шоколад действительно может быть частью рациона, который поддерживает кожу, но ждать магии от одной плитки на голодный желудок не стоит. Куда важнее не время суток, а сочетания — и качество продукта.

Полезная шоколадка после тренировки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полезная шоколадка после тренировки

Почему шоколад вообще связывают с красотой кожи

В какао много флаванолов — растительных соединений с антиоксидантными свойствами. В исследованиях именно продукты с высоким содержанием флаванолов связывали с изменениями, важными для кожи: улучшением некоторых параметров фотоcтарения (например, эластичности и выраженности морщин) при регулярном употреблении в течение недель.

Отдельные клинические работы также оценивали "внутреннюю фотозащиту" — реакцию кожи на ультрафиолет. В одном из исследований с разным содержанием флаванолов у шоколада через 12 недель в группе с высоким содержанием флаванолов минимальная эритемная доза (условный порог покраснения) выросла, тогда как в группе с низким содержанием флаванолов заметных изменений не было. Это не отменяет солнцезащитный крем, но показывает, что питание может дополнять базовый уход. Об этом сообщает "Белновости".

Не "когда", а "с чем": логика сочетаний

Идея про "правильную пару" работает просто: шоколад даёт одну группу полезных веществ, а дополнительные продукты добавляют другие нутриенты и помогают собрать "антиоксидантный пазл" без перекоса в сахар и лишние калории.

Тёмный шоколад + ягоды или киви

Ягоды и киви ценят за витамин С, который участвует в процессах, связанных с синтезом коллагена, а также поддерживает антиоксидантную защиту. При этом важно формулировать честно: строгих доказательств, что витамин С "усиливает именно флаванолы какао" у людей в быту, намного меньше, чем данных о том, что оба компонента полезны в рамках общего рациона. Зато комбинация шоколада с ягодами или фруктами помогает сделать десерт более "умным": меньше тяги добавить сахар, больше клетчатки и микроэлементов, а вкус остаётся насыщенным.

Практический вариант: 2-3 дольки шоколада (70%+) и горсть свежих/замороженных ягод — клубника, черника, смородина, малина. Если хочется без кислоты — киви или апельсин дольками.

Тёмный шоколад + орехи

Орехи — удобный способ добавить в перекус витамин Е и полезные жиры, которые в целом поддерживают барьерные функции кожи и помогают рациону быть более сбалансированным. Главное — мера: орехи калорийны, поэтому лучше небольшая порция (например, маленькая горсть), чтобы шоколад оставался "для пользы и удовольствия", а не превращался в полноценный второй ужин.

Тёмный шоколад + кисломолочные продукты (в умеренности)

Йогурт, кефир или творог делают перекус более сытным за счёт белка и могут сгладить "сладкий пик", если не брать продукты с добавленным сахаром. Но лучше избегать громких обещаний вроде "усиливает усвоение магния": грамотнее считать, что кисломолочные продукты — это, в первую очередь, про белок и удобство, а не про чудо-усвоение.

Какой шоколад выбирать, чтобы он работал на кожу, а не против неё

Ключевое слово — "тёмный", но на практике важно не название, а состав и доля какао. В потребительских рекомендациях часто встречается ориентир: выбирать плитки с содержанием какао не ниже 70%, потому что в них обычно больше какао-сухих веществ и флаванолов, а сахара — меньше.

Молочный шоколад, как правило, проигрывает по двум причинам: ниже доля какао и выше доля сахара. Плюс есть дискуссия о том, влияет ли молоко на биодоступность флаванолов: часть работ и обзоров описывает возможное взаимодействие с молочными белками, но данные неоднозначны, поэтому ставить на "шоколад с молоком как на полезный уход" точно не стоит.

Сравнение: горький, тёмный и молочный шоколад для кожи

Горький/тёмный (70-85% какао) чаще выбирают для "косметического" эффекта изнутри: у него обычно больше какао-компонентов и меньше сахара, а значит, легче вписать небольшую порцию в ежедневный рацион.
Молочный мягче на вкус, но чаще сладкий и "жирный" по профилю, а доля какао ниже — полезных веществ меньше, а перебор по калориям и сахару проще.
Белый шоколад — это по сути какао-масло, сахар и молочные компоненты без какао-порошка, поэтому ждать от него флаванольной истории для кожи не приходится.

Плюсы и минусы тёмного шоколада в "рационе красоты"

Чтобы лакомство не разочаровало, полезно заранее увидеть обе стороны.

Плюсы:

  • флаванолы какао в исследованиях связывают с улучшением некоторых параметров фотоcтарения кожи при регулярном употреблении;
  • в ряде работ отмечали снижение чувствительности кожи к УФ-воздействию при высоком содержании флаванолов;
  • удобно превращается в полезный перекус, если сочетать с ягодами/фруктами и умеренной порцией орехов.

Минусы:

  • это калорийный продукт — "лечебные" дозы легко превращаются в лишние калории;
  • качество сильно различается: добавки, избыток сахара и низкая доля какао ухудшают идею;
  • шоколад не заменяет SPF и не решает проблемы кожи в одиночку — он работает только как часть питания и режима.

Как есть тёмный шоколад с пользой для кожи

  1. Выбирай плитку с какао 70% и выше и коротким, понятным составом.

  2. Держи порцию небольшой: 2-3 дольки как десерт к основному приёму пищи или перекусу.

  3. Добавляй "пару": ягоды/киви/цитрус для витамина С или немного орехов для баланса жиров и вкуса.

  4. Если хочешь вариант "посытнее", бери несладкий йогурт/творог и крошку шоколада сверху вместо отдельной плитки.

  5. Оцени эффект не по одному вечеру, а по привычке: питание отражается на коже постепенно, и лучше всего работает регулярность без перегибов.

Популярные вопросы о тёмном шоколаде для красоты кожи

Как выбрать тёмный шоколад, чтобы он был "для пользы", а не просто сладостью?

Смотри на процент какао (чаще выбирают 70%+) и на количество сахара в составе: чем меньше добавленного сахара, тем проще уложиться в умеренную порцию.

Когда лучше есть тёмный шоколад — утром или вечером?

Жёсткого правила нет. Многим удобнее утро или день: так легче "сжить" калории в обычной активности. Но решающим остаётся не время, а порция и то, с чем ты его ешь.

Можно ли получить эффект для кожи от молочного шоколада?

Если цель — именно флаванолы какао, молочный обычно менее подходящий из-за меньшей доли какао и большей доли сахара. Кроме того, вопрос влияния молочных компонентов на усвоение флаванолов обсуждается, и данные неоднозначны.

Через сколько можно заметить изменения во внешности?

Реалистичнее ждать мягких изменений на дистанции недель, если шоколад — часть общего режима: сон, питание, защита от солнца. В исследованиях эффекты оценивали на сроках порядка 12-24 недель, причём важным было высокое содержание флаванолов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
