Тихий разрушитель желудка: как зарождается язва и как она подает первые сигналы

Язва желудка излечима при раннем обращении — гастроэнтеролог Ткаченко
Здоровье

Язва желудка возникает вследствие поражения слизистой оболочки желудка и чаще всего связана с бактерией Helicobacter pylori или приемом противовоспалительных препаратов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог и гепатолог Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Петр Ткаченко.

Мужчина с болью в животе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина с болью в животе

По словам врача, язва желудка формируется, когда защитные механизмы слизистой не справляются с воздействием кислоты. Основными симптомами заболевания считаются боли в верхней части живота, возникающие спустя короткое время после еды. Их характер может варьироваться от ноющего до жгучего, а при осложнении язвы боль становится острой и резкой.

"Если мы говорим про язву желудка, то это боли в левом подреберье, возникающие через примерно 30 минут после еды. Эти боли могут быть ноющего характера, могут быть жгучими. Если язва осложнилась перфорацией, то есть стенка желудка проедается насквозь кислотой, может развиться перитонит. В этом случае боль становится кинжальной", — пояснил Ткаченко.

Врач отметил, что основными причинами образования язв являются инфекция Helicobacter pylori и длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен или аспирин. Кроме того, дополнительным фактором риска может стать частое употребление острой и жирной пищи, которая усиливает выработку кислоты.

"Основной причиной язвы является бактерия Helicobacter pylori, которая повреждает слизистую оболочку желудка и вызывает воспаление. При подозрении на инфекцию необходимо пройти обследование — дыхательный тест, анализ при гастроскопии или исследование кала на антигены бактерии. Язвы также могут развиваться из-за длительного приема обезболивающих и противовоспалительных препаратов. В таких случаях важно дополнительно принимать средства, защищающие желудок, чтобы предотвратить развитие заболевания", — отметил специалист.

По словам Ткаченко, своевременное обращение к врачу позволяет полностью вылечить заболевание. Современные препараты эффективно снижают кислотность и способствуют заживлению слизистой, а при необходимости проводится антибактериальная терапия для устранения Helicobacter pylori.

Врач добавил, что благодаря появлению ингибиторов протонной помпы необходимость хирургического лечения язв сегодня практически отпала. Полный курс терапии позволяет не только устранить симптомы, но и предотвратить рецидив заболевания.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
