Кажется, в ушах ветер? На самом деле это признак проблем, которые могут ударить по сердцу и мозгу

Шум в ушах может быть предвестником инсульта и потери слуха — врач Зайцев

Шум в ушах является симптомом, указывающим на нарушения работы слухового нерва и кровоснабжения внутреннего уха. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шум в ушах

По словам врача, постоянный или периодический шум в ушах, известный как тиннитус, чаще всего связан с нарушением кровотока и питания слухового нерва. Подобное состояние может сопровождать шейный остеохондроз, а также наблюдаться при колебаниях артериального давления и поражении волосковых клеток внутреннего уха, отвечающих за передачу звуковых сигналов.

"Тиннитус — это признак ишемии, то есть нарушенного питания слухового нерва. Когда развивается, например, шейный остеохондроз на фоне повышенного или пониженного артериального давления, появляется шум в ушах. Он также возникает при повреждении волосковых клеток внутреннего уха. Такое состояние часто сопровождается снижением слуха", — пояснил Зайцев.

Он отметил, что шум может быть симптомом различных заболеваний слухового аппарата — от отосклероза до болезни Меньера или кондуктивной тугоухости. В ряде случаев он свидетельствует не только о нарушениях слуха, но и о риске серьезных сосудистых осложнений.

"Шум в ушах наблюдается при отосклерозе, болезни Меньера и кондуктивной тугоухости, когда слуховая труба начинает спаиваться. Это тревожный симптом, поскольку может предшествовать инфаркту или инсульту. Даже если этого не происходит, он нередко указывает на выраженное снижение слуха. При появлении таких признаков необходимо обратиться к врачу-отоларингологу для обследования и лечения", — подчеркнул врач.

Зайцев добавил, что своевременная диагностика позволяет эффективно устранить шум и предотвратить развитие стойкой тугоухости. Однако при длительном игнорировании симптома изменения могут стать необратимыми.