Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моторы Lada успешно прошли сертификационные испытания на E10 — АвтоВАЗ
Йоги отметили влияние Позы Повернутого Бокового Угла на дыхание — Фитнес с GoodLooker
Пульмонолог Рековец уточнила, что воздух на 20 этаже чище городского смога
Россия и Саудовская Аравия одобрили безвизовое соглашение
Пищевая сода помогает избавиться от запаха плесени на белье — эксперт Норрис
Италия потеряла 60 процентов экспорта в Россию из-за санкций
Роза Хутор принял городские учения оперативных служб РСЧС
ЦМАКП предупреждает о возможном системном банковском кризисе в России
Цветная капуста формирует головку только при 15–20°C

Легкий салат, тяжелая реакция: эта ошибка в питании провоцирует набор лишнего веса

Некрахмалистые овощи можно есть без вреда для фигуры – диетолог Соломатина
Здоровье

Некрахмалистые овощи можно есть в больших количествах без риска для фигуры — они содержат минимум калорий, много воды и клетчатки, которая помогает поддерживать чувство сытости. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Женщина, измеряющая живот
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина, измеряющая живот

По словам диетолога, безопасными продуктами для фигуры считаются низкокалорийные некрахмалистые овощи и зелень — сельдерей, капуста, огурцы, кабачки, салаты, петрушка и укроп. Однако избыток клетчатки может вызывать дискомфорт, если у человека есть проблемы с желудком или нарушен баланс микрофлоры кишечника. Соломатина отметила, что фрукты нужно есть умеренно, так как содержащиеся в них сахара могут провоцировать набор веса.

"Если мы будем есть фрукты слишком много, в организме все равно накопится большое количество сахаров. Они повышают уровень глюкозы в крови, и если не расходуются, то превращаются в жир. А фруктоза, усваиваясь без участия инсулина, может привести даже к ожирению печени", — объяснила она.

Диетолог добавила, что рацион, основанный только на овощах, не обеспечивает длительного насыщения. Для баланса и чувства сытости к ним необходимо добавлять белковые продукты — постное мясо, рыбу, яйца или бобовые.

"Питание, состоящее только из овощей без добавления белка, не обеспечивает длительного насыщения — чувство голода быстро возвращается, и человек, скорее всего, сорвется на высококалорийную еду. Белок продлевает сытость, замедляет переваривание и помогает удерживать стабильный уровень сахара в крови. Он необходим, чтобы организм не входил в стресс и не начинал экономить энергию. После окончания овощной диеты вес обычно начинает быстро расти", — подчеркнула эксперт.

Соломатина добавила, что в ежедневное меню необходимо включать не только белки, но и полезные жиры и углеводы. Сбалансированное питание, по ее словам, поддерживает работу всех систем организма и предотвращает накопление жира.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Правильная техника гоблет-приседаний улучшет работу кора — Прыгунов
Новости спорта
Правильная техника гоблет-приседаний улучшет работу кора — Прыгунов
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Ультиматум Медведева Мерцу: Европа заплатит репарациями за кражу активов России Любовь Степушова Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Последние материалы
Некрахмалистые овощи можно есть без вреда для фигуры – диетолог Соломатина
Роза Хутор принял городские учения оперативных служб РСЧС
ЦМАКП предупреждает о возможном системном банковском кризисе в России
Цветная капуста формирует головку только при 15–20°C
Крабовый салат настаивается в холодильнике 30–40 минут
Правильный уход за кожей головы ускоряет рост волос — трихолог Татьяна Качанова
Джаред Лето ради роли в кино переедал и лишал себя сна
В МГУ создали прибор для точных операций у эндокринных пациентов — ТАСС
Физическая активность должна адаптироваться под человека — эксперты ВОЗ
3I/ATLAS возможно является "светом в небе" из пророчества Ванги — Daily Mail
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.