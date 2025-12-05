Легкий салат, тяжелая реакция: эта ошибка в питании провоцирует набор лишнего веса

Некрахмалистые овощи можно есть без вреда для фигуры – диетолог Соломатина

Некрахмалистые овощи можно есть в больших количествах без риска для фигуры — они содержат минимум калорий, много воды и клетчатки, которая помогает поддерживать чувство сытости. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина, измеряющая живот

По словам диетолога, безопасными продуктами для фигуры считаются низкокалорийные некрахмалистые овощи и зелень — сельдерей, капуста, огурцы, кабачки, салаты, петрушка и укроп. Однако избыток клетчатки может вызывать дискомфорт, если у человека есть проблемы с желудком или нарушен баланс микрофлоры кишечника. Соломатина отметила, что фрукты нужно есть умеренно, так как содержащиеся в них сахара могут провоцировать набор веса.

"Если мы будем есть фрукты слишком много, в организме все равно накопится большое количество сахаров. Они повышают уровень глюкозы в крови, и если не расходуются, то превращаются в жир. А фруктоза, усваиваясь без участия инсулина, может привести даже к ожирению печени", — объяснила она.

Диетолог добавила, что рацион, основанный только на овощах, не обеспечивает длительного насыщения. Для баланса и чувства сытости к ним необходимо добавлять белковые продукты — постное мясо, рыбу, яйца или бобовые.

"Питание, состоящее только из овощей без добавления белка, не обеспечивает длительного насыщения — чувство голода быстро возвращается, и человек, скорее всего, сорвется на высококалорийную еду. Белок продлевает сытость, замедляет переваривание и помогает удерживать стабильный уровень сахара в крови. Он необходим, чтобы организм не входил в стресс и не начинал экономить энергию. После окончания овощной диеты вес обычно начинает быстро расти", — подчеркнула эксперт.

Соломатина добавила, что в ежедневное меню необходимо включать не только белки, но и полезные жиры и углеводы. Сбалансированное питание, по ее словам, поддерживает работу всех систем организма и предотвращает накопление жира.