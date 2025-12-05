Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Первый этаж оказался под куполом выхлопов: где в многоэтажке действительно можно дышать

Пульмонолог Рековец уточнила, что воздух на 20 этаже чище городского смога
Здоровье

Выбор этажа при покупке квартиры может оказаться важнее, чем кажется на первый взгляд. Новые исследования указывают на то, что экологические и медицинские факторы напрямую влияют на комфорт и здоровье жильцов. Особенно это касается качества воздуха, которое меняется в зависимости от высоты. Об этом сообщает врач-пульмонолог высшей категории, терапевт Наталья Рековец.

многоэтажный дом
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
многоэтажный дом

Воздух внизу и наверху: в чем разница

Если раньше первые этажи не пользовались особой популярностью у покупателей жилья, то теперь интерес к ним может снизиться ещё сильнее. Дело в том, что именно у земли скапливаются основные загрязнения воздуха, особенно в городах с интенсивным движением транспорта.

"Даже на втором этаже нельзя говорить о полностью чистом воздухе, поступающем в квартиры. Выхлопные газы, пыль и примеси поднимаются на высоту до 6-8 этажей", — отмечает врач-пульмонолог Наталья Рековец.

Выхлопные газы, мелкая пыль и продукты сгорания топлива создают плотный слой загрязнённого воздуха внизу. В зонах плотной застройки ситуация усугубляется ограниченной циркуляцией ветра, а близость к проезжей части приводит к постоянному накоплению вредных веществ.

Как застройка влияет на чистоту воздуха

Эксперты утверждают, что плотность транспортного потока и архитектурные особенности микрорайона напрямую влияют на качество воздуха. В районах, где дома расположены близко друг к другу, создаётся эффект "воздушного мешка" — пыль и выхлопные газы застревают между зданиями.

По словам специалистов, на высоте 20-го этажа и выше воздух значительно чище. Это связано с лучшей вентиляцией и меньшим воздействием загрязнителей.

"Можно с уверенностью сказать, что на двадцатом этаже воздух заметно свежее, чем у земли", — поясняет врач.

Помимо экологического преимущества, верхние этажи выигрывают и по другим параметрам: больше солнечного света, меньше шума и пыли с улицы.

Свет и радиационный фон: мифы и реальность

Жильцы верхних этажей получают больше естественного освещения. Внизу свет часто перекрывают деревья, соседние дома или хозяйственные постройки. Это делает квартиры на первых этажах более тёмными и, как следствие, менее комфортными для проживания.

Что касается радиационного фона, то, как отмечают эксперты, существенной разницы между этажами нет. Незначительное повышение наблюдается только на самых верхних уровнях, но оно не представляет угрозы для здоровья человека.

Где живётся здоровее

С медицинской точки зрения, оптимальным считается проживание между вторым и двадцатым этажами. Здесь сочетаются умеренная чистота воздуха, комфортная освещённость и безопасный уровень радиационного фона.

Такое расположение также обеспечивает баланс между удобством (меньше времени на подъем) и экологией (меньше загрязнений и пыли). Кроме того, на средних этажах легче поддерживать комфортный микроклимат без резких перепадов температуры.

Сравнение: нижние, средние и верхние этажи

Разница между этажами заметна не только по уровню загрязнения, но и по ряду бытовых факторов.

  • Первые этажи. Высокий уровень пыли, выхлопных газов и уличного шума. Повышенная влажность и недостаток солнечного света.

  • Средние этажи. Оптимальный баланс между чистотой воздуха, освещением и температурой. Умеренный уровень шума и пыли.

  • Верхние этажи. Максимум солнца и свежего воздуха, но возможны перепады температуры и незначительное увеличение радиационного фона.

Таким образом, с точки зрения экологии и медицины, средние и верхние этажи остаются самыми предпочтительными для проживания.

Плюсы и минусы проживания на разных этажах

Каждый уровень дома имеет свои преимущества и недостатки.

Плюсы первых этажей:

  • удобный выход на улицу;
  • отсутствие зависимости от лифта;
  • легче эвакуироваться в экстренной ситуации.

Минусы:

  • высокий уровень загрязнения воздуха;
  • шум с улицы;
  • недостаток солнечного света.

Плюсы верхних этажей:

  • чистый воздух;
  • больше солнца;
  • тишина и отсутствие пыли.

Минусы:

  • зависимость от лифта;
  • возможное повышение температуры летом;
  • сложнее переносить перепады давления.

Советы по выбору этажа при покупке квартиры

  1. Если вы живёте в густонаселённом районе с оживлёнными дорогами — выбирайте этаж не ниже пятого.

  2. В районах с малоэтажной застройкой оптимальны уровни с третьего по восьмой.

  3. Для семей с маленькими детьми или пожилыми людьми лучше выбирать этажи ближе к середине — с четвёртого по десятый.

  4. При покупке квартиры в доме, окружённом зеленью, можно рассматривать и первые этажи — деревья частично фильтруют воздух.

Популярные вопросы о выборе этажа

1. На каком этаже чище воздух?
Самый чистый воздух — на этажах выше десятого, где меньше выхлопных газов и пыли.

2. Есть ли риск радиации на верхних этажах?
Нет, различие несущественное и не представляет угрозы для здоровья.

3. Где лучше жить с точки зрения медицины?
Оптимальный диапазон — от второго до двадцатого этажа. Здесь сочетаются чистота воздуха, освещённость и комфортный микроклимат.

4. Почему первые этажи менее популярны?
Из-за шума, пыли и слабой инсоляции. Кроме того, окна часто выходят прямо на дорогу или тротуар.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
