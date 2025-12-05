Психиатрический учет больше не помеха: люди с тяжелыми диагнозами спокойно работают среди нас

В Новосибирске резонансное нападение курьера на пенсионерку вновь поставило вопрос о том, как город и система здравоохранения справляются с людьми, нуждающимися в психиатрической помощи.
Об этом сообщает VSE42.Ru, связывая обсуждение с последствиями "оптимизации" медучреждений и ростом бытовой агрессии на улицах.
Накануне, 3 декабря, местные СМИ распространили видео: курьер службы доставки "Купер" избивает пожилую женщину в переходе возле часовни Святого Николая Чудотворца. На кадрах видно, что после удара ногой по голове пенсионерка падает на пол. Сообщается, что инцидент произошёл вечером 1 декабря.
Позже в Сети появилось ещё одно видео с тем же мужчиной. На записи он ведёт себя вызывающе, плюёт в сторону прохожих и провоцирует конфликты. Замечания очевидцев он при этом полностью игнорирует.
Как сообщает источник ИА Регнум, сотрудник доставки — 28-летний мужчина — состоял на учёте у психиатров. Эта деталь стала ключевой в обсуждении причин нападения и того, почему человек с такими особенностями мог работать среди людей. В публикации подчёркивается, что внешне его образ жизни не выглядел исключительным.
"Молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере, он страдает от психических отклонений. При этом состояние позволяло ему жить обычной жизнь и работать в доставке продуктов", — передает собеседник СМИ.
Бывший депутат из Новосибирска Вера Ганзя, комментируя ситуацию изданию Om1 Новосибирск, заявила, что беспричинная агрессия вряд ли свойственна человеку "в здравом уме". Она связала всплески подобных случаев с тем, что экономические проблемы и стрессы нарастают, а это отражается на психическом состоянии людей. На этом фоне, по её словам, многие профильные учреждения были "оптимизированы" ради экономии.
"А психиатрические клиники, как и многие другие лечебные учреждения, "оптимизировали" в целях экономии бюджетных средств. Неадекватных людей отправили на улицы", — поделилась Ганзя.
Ганзя подчеркнула, что психически больные люди могут представлять серьёзную угрозу для окружающих. В связи с этим она призвала восстановить достаточное количество психиатрических больниц. Ещё одна её позиция — упростить процедуру помещения агрессивных и опасных людей в специализированные клиники.
Отдельно она указала на бюрократические препятствия, которые, по её мнению, мешают оперативно изолировать пациентов в закрытых учреждениях, когда поведение становится опасным. В финале комментариев экс-депутат посоветовала жителям Новосибирска сохранять максимальную осторожность и внимательность.
