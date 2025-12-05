Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У людей со слабым хватом чаще наблюдаются ухудшение памяти — Healthline
Витамин C улучшает состояние кожи и волос — учёные Университета Отаго
Картонные втулки ускоряют пересадку рассады и уменьшают отходы
Лужи повысили вероятность гидроудара при попытках выбраться — Drivee
Главную тревогу у НАТО вызывают подводные аппараты Посейдон — аналитик Герасимов
Гранат с плотными зёрнами назван ключевым ингредиентом салата
Лесовосстановление обогнало вырубку на 308 тыс. га — глава Рослесхоза Советник
Окаменелости древних морей нашли в облицовке метро Москвы — сообщает планетарий
Частое мытьё нарушает кожу хорька и усиливает запах — Le Figaro

Психиатрический учет больше не помеха: люди с тяжелыми диагнозами спокойно работают среди нас

Оптимизация больниц вывела психически больных на улицы — экс-депутат Ганзя
Здоровье

В Новосибирске резонансное нападение курьера на пенсионерку вновь поставило вопрос о том, как город и система здравоохранения справляются с людьми, нуждающимися в психиатрической помощи.

курьер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
курьер

Об этом сообщает VSE42.Ru, связывая обсуждение с последствиями "оптимизации" медучреждений и ростом бытовой агрессии на улицах.

Что произошло в новосибирском переходе

Накануне, 3 декабря, местные СМИ распространили видео: курьер службы доставки "Купер" избивает пожилую женщину в переходе возле часовни Святого Николая Чудотворца. На кадрах видно, что после удара ногой по голове пенсионерка падает на пол. Сообщается, что инцидент произошёл вечером 1 декабря.

Позже в Сети появилось ещё одно видео с тем же мужчиной. На записи он ведёт себя вызывающе, плюёт в сторону прохожих и провоцирует конфликты. Замечания очевидцев он при этом полностью игнорирует.

Что известно о курьере и версии о диагнозе

Как сообщает источник ИА Регнум, сотрудник доставки — 28-летний мужчина — состоял на учёте у психиатров. Эта деталь стала ключевой в обсуждении причин нападения и того, почему человек с такими особенностями мог работать среди людей. В публикации подчёркивается, что внешне его образ жизни не выглядел исключительным.

"Молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере, он страдает от психических отклонений. При этом состояние позволяло ему жить обычной жизнь и работать в доставке продуктов", — передает собеседник СМИ.

Почему прозвучал призыв вернуть психбольницы

Бывший депутат из Новосибирска Вера Ганзя, комментируя ситуацию изданию Om1 Новосибирск, заявила, что беспричинная агрессия вряд ли свойственна человеку "в здравом уме". Она связала всплески подобных случаев с тем, что экономические проблемы и стрессы нарастают, а это отражается на психическом состоянии людей. На этом фоне, по её словам, многие профильные учреждения были "оптимизированы" ради экономии.

"А психиатрические клиники, как и многие другие лечебные учреждения, "оптимизировали" в целях экономии бюджетных средств. Неадекватных людей отправили на улицы", — поделилась Ганзя.

Какие меры она предлагает и чем это объясняет

Ганзя подчеркнула, что психически больные люди могут представлять серьёзную угрозу для окружающих. В связи с этим она призвала восстановить достаточное количество психиатрических больниц. Ещё одна её позиция — упростить процедуру помещения агрессивных и опасных людей в специализированные клиники.

Отдельно она указала на бюрократические препятствия, которые, по её мнению, мешают оперативно изолировать пациентов в закрытых учреждениях, когда поведение становится опасным. В финале комментариев экс-депутат посоветовала жителям Новосибирска сохранять максимальную осторожность и внимательность.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Скрытая планка для хранения кухонных полотенец стала трендом 2026 года — Malatec
Недвижимость
Скрытая планка для хранения кухонных полотенец стала трендом 2026 года — Malatec
Анаконды не менялись 12 миллионов лет — учёный Альфонсо-Рохас
Домашние животные
Анаконды не менялись 12 миллионов лет — учёный Альфонсо-Рохас
Европа спорит, кто возьмёт ответственность за кредиты Украине — аналитик Беляев
Точка зрения
Европа спорит, кто возьмёт ответственность за кредиты Украине — аналитик Беляев
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей Любовь Степушова
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Последние материалы
Окаменелости древних морей нашли в облицовке метро Москвы — сообщает планетарий
Лесовосстановление обогнало вырубку на 308 тыс. га — глава Рослесхоза Советник
Частое мытьё нарушает кожу хорька и усиливает запах — Le Figaro
Оптимизация больниц вывела психически больных на улицы — экс-депутат Ганзя
Зеленский сможет узнать детали переговоров в РФ через Европу — политолог Бойков
Новогодняя обувь 2025 года смещает акцент с высоты на комфорт
ЦБ РФ смягчает валютный контроль
Ковры в ванной и кухне могут привести к плесени и запахам — Ladylike
Дженовезе готовят быстрее в скороварке без потери вкуса — lacucinaitaliana
Ошибки обеих сторон: грузинский сценарий стал ловушкой для России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.