Психиатрический учет больше не помеха: люди с тяжелыми диагнозами спокойно работают среди нас

Оптимизация больниц вывела психически больных на улицы — экс-депутат Ганзя

В Новосибирске резонансное нападение курьера на пенсионерку вновь поставило вопрос о том, как город и система здравоохранения справляются с людьми, нуждающимися в психиатрической помощи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) курьер

Об этом сообщает VSE42.Ru, связывая обсуждение с последствиями "оптимизации" медучреждений и ростом бытовой агрессии на улицах.

Что произошло в новосибирском переходе

Накануне, 3 декабря, местные СМИ распространили видео: курьер службы доставки "Купер" избивает пожилую женщину в переходе возле часовни Святого Николая Чудотворца. На кадрах видно, что после удара ногой по голове пенсионерка падает на пол. Сообщается, что инцидент произошёл вечером 1 декабря.

Позже в Сети появилось ещё одно видео с тем же мужчиной. На записи он ведёт себя вызывающе, плюёт в сторону прохожих и провоцирует конфликты. Замечания очевидцев он при этом полностью игнорирует.

Что известно о курьере и версии о диагнозе

Как сообщает источник ИА Регнум, сотрудник доставки — 28-летний мужчина — состоял на учёте у психиатров. Эта деталь стала ключевой в обсуждении причин нападения и того, почему человек с такими особенностями мог работать среди людей. В публикации подчёркивается, что внешне его образ жизни не выглядел исключительным.

"Молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере, он страдает от психических отклонений. При этом состояние позволяло ему жить обычной жизнь и работать в доставке продуктов", — передает собеседник СМИ.

Почему прозвучал призыв вернуть психбольницы

Бывший депутат из Новосибирска Вера Ганзя, комментируя ситуацию изданию Om1 Новосибирск, заявила, что беспричинная агрессия вряд ли свойственна человеку "в здравом уме". Она связала всплески подобных случаев с тем, что экономические проблемы и стрессы нарастают, а это отражается на психическом состоянии людей. На этом фоне, по её словам, многие профильные учреждения были "оптимизированы" ради экономии.

"А психиатрические клиники, как и многие другие лечебные учреждения, "оптимизировали" в целях экономии бюджетных средств. Неадекватных людей отправили на улицы", — поделилась Ганзя.

Какие меры она предлагает и чем это объясняет

Ганзя подчеркнула, что психически больные люди могут представлять серьёзную угрозу для окружающих. В связи с этим она призвала восстановить достаточное количество психиатрических больниц. Ещё одна её позиция — упростить процедуру помещения агрессивных и опасных людей в специализированные клиники.

Отдельно она указала на бюрократические препятствия, которые, по её мнению, мешают оперативно изолировать пациентов в закрытых учреждениях, когда поведение становится опасным. В финале комментариев экс-депутат посоветовала жителям Новосибирска сохранять максимальную осторожность и внимательность.