Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим ветчину дома как профессионалы — "Совет да еда"
Обезвоживание зимой ухудшает работу кожи и мозга — нутрициолог Попова
Самец глубоководного удильщика срастается с телом самки — National Geographic
Егор Крид повредил ногу и поблагодарил фанатов за поддержку
Болезни активировались при влажности выше 75% по данным Огородник
Зафиксировали опасные пары при нагреве бумаги для выпечки — химики
Эксперты указывают на зависимость VTS от стабильности серверов — Autoblog
Быстрые радиовсплески связали с магнетарами — Naked Science
Мещерский парк предлагает кольцевые лыжные маршруты разной длины — Яндекс Путешествия

Когда завтрак исчезает из распорядка, сердце стареет быстрее: поздние ужины запускают опасную цепочку в крови

Пропуск завтрака увеличивает рост ЛПНП у взрослых — Американский журнал питания
Здоровье

Современный темп жизни часто подталкивает людей пропускать завтрак или ужинать слишком поздно, не задумываясь о долгосрочных последствиях. Новые данные показывают, что такие пищевые привычки могут отражаться на состоянии сердечно-сосудистой системы, постепенно меняя уровень холестерина и триглицеридов.

Праздничный стол
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Праздничный стол

Эти изменения накапливаются годами, повышая нагрузку на организм и влияя на метаболическое здоровье. Об этом сообщает исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания.

Как время приёма пищи связано с уровнем липидов

Внимание к распорядку питания усиливается благодаря работам учёных, которые оценивают влияние привычек на состояние сосудов и обмен веществ. В рамках недавнего четырёхлетнего исследования наблюдали за более чем 30 тысячами взрослых среднего возраста. Участники не имели ранее выявленных заболеваний сердца, рака или нарушений липидного обмена, что позволило точнее зафиксировать изменения, связанные именно с режимом питания. Исследователи собрали данные о том, как часто люди пропускали утренний приём пищи и насколько поздно ужинали.

Полученные результаты оказались показательными: у тех, кто систематически ел поздно вечером или пропускал завтрак, отмечалось более выраженное ежегодное увеличение уровня холестерина ЛПНП и триглицеридов, а также снижение холестерина ЛПВП. Такие изменения могут формировать предпосылки для развития сердечно-сосудистых нарушений. Особенно заметной эта связь была среди женщин и тех, кто имел сидячий образ жизни или повышенный индекс массы тела, уточняет vita.gr.

"В нормальных условиях организм человека более чувствителен к инсулину утром, более резистентн к инсулину вечером и менее толерантен к глюкозе ночью", — сообщают исследователи. "Человеческий организм устроен так, чтобы ожидать обильного приёма пищи в течение дня, поскольку люди считаются дневными млекопитающими".

Механизм такого влияния объясняется особенностями циркадных ритмов. Они регулируют не только сон, но и чувствительность тканей к гормонам, отвечающим за усвоение глюкозы. Поздний ужин ухудшает реакцию организма на поступающие питательные вещества, а пропуск завтрака нарушает утренний баланс, когда организм больше всего готов к метаболической активности.

Почему расписание питания становится фактором риска

Исследования последних лет подтверждают: хронопитание — подход, учитывающий биологические часы — играет значимую роль в поддержании здоровья. Пропуск завтрака, нерегулярные приёмы пищи и поздние ужины способны изменить чувствительность тканей к инсулину.

Эти процессы создают условия, при которых постепенно растёт уровень холестерина, увеличивается нагрузка на поджелудочную железу и нарушения обмена веществ становятся более вероятными. Кроме того, поздний ужин влияет на выработку мелатонина, гормона, который регулирует сон. Его задержка отражается на метаболизме и может повышать риск ожирения.

Авторы исследования отмечают и ограничения работы: участники самостоятельно сообщали о пищевых привычках, а сама выборка включала жителей Китая, что может повлиять на универсальность выводов. Однако базовые биологические механизмы действуют одинаково во многих популяциях, и ключевые наблюдения остаются важными для более широкого круга людей.

Как небольшие привычки влияют на здоровье сердца

На практике даже эпизодический поздний ужин или пропуск завтрака не обязательно приводит к проблемам. Но если подобные привычки становятся регулярными, это постепенно отражается на работе организма. Стабильность уровня липидов во многом зависит от того, насколько синхронно питание совпадает с естественными ритмами человека. Своевременный приём пищи облегчает работу сердечно-сосудистой системы, помогает регулировать уровень сахара и поддерживать нормальный обмен веществ.

Специалисты подчеркивают, что оптимальный распорядок питания дополняет другие здоровые привычки: физическую активность, умеренность в рационе, снижение уровня стресса. Совместное действие этих факторов улучшает общее состояние организма и уменьшает вероятность метаболических нарушений.

Сравнение: ранний ужин и поздний ужин

Сравнение двух моделей питания помогает лучше понять влияние времени приёма пищи.

Ранний ужин позволяет организму завершить обменные процессы до наступления ночи и обеспечивает нормальный уровень чувствительности к гормонам.

Поздний ужин, напротив, нарушает эти механизмы, поскольку в ночное время организм меньше готов к усвоению питательных веществ. Такая разница со временем отражается на показателях липидного профиля.

Ранний ужин в сочетании с полноценным завтраком способствует лучшему контролю липидов, тогда как поздний приём пищи увеличивает риск накопления холестерина ЛПНП.

Плюсы и минусы соблюдения режима питания

Регулярность приёмов пищи играет значимую роль в контроле уровня липидов.
К плюсам соблюдения режима относят снижение риска дисбаланса обмена веществ.
Другим преимуществом считается улучшение чувствительности к инсулину утром.
Также регулярное питание помогает поддерживать стабильный уровень энергии.
Среди минусов выделяются сложности адаптации для людей с плотным графиком.

  • К плюсам относится улучшение метаболического баланса.
  • Уровень липидов легче контролировать при стабильном распорядке.
  • Снижается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
  • Минус — необходимость менять привычный график в условиях занятости.

Советы по управлению режимом питания

  1. Сформировать более полезный график питания можно постепенно. Начать стоит с небольших шагов, которые легко внедрить в повседневную жизнь.
  2. Завтрак в течение первых часов после пробуждения помогает восстановить энергетический баланс и поддерживает метаболизм.
  3. Избегание потребления пищи перед сном позволяет организму завершить переработку пищи до ночного отдыха.
  4. Регулярные часы приёма пищи создают предсказуемую нагрузку для организма и улучшают работу обменных процессов.
  5. Повышение физической активности помогает компенсировать отклонения от режима, если они происходят.
  6. Соблюдение сбалансированной диеты усиливает эффект и помогает поддерживать работу сердца.

Популярные вопросы о режиме питания и липидах

  1. Почему завтрак так важен?
    Утренний приём пищи помогает нормализовать чувствительность к инсулину и поддерживать липидный баланс.

  2. Можно ли иногда ужинать поздно?
    Редкие случаи не критичны, но регулярные поздние ужины постепенно повышают риск изменения уровня холестерина.

  3. Какой режим питания лучше для сердца?
    Наиболее полезным считается ранний ужин, полноценный завтрак и стабильные часы приёма пищи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Йогурт создаёт плёнку, сохраняющую сочность мяса при жарке — Lacucinaitaliana
Еда и рецепты
Йогурт создаёт плёнку, сохраняющую сочность мяса при жарке — Lacucinaitaliana
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Недвижимость
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Котята, выросшие одни, чаще становятся тревожными — Lemagduchat
Домашние животные
Котята, выросшие одни, чаще становятся тревожными — Lemagduchat
Популярное
Земля тускнеет на глазах: атмосфера стала чище — и внезапно перестала отражать солнечный свет

Спутниковые данные NASA показывают: Земля год за годом отражает всё меньше солнечного света. Разбираемся, почему планета темнеет и к чему это приводит.

Северное полушарие темнеет быстрее южного из-за потери льда и снега — по данным Earth
Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины
Опасный декабрь: магнитные бури набирают силу
Конец орбанизма? Почему молодое поколение хочет смены власти в Венгрии
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Дарственная не спасёт: квартира может уплыть даже спустя 10 лет — срабатывает малоизвестное правило
Ошибки обеих сторон: грузинский сценарий стал ловушкой для России
Мерц летит в Брюссель, Медведев предупреждает: битва за "репарационный кредит" набирает обороты
Мерц летит в Брюссель, Медведев предупреждает: битва за "репарационный кредит" набирает обороты
Последние материалы
Мещерский парк предлагает кольцевые лыжные маршруты разной длины — Яндекс Путешествия
Специалисты назвали критерии выбора красной икры
Пилинг из апельсиновой цедры помогает мягко обновлять кожу — Malatec
Стрижка газона перед зимними морозами предотвращает заболевания — Actualno
Короткие интервалы отдыха увеличивают общую нагрузку
Эти шоколадно-ореховые маффины тают во рту — Varecha
В Тихом океане обнаружен новый глубоководный коралл рода Iridogorgia — сообщает Earth
Пропуск завтрака увеличивает рост ЛПНП у взрослых — Американский журнал питания
Специалисты сообщили, что езда по выбоинам на скорости разрушает подвеску
Альбатрос Мудрость снова готовится к гнездованию в 75 лет — The Times of India
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.