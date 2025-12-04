Знакомый штамм, новые тревоги: гонконгский грипп заставляет сезон заболеваний идти не по сценарию

В России растёт заболеваемость H3N2 — прогноз врача РУДН Вознесенского

Гонконгский грипп снова оказался в центре внимания: всё больше людей задаются вопросом, представляет ли этот штамм реальную угрозу и почему специалисты оценивают ситуацию спокойно. Вокруг темы возникает множество обсуждений, особенно на фоне роста сезонных заболеваний. Интерес к вирусу подогревает и то, что H3N2 становится доминирующим среди выявленных случаев.

Что представляет собой гонконгский грипп сегодня

Рост числа заболевших вызывает естественный интерес к тому, насколько вирус опасен и может ли он спровоцировать новые осложнения. Специалисты подчёркивают, что штамм H3N2 относится к хорошо известным разновидностям гриппа А и уже не одно десятилетие изучается медиками. Он циркулирует в человеческой популяции с конца 1960-х годов, поэтому сегодня о нём накоплено достаточно сведений.

СМИ сообщали, что количество заболевших в Москве увеличивается, а сам штамм выявляется у подавляющего большинства пациентов. По данным медиков, около 80% положительных тестов по стране приходится именно на H3N2. Отмечается, что пик активности ожидается сразу после новогодних каникул — это традиционное время роста сезонных респираторных инфекций.

"Чтобы этого не произошло, нужно при появлении симптомов сразу обратиться к врачу, который оценит состояние больного и назначит лечение. Что касается профилактики, самый главный момент, на мой взгляд, это вакцинация. Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают в том числе и от вируса гонконгского гриппа", — подчеркнул врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По словам специалиста, современные подходы позволяют врачам достаточно точно прогнозировать динамику распространения гриппа и ОРВИ. Такие расчёты делаются на основе многолетних наблюдений, которые включают данные о сезонности, циркуляции штаммов, погодных условиях и других факторах. Благодаря этому специалисты могут предположить, когда начнётся подъём заболеваемости и когда он пойдёт на спад.

Как сообщает Москва 24, с середины сентября в России ежегодно начинается рост случаев ОРВИ и гриппа, и текущая ситуация соответствует стандартному сценарию. Нынешний подъём вполне ожидаем, а в первой половине января количество заболевших, как правило, снижается.

Симптомы и особенности течения инфекции

Специалисты подчёркивают, что гонконгский грипп не даёт уникальных симптомов, которые отличали бы его от других вирусов гриппа А. Заболевание проявляется типично — подъём температуры, выраженная ломота в мышцах, слабость, насморк и кашель. Для некоторых пациентов характерна резкая утомляемость, что объясняется реакцией иммунитета на вирус.

При тяжёлом течении возможны осложнения. К наиболее опасным относятся отёк лёгких и отёк головного мозга — состояния, требующие немедленной медицинской помощи. Именно поэтому врачи напоминают, что важно не заниматься самолечением, особенно если наблюдаются признаки ухудшения состояния.

Среди факторов риска традиционно выделяют хронические болезни, пожилой возраст, снижение иммунитета, а также отсутствие вакцинации. Прививка остаётся одним из ключевых способов профилактики, поскольку снижает вероятность тяжёлого течения инфекции и уменьшает распространение вируса в популяции.

"В целом сейчас всем надо соблюдать основные меры профилактики. А именно стараться не посещать массовые мероприятия, носить одноразовые медицинские маски в местах большого скопления людей и часто мыть руки", — посоветовал эксперт.

Врач отдельно подчеркнул, что иммунитет после вакцинации формируется не сразу — организму требуется несколько недель. Поэтому прививку важно делать заранее, особенно тем, кто входит в группы риска или часто контактирует с людьми.

Динамика заболеваемости и ожидания экспертов

По информации Депздрава Москвы, эпидемические пороги по сезонным вирусам в столице пока не превышены. Несмотря на то что в этом году рост заболеваемости гриппом начался раньше обычного — почти на месяц — показатели остаются значительно ниже уровня прошлого сезона. Такая динамика объясняется как особенностями циркуляции вирусов, так и более активной вакцинацией населения.

Медики ожидают вторую волну подъёма заболеваемости в конце января и феврале. Это типичная сезонная закономерность: после новогодних праздников люди возвращаются в коллективы, что увеличивает риск распространения вирусов. Подобный сценарий наблюдается практически каждый год.

Специалисты отмечают, что общественный интерес к гриппу традиционно возрастает в период холодов. Несмотря на то что H3N2 давно присутствует в человеческой среде, упоминание нового пика всегда вызывает повышенное внимание. Однако врачи подчеркивают: оснований говорить о том, что штамм стал более опасным или приобрёл необычные свойства, нет.

Сравнение сезонных вирусов

Среди сезонных инфекций, распространяющихся зимой, доминируют несколько категорий респираторных вирусов: грипп А, грипп В и многочисленные ОРВИ. Каждая из них проявляется по-своему, но в целом их влияние на самочувствие и риски осложнений схожи.

Грипп A (H1N1 и H3N2)

характеризуется более выраженными симптомами, чем обычная простуда;

может вызывать осложнения у людей из групп риска;

отличается ярко выраженной сезонностью.

Грипп B

встречается реже, но даёт похожую клиническую картину;

обычно вызывает более мягкое течение заболевания.

Обычные ОРВИ

проявляются преимущественно насморком и кашлем;

реже сопровождаются высокой температурой;

вызываются множеством разных вирусов.

Сравнение этих категорий помогает лучше понять, почему внимание специалистов сосредоточено именно на H3N2: он сочетает высокую распространённость, быстрый рост заболеваемости и яркую симптоматику. Однако при своевременной вакцинации и обращении к врачу этот вирус контролируем.

Советы по защите в сезон гриппа

Избегать многолюдных мест в период вспышек. Использовать одноразовые медицинские маски при контакте с большим количеством людей. Регулярно мыть руки и обрабатывать поверхности антисептиками. Следить за состоянием организма и при симптомах обращаться к врачу. Заблаговременно делать прививку, чтобы иммунитет успел сформироваться.

Такие рекомендации позволяют снизить риски инфицирования и защитить себя и окружающих. Они подходят как взрослым, так и детям, и остаются актуальными каждый эпидемиологический сезон.

Популярные вопросы о гонконгском гриппе

Что отличает H3N2 от других штаммов?

Он относится к подтипу вирусов гриппа А и известен с конца 1960-х годов. По симптомам он схож с другими вариантами гриппа.

Стоит ли проходить вакцинацию каждый год?

Да, потому что штаммы гриппа регулярно циркулируют и меняются. Вакцина обновляется ежегодно и обеспечивает защиту от наиболее актуальных вариантов.

Можно ли лечиться дома?

При лёгкой форме возможно домашнее лечение, но при ухудшении состояния или появлении признаков осложнений необходимо обратиться к врачу.