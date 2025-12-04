Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подзимний посев моркови проводят при +1..+3 °C — садовод Татьяна Светлая
Сутулость провоцирует изжогу и нарушает работу пищеварения — Harvard Health
Чрезмерный кофеин усиливает тревожность и нервозность — Harvard Health
Пиво делает драники хрустящими по всей поверхности — ireceptar.cz
У 65 видов животных выявили аналоги человеческого смеха — Naked Science
Попытка дать деньги инспектору ГАИ считается взяткой- юристы
Зимний дефицит витамина D ухудшает настроение и выносливость — vita.gr
Комоды вошли в тренды интерьеров спальни 2026 года — Grazia
Мужчина спрятал голубей в носки для перевозки – Псковская таможня

Знакомый штамм, новые тревоги: гонконгский грипп заставляет сезон заболеваний идти не по сценарию

В России растёт заболеваемость H3N2 — прогноз врача РУДН Вознесенского
Здоровье

Гонконгский грипп снова оказался в центре внимания: всё больше людей задаются вопросом, представляет ли этот штамм реальную угрозу и почему специалисты оценивают ситуацию спокойно. Вокруг темы возникает множество обсуждений, особенно на фоне роста сезонных заболеваний. Интерес к вирусу подогревает и то, что H3N2 становится доминирующим среди выявленных случаев.

Человек болеет гриппом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человек болеет гриппом

Что представляет собой гонконгский грипп сегодня

Рост числа заболевших вызывает естественный интерес к тому, насколько вирус опасен и может ли он спровоцировать новые осложнения. Специалисты подчёркивают, что штамм H3N2 относится к хорошо известным разновидностям гриппа А и уже не одно десятилетие изучается медиками. Он циркулирует в человеческой популяции с конца 1960-х годов, поэтому сегодня о нём накоплено достаточно сведений.

СМИ сообщали, что количество заболевших в Москве увеличивается, а сам штамм выявляется у подавляющего большинства пациентов. По данным медиков, около 80% положительных тестов по стране приходится именно на H3N2. Отмечается, что пик активности ожидается сразу после новогодних каникул — это традиционное время роста сезонных респираторных инфекций.

"Чтобы этого не произошло, нужно при появлении симптомов сразу обратиться к врачу, который оценит состояние больного и назначит лечение. Что касается профилактики, самый главный момент, на мой взгляд, это вакцинация. Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают в том числе и от вируса гонконгского гриппа", — подчеркнул врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По словам специалиста, современные подходы позволяют врачам достаточно точно прогнозировать динамику распространения гриппа и ОРВИ. Такие расчёты делаются на основе многолетних наблюдений, которые включают данные о сезонности, циркуляции штаммов, погодных условиях и других факторах. Благодаря этому специалисты могут предположить, когда начнётся подъём заболеваемости и когда он пойдёт на спад.

Как сообщает Москва 24, с середины сентября в России ежегодно начинается рост случаев ОРВИ и гриппа, и текущая ситуация соответствует стандартному сценарию. Нынешний подъём вполне ожидаем, а в первой половине января количество заболевших, как правило, снижается.

Симптомы и особенности течения инфекции

Специалисты подчёркивают, что гонконгский грипп не даёт уникальных симптомов, которые отличали бы его от других вирусов гриппа А. Заболевание проявляется типично — подъём температуры, выраженная ломота в мышцах, слабость, насморк и кашель. Для некоторых пациентов характерна резкая утомляемость, что объясняется реакцией иммунитета на вирус.

При тяжёлом течении возможны осложнения. К наиболее опасным относятся отёк лёгких и отёк головного мозга — состояния, требующие немедленной медицинской помощи. Именно поэтому врачи напоминают, что важно не заниматься самолечением, особенно если наблюдаются признаки ухудшения состояния.

Среди факторов риска традиционно выделяют хронические болезни, пожилой возраст, снижение иммунитета, а также отсутствие вакцинации. Прививка остаётся одним из ключевых способов профилактики, поскольку снижает вероятность тяжёлого течения инфекции и уменьшает распространение вируса в популяции.

"В целом сейчас всем надо соблюдать основные меры профилактики. А именно стараться не посещать массовые мероприятия, носить одноразовые медицинские маски в местах большого скопления людей и часто мыть руки", — посоветовал эксперт.

Врач отдельно подчеркнул, что иммунитет после вакцинации формируется не сразу — организму требуется несколько недель. Поэтому прививку важно делать заранее, особенно тем, кто входит в группы риска или часто контактирует с людьми.

Динамика заболеваемости и ожидания экспертов

По информации Депздрава Москвы, эпидемические пороги по сезонным вирусам в столице пока не превышены. Несмотря на то что в этом году рост заболеваемости гриппом начался раньше обычного — почти на месяц — показатели остаются значительно ниже уровня прошлого сезона. Такая динамика объясняется как особенностями циркуляции вирусов, так и более активной вакцинацией населения.

Медики ожидают вторую волну подъёма заболеваемости в конце января и феврале. Это типичная сезонная закономерность: после новогодних праздников люди возвращаются в коллективы, что увеличивает риск распространения вирусов. Подобный сценарий наблюдается практически каждый год.

Специалисты отмечают, что общественный интерес к гриппу традиционно возрастает в период холодов. Несмотря на то что H3N2 давно присутствует в человеческой среде, упоминание нового пика всегда вызывает повышенное внимание. Однако врачи подчеркивают: оснований говорить о том, что штамм стал более опасным или приобрёл необычные свойства, нет.

Сравнение сезонных вирусов

Среди сезонных инфекций, распространяющихся зимой, доминируют несколько категорий респираторных вирусов: грипп А, грипп В и многочисленные ОРВИ. Каждая из них проявляется по-своему, но в целом их влияние на самочувствие и риски осложнений схожи.

Грипп A (H1N1 и H3N2)

  • характеризуется более выраженными симптомами, чем обычная простуда;
  • может вызывать осложнения у людей из групп риска;
  • отличается ярко выраженной сезонностью.

Грипп B

  • встречается реже, но даёт похожую клиническую картину;
  • обычно вызывает более мягкое течение заболевания.

Обычные ОРВИ

  • проявляются преимущественно насморком и кашлем;
  • реже сопровождаются высокой температурой;
  • вызываются множеством разных вирусов.

Сравнение этих категорий помогает лучше понять, почему внимание специалистов сосредоточено именно на H3N2: он сочетает высокую распространённость, быстрый рост заболеваемости и яркую симптоматику. Однако при своевременной вакцинации и обращении к врачу этот вирус контролируем.

Советы по защите в сезон гриппа

  1. Избегать многолюдных мест в период вспышек.
  2. Использовать одноразовые медицинские маски при контакте с большим количеством людей.
  3. Регулярно мыть руки и обрабатывать поверхности антисептиками.
  4. Следить за состоянием организма и при симптомах обращаться к врачу.
  5. Заблаговременно делать прививку, чтобы иммунитет успел сформироваться.

Такие рекомендации позволяют снизить риски инфицирования и защитить себя и окружающих. Они подходят как взрослым, так и детям, и остаются актуальными каждый эпидемиологический сезон.

Популярные вопросы о гонконгском гриппе

Что отличает H3N2 от других штаммов?

Он относится к подтипу вирусов гриппа А и известен с конца 1960-х годов. По симптомам он схож с другими вариантами гриппа.

Стоит ли проходить вакцинацию каждый год?

Да, потому что штаммы гриппа регулярно циркулируют и меняются. Вакцина обновляется ежегодно и обеспечивает защиту от наиболее актуальных вариантов.

Можно ли лечиться дома?

При лёгкой форме возможно домашнее лечение, но при ухудшении состояния или появлении признаков осложнений необходимо обратиться к врачу.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Для штор из простыней используют прямой шов или термоленту — idealista
Недвижимость
Для штор из простыней используют прямой шов или термоленту — idealista
Радиаторы теряют теплоотдачу из-за скопления пыли внутри — EXPRESS
Недвижимость
Радиаторы теряют теплоотдачу из-за скопления пыли внутри — EXPRESS
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Домашние животные
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Восход суперлуния 4 декабря ожидается в 17:30–18:00 в России — астрономы
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей Любовь Степушова
Квартира может исчезнуть в один день: дело Долиной подорвало главный принцип сделок
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Санкции работают: перевозчики Литвы за месяц потеряли 100 млн евро
Санкции работают: перевозчики Литвы за месяц потеряли 100 млн евро
Последние материалы
Зимний дефицит витамина D ухудшает настроение и выносливость — vita.gr
Комоды вошли в тренды интерьеров спальни 2026 года — Grazia
5 декабря: Битва под Москвой, храм Христа Спасителя и Бермудский треугольник
Мужчина спрятал голубей в носки для перевозки – Псковская таможня
Защита корней мульчей и укрытие помогают гортензиям перезимовать — Malatec
Специалисты назвали витамин D одним из ключевых для спортсменов — Фитнес с GoodLooker
Свиные отбивные обжаривают и тушат в бульонном соусе с шампиньонами — allrecipes
В России растёт заболеваемость H3N2 — прогноз врача РУДН Вознесенского
Неправильный выбор передачи усилил нагрузку на тормоза — Car
Дочь Глюкозы призналась, что не знает, кто такая Седокова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.