Худеют к курантам, а попадают в больницу: почему организм мстит за голодовку именно в праздники

Строгие ограничения в еде снижают иммунитет — диетолог Пичугина
Здоровье

Попытка резко похудеть к Новому году нередко оборачивается не стройностью, а проблемами со здоровьем уже во время праздников. Главный внештатный диетолог Минздрава МО Инна Пичугина предупредила: строгие ограничения повышают риск переедания за праздничным столом и делают человека более уязвимым к вирусным заболеваниям. Фото: пресс-служба Минздрава МО.

Новогоднее застолье
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогоднее застолье

Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Почему "голодные" диеты заканчиваются срывами

По словам специалиста, "голодная" диета практически неизбежно ведёт к срыву. Организм стремится восполнить искусственно созданный дефицит питательных веществ. В результате перед праздниками человек чаще сталкивается с навязчивым желанием "наверстать упущенное" едой.

Пичугина подчёркивает, что снизить вероятность такого сценария помогает базовая регулярность питания. "Самая надёжная защита от таких срывов — полноценные завтраки, обеды и ужины в преддверии праздников — самая надежная защита от таких срывов. Организм не будет подавать сигналы о нехватке макро- и микроэлементов, и у вас не появится желание наверстать упущенное", — объяснила главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина. В этой логике акцент делается не на жёстких запретах, а на достаточности рациона.

Как ограничения могут ослабить защитные силы

Ещё одной заметной угрозой при жёсткой диете собеседница издания называет снижение иммунитета. Она указывает, что антителам, которые борются с вирусами, необходим "строительный материал". В качестве такого материала диетолог выделяет белки, а также напоминает о роли других компонентов питания.

Источниками белка, по её словам, служат мясо, молочные продукты, яйца и рыба, а также бобовые, орехи и злаки. Для работы клеток иммунной системы, как отмечает Пичугина, важны и жиры. Кроме того, она подчёркивает необходимость пробиотиков, витаминов и микроэлементов.

Более мягкий способ сократить калорийность и "облегчить" стол

При этом уменьшить количество потребляемых калорий, по словам эксперта, можно без вреда для здоровья. И подход к новогоднему застолью тоже поддаётся корректировке. В качестве примера диетолог советует отказаться от жарки птицы, мяса или рыбы в пользу запекания в духовке.

Салаты, как уточняет она, лучше делать с большим количеством овощей. Заправку при этом предлагается менять: вместо майонеза использовать натуральные йогурты, сметану, сок лайма или горчицу. Отдельно Пичугина рекомендует исключить из рациона сладкую газировку и пакетированные соки.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Секунды удовольствия — тихая ловушка: находка внутри девушки подняла запретную тему всерьёз
Конфискация превращается в бумеранг: почему план изъятия российских активов до сих пор не работает
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
